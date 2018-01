Kako je Kerumu propala ideja o restoranu na Marjanu: 'Utjerivači' stisli bivšeg gradonačelnika, zbog kredita gubi 5500 kvadrata na Prvoj vodi

Informacije o novom poslovnom neuspjehu dobile su potvrdu u javno dostupnim podacima u zemljišnim knjigama, iz kojih je jasno vidljiva zabilježba ovrhe na tim marjanskim parcelamaVlasnik ove nekretnine je tvrtka "Latebra", koju je još 2008. otvorila tada 24-godišnja Fani Horvat, današnja gospođa Kerum, a osoba ovlaštena za zastupanje je njezin brat Saša Horvat, ujedno i gradski vijećnik HGS-a

Čini se da bi Željko Kerum potencijalno mogao izgubiti i zemljište na marjanskoj Prvoj vodi, smješteno unutar zaštićene zone park-šume, gdje je u vrijeme dok je bio gradonačelnik planirao izgradnju ugostiteljskog objekta!

Vlasnik ove nekretnine je tvrtka "Latebra", koju je još 2008. otvorila tada 24-godišnja Fani Horvat, današnja gospođa Kerum, a iako je osoba ovlaštena za zastupanje njezin brat Saša Horvat, u više javnih istupa bivši je poteštat potvrdio kako upravo on stoji iza poslovnih odluka firme registrirane za građenje i poslovanje nekretninama.

Informacije o novom poslovnom neuspjehu dobile su potvrdu u javno dostupnim podacima u zemljišnim knjigama, iz kojih je jasno vidljiva zabilježba ovrhe na tim marjanskim parcelama. Rješenjem od 21. lipnja prošle godine Općinski sud u Splitu posredstvom svoje Stalne službe u Sinju, naložio je provedbu utvrđivanja vrijednosti, prodaju nekretnine, te dobivenim iznosom namirenje duga ovrhovoditelju.

U pitanju je neisplaćeni kredit u vrijednosti od dva milijuna eura koji je "Latebra" podignula 2011. kod Erste & Steiermarkische banke. Založene su čestice zemlje na Prvoj vodi, dvije zavedene kao pašnjak i jedna kao šuma, ukupne površine 5411 četvornih metara, u to vrijeme procijenjene na 1,04 milijuna eura, ali i još dvaju zemljišta u Rogoznici ukupne vrijednosti 848.581 eura.

No nije trebalo dugo čekati na preokret, jer su već krajem 2015. godine bankari nakon neuspjele naplate kredita sklopili ugovor o prijenosu založnog prava na tvrtku "B2 Kapital" iz Zagreba, koja se bavi utjerivanjem dugova. Oni su po svemu sudeći ovu priču i sudski uspjeli "istjerati" do kraja.

Cijeli slučaj započeo je 2011. godine, nakon što je otkriveno kako tadašnji gradonačelnik Kerum planira izgradnju restorana i sportskih terena na Prvoj vodi, a tek nakon inzistiranja udruga za zaštitu okoliša i građanskog prosvjeda na samoj lokaciji, urbanistički inspektori donijeli su zaključak da radovi na toj lokaciji neće biti mogući prije negoli se donose prostorni plan za cijeli Marjan.

Uslijedila je i odluka Ministarstva kulture kojim je park-šuma zaštićena kao kulturno dobro. Iako je tada tvrdio kako nema nikakve veze s poslovima "svoje žene", Željko Kerum je u osebujnom istupu za naš list 2015. godine, upravo kad je Erste & Steiermarkische banka zatražila ovrhu, potvrdio svoju vezu s "Latebrom".

– Prvu vodu san kupijo za 12 milijuna kuna. Po GUP-u je to građevna R zona di se može napravit lokal od 300 kvadrata i sportski hladni tereni. Tih 5400 kvadrata je zakonski skroz čisto. Pazi, ja gradonačelnik, a Grad mi ne da građevinsku dozvolu?! Ja ću sada tužit Grad i tadašnjega gradonačelnika Željka Keruma, razumiš? Znači, firma “Latebra” će sada tužit Željka Keruma ka gradonačelnika i Grad zašto nam nisu dali građevinsku dozvolu, a Upravni sud je presudija da su morali. Spor dobivan siguro, jer je Upravni sud donio presudu da je Grad triba dat dozvolu za Prvu vodu i naložijo da Grad to odmah i provede, a Baldasar se pravi lud. Kako on to ne razumije, sad će dobiti tužbu i spor od 12 milijuna kuna, a od tih 12 milijuna gradonačelnik, a to san bija ja, morat će platit milijun, a ostatak ide iz gradske blagajne – kazao je tada Kerum.

Pokušali smo doći do izjave Saše Horvata, osobe ovlaštene za zastupanje "Latebre", no on nam se do zaključenja broja nije javljao na pozive.