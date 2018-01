Tko je hrabri i tajanstveni 'vitez' s Kile, splitski heroj koji živcira Banovinu? Pomorac u kojeg su upirali prstom tvrdi: Ja nisam, evo me na tankeru

Zazvonio je telefon, rekli smo: "Halo, tko je?". Tišina šaputala je zbog lošeg signala u španjolskim vodama, a onda se čulo:

- Kad se javim na telefon nakon "dobar dan", pa i kad me supruga zove, kažem:"Ivica je". Kad ne znam tko je, naglasim i prezime. Radović. Kad šaljem mail, a imam samo jedan, uvijek se potpišem, sve radim pod imenom - predstavio nam se 59-godišnji pomorac s prebivalištem na Kili.

Susjedi upiru kažiprstom i govore - on, tajanstveni Komunalman, hrabar i snažan ratnik u uzbudljivoj potrazi za infrastrukturnim problemima, prijavljuje ih zbog nepropisnog parkiranja, a pod lažnim imenom Marko Županović zatrpava ulaznu poštu Banovini i medijima.

Tko je splitski heroj koji živcira Banovinu? Birokraciji i medijima šalje stotine mailova o kršenju komunalnog reda, gradski činovnici zovu ga 'Opet-onaj-luđak'...

Radovićevo ime u dosadašnjim člancima nismo spominjali, no on se osjetio prozvan:

- Prijatelji mi govore, "šta to radiš, blamiraš se", da je netko nešto slikavao, slao - nemam pojma, a odgovaram opisu, radim na tankeru, imam sina i kćer, ona je policajka, dakle, to je provjerena familija. Bit ću sad šovinistička svinja, ne znam jeste li dama, ali još je samo trebalo da se spomene kolika mi je neka stvar – koncizno će nam Radović.

Kao da je to ključni faktor. Najavljuje da će doznati tko je zapravo taj Komunalman jer i njega sve ovo nervira.

I sam je prijavljivao probleme na periferiji, javno inzistirao da mu se šaht iza kuće popravi, smetali su mu kandelabri nasred kolnika. Kaže da neki susjedi ne daju komad zemlje za cestu, da kontejneri kraj njihovih kuća nisu dobrodošli... Poznato nam je to, pa za to se i Komunalman bori!

Nije to moj mail

- Vi kažete da niste on?

- Ne da kažem! Molim vas, prosudite što govorim. Ne, ne i ne. To ja nisam slao. Godine me obvezuju da se ne bavim glupostima. Dat ću vam šifru maila kad dođem, imam kvotu 150 megabajta, s tim se ništa ne može – uvjerava nas pomorac, ali adresa njegove pošte slično je formulirana kao i Županovićeva, prvo slovo imena, dio prezimena, godina rođenja...

- Ma nije to moj mail! Ali mene se opisuje. Visok, 190, plavkast...

- Vi ste plavi?

- Ma ćelav sam, nemam više kose.

- Ali, gledajte... ma, nema veze. Sumnjate li na nekog?

- Ma i kad bi imao 90 posto pokazatelja ne bi nikoga prikačio na križ, neka iskaže vrijednost svog karaktera.

- On šalje pod lažnim imenom, a vi kažete, radite javno, kako to komentirate?

- Vidite sad me... Ma kontaktirajte ljude iz "Vodovoda" oni daju sve od sebe i reagiraju promptno. I iz "Čistoće", oni su mi čitali te mailove. Nazvat ću vas poslije, evo me traže - odjavi se čovjek, začula se brodska sirena, pa žamor s megafona.

No, držao se obećanja. Kao pravi heroj.

Seoske norme

- Dobar dan, Ivica Radović je!

- Bok. Ma kako nam na zaslonu ne piše da je poziv iz Španjolske?

- Nismo više u roamingu. Ma znate šta, ja na brodu imam čiste ruke, evo sad su mi papiri u njima. Stresan je ovo posao, ne ostavlja prostora da mislim na išta, sam sam među Rusima i Ukrajincima. Tehničko sam lice, bio inače dio tehničke inteligencije u onom sistemu, pa ću vas podsjetiti samo - Kila je prigradsko selo, a pokojni Frane Gotovac napisao je: Nije tragedija da su došli sa sela u grad, tragedija je što su donijeli norme sela. Sramota je neevoluirati.

- Kakve to sad ima veze?

- Protivnici postavljanja kontejnera, i oni koji nisu htjeli dati metar zemlje za cestu, nemaju pravo privatni interes stavljati ispred općeg. Jeste gledali Scorseseove filmove? Tako vam je to, imaju neki po pet kuća, deset parcela, a 150 prijava. A ima i susjeda da ne znam kojim bi ih riječima mogao nahvaliti.

- Dobro, dobro. Da se vratimo na ovo zašto ste zvali, niste, dakle, vi, tako ćemo i napisati.

- Meni je mir sveta stvar, a to podrazumijeva da ga nemam pravo nikome oduzimati. Eto, toliko od mene. Kad dođem, dat ću vam tema koje će vašim čitateljima biti jako zanimljive. Pozdravljam vas sve. I zahvaljujem se, bit ćemo u kontaktu.

- Doviđenja, hvala i vama! Čujemo se onda još.