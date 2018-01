Tko je pucao na mladog Splićanina Mihu Munju? Policija tapka u mraku, on tvrdi da se sam ranio čisteći pištolj pred kućom; Hoće li snimke s nadzorne kamere rasvijetliti slučaj?

Splitska policija tapka u mjestu kad je riječ o tome tko je naručio ranjavanje Mihe F. (26), poznatijeg pod nadimkom Miho Munja, u ponedjeljak oko 9 sati ispred njegove kuće u ulici Škrape u Splitu, a u tome im ne pomaže ni sam ranjeni koji je policajcima rekao da se sam ranio čisteći svoj pištolj.



Ima li logike da mladić čisti pištolj na ulici ispred svoje kuće i ima li logike da se ranio iz svog pištolja koji nije pronađen, pokazat će daljnje krim-istraživanje koje sigurno neće daleko odmaknuti jer Miho ne surađuje, a policija nema nekih drugih parametara koji bi doveli do motiva.



Povrh svega, Miho je kada je doveden u KBC Split s prostrijelnom ranom nadkoljenice lijeve noge i površinskom ozljedom lista desne noge, izvadio zrno koje ga je površinski pogodilo i koje mu se našlo u desnoj nozi te ga je lijepo bacio u bolničku zahodsku školjku, nakon čega je pustio vodu.



Podsjetimo, i prije sedam godina pucalo se po fasadi i nadstrešnici ulaza kuće gdje Miho F. živi i ispred koje se dogodila i ova pucnjava, ali tko je to učinio, policija ni do danas nije otkrila.



Ono što sumnjaju i što sada imaju je poprilično općenito, a to je da je na Mihu pucano ili iz crnog BMW-a ili crnog audija, a o tome je li Miho uzvratio vatru na pucače, nitko za sada ne govori iako je na očevidu jasno vidljiva propucana guma parkiranog mercedesa, a svima je jasno da metak nije mogao doći od strane gdje se pucalo na Mihu.



Na prizorištu su nađene tri čahure, ali ne zna se za sada ni iz kojeg je pištolja pucano ni kalibar tih čahura. Policija očekuje da joj u rasvjetljavanju ovog događaja barem koliko-toliko pomognu snimke s nadzorne kamere obližnje pekarnice. No treba vidjeti kako su te kamere postavljene i koliko su uopće snimile događaj te kolika je kvaliteta snimke.

Totalna šteta

Miho F. je u prosincu 2010. sa svojim vršnjakom ukrao signalne rakete s broda nogometnog trenera Igora Tudora te je, ispaljujući ih, uspio izazvati megapožar: tri brodice su spaljene do kobilice, a jedna je gotovo uništena. Ukupna materijalna šteta je iznosila oko tri milijuna kuna.



Presuda za ovo nedjelo je Mihi F. prošla totalno ispod radara javnosti jer mu se sudilo kao maloljetniku pa su ti procesi zatvoreni za javnost.



Osuđen je 13. rujna 2013. na Općinskom sudu u Splitu na godinu i četiri mjeseca zatvora za ovu paljevinu, koja je zamijenjena uvjetnom kaznom na tri godine. Presuda je postala pravomoćna, a tko je nadoknadio štetu oštećenicima, nimo uspjeli doznati, ali su to najvjerojatnije bile osiguravateljske kuće.



Što se iza ovog ranjavanja valja, teško je pretpostaviti, ali je Miho F. barem po podacima dostupnim javnosti ipak malo reternirao u svojim krim-aktivnostima u zadnjih nekoliko godina.



Rješenje ove priče možda će policiju dovesti i do rješenja nekih drugih krim-obrada, ali se najprije trebaju potruditi odobrovoljiti Mihu ili sami pronaći dokaze o počiniteljima i njihovim motivima, a to je uvijek težak, da ne kažemo i pretežak dio priče.