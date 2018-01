Stanje na splitskom deponiju nakon nastavka sanacije: 'Što je u ovom dijelu Karepovca, to znamo, ali ono tamo? Sam Bog zna'

Kad zatvorite oči i zamislite zeleno brdo, a na 240.000 četvornih metara tla ljuljačke i njihaljke, igrališta za djecu, staze za trčanje, staze za bicikle, pokoja klupa pod širokom krošnjom, ko stvorena za prvi poljubac... I sve to usred grada. Divota.

Kad otvorite oči, ne trebate zamišljati ništa, pred vama je sedam milijuna tona smeća. I dalje usred grada. I smrad. Smrad koji onu staru "štipa za oči" dokazuje.

Optimistični kakvi jesmo, priklanjamo se onoj imaginarnoj slici s početka, pogotovo kada nam ekipa inženjera iz vinkovačke tvrtke "Eurco" i splitskoga "G.T. Tradea" pokazuje fotografije odlagališta otpada koje su do sada uspješno sanirali. Ludbreško smetište danas izgleda bajkovito, samoborsko je san snova, a to tek su dva od 44, koliko je ova uvježbana ekipa do danas pretvorila u raj.

Kada će naš Karepovac biti takav, pitamo ih. Strah nas i promisliti. Navikli smo na obećanja, a kršenje istih već doživljavamo kao normalno.

– Riješiti ekološku bombu koja se pola stoljeća neplanski i kaotično puni nije posao od dva dana, nije ni od dva mjeseca, ali 30 mjeseci je realno vrijeme – tvrde naši sugovornici i dodaju:

– U trinaest godina ovoga rada nema deponija koji u Hrvatskoj nismo obišli i vjerujte, svi smrde isto.

Prva faza prebacivanja milijun prostornih metara smeća s istočne strane Karepovca već je sada pakleno brdo povisila za sedam metara, ali je i oslobodila mjesto za postavljanje geomembrana i formiranje sanitarne platforme na koju će se ubuduće dostavljati splitsko-dalmatinski otpad. Kažemo ubuduće, jer sve dok regionalni centar ne bude otvoren u Lećevici, drugog rješenja naprosto nema.

– Bit će izgrađen sabirni bazen za procjedne vode i stanica za spaljivanje plinova. Veliki je posao pred nama, ali ljudi zaboravljaju da je Karepovac došao do kraja svojeg kapaciteta. Ostalo mu je najviše godinu dana, a sada ovim procesom doslovno kupujemo vrijeme – kaže Miroslav Delić, prvi čovjek "Čistoće".

Pokazuje nam na karti mjesto gdje sada kamioni dnevno donose od 300 do 500 tona smeća, mjesto gdje se posljednjih sedam godina odlagao i veli:

– Ovdje točno znamo što se nalazi, što je došlo, to je čisti komunalni otpad, jer su kamioni prelazili vage i sve je bilježeno, ali ovdje (pa rukom radi pokret preko dvije trećine odlagališta), tu sam Bog zna što se nalazi.

Kada bi (ah, kada bi!) naši sugrađani, naši susjedi, bili svjesniji ovog ogromnog problema i kada bi odvajali otpad kako spada, a ne, primjerice, u kontejnere namijenjene plastičnom otpadu trpali sve i svašta, pa se samo 30 posto plastike nađe na tom mjestu, tada bi nam svima život bio lakši. Strateški projekt i grada i županije, to je sanacija Karepovca. A da smrdi – smrdi!

– Više ti se dica ne igraju na ulici! Nisan vidila suside ima ohoho – kaže nam Anka s Kile.

Sreli smo je na putu do najnovije mjerne stanice županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Na garaži koja pripada svima znanom Marku Skeji (ustupio je prostor bez naknade, op.a.) dvije su stanice, najnovija mjeri koncentraciju merkaptana, laički kazano - smrdljivih plinova.

Za sada, a nadajmo se da će tako i dalje biti, sva mjerenja pokazuju kako nema opasnosti za ljudsko zdravlje, za kvalitetu života ima, ali to je kategorija koja spada pod "S", strpljenje.

– Nos mi je navikao na sve! Ali ovo sada je ne-izdr-ži-vo! Prestrašno! Prozore otvaramo vikendom, kad radovi stanu – ističu rijetki prolaznici ulicama oko Karepovca.

– Straj me, ako se 53 godine ovdi svašta trpalo, ko će to sredit za godinu! I kad prolazin ulicon na Kamenu, pa vidin suside kako šeću s maskama na licu, pravo me uvati straj – poručuju prvi susjedi deponija i dodaju:

– Od 13 kuća u mojoj ulici svaka druga ima barem jednog oboljelog od raka, ima pokojnih, ima onih koji se bore.

Naši sugovornici tvrde da im se drugi rugaju, da im kažu "ko van je kriv šta ste ilegalno gradili baš tu":

– A sad kad svima smrdi, sad vide kako je nama bilo! Tri kuće su na Kili bile 1965., ko je moga sanjat da će nan ovo brdo škovaca narast do ispod prozora!

A brdo je naraslo i tek sada su svi odlučni u namjeri da na toj visini i stane. Da ga od smrdljive gomiletine pretvorimo u park. Da otjeramo nered iz njedara grada. Jednom zauvijek.