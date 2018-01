Ministar Pavić: Zaposlit ćemo još 'teta' pa će vrtići raditi u dvije smjene

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić jučer je posjetio Sveučilište u Splitu, gdje su mu predstavljeni projekti nastavnih baza i postakademskog zapošljavanja koji su već spremni za "povlačenje" novca iz Europskog socijalnog fonda (ESF).



Riječ je o glavnom financijskom instrumentu Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja.



– Radi se o dva projekta kojima je cilj povlačenje sredstava iz ESF-a radi smanjenja odljeva najboljih stručnjaka. Mi ćemo napraviti program njihova samozapošljavanja nakon diplomiranja, prakse tijekom studiranja i dobrog odnosa s nastavnim bazama kojima bismo povećali broj kvalitetnih radnih mjesta, sve uz suradnju s Ministarstvom rada i Ministarstvom znanosti. Želja nam je imati od 10 do 15 posto najboljih studenata u tom programu, a za takvo što treba nam dvadesetak milijuna kuna za četiri godine.



- Sveučilišni projekti nastavnih baza i postakademskog zapošljavanja jedinstveni su u Hrvatskoj i za cilj imaju bolju zapošljivost studenata nakon završetka obrazovanja. Uz to, kroz suradnju znanosti i tehnologije naši partneri u nastavnim bazama imaju priliku naći kvalitetna rješenja i podići svoju tehnološku razvijenost kroz magistarske i doktorske radove studenata koji kod njih budu obavljali svoju stručnu praksu – rekao je prof. dr. Šimun Anđelinović, prvi čovjek akademske institucije.



Ministar Pavić predstavio je paket Vladinih mjera "Od mjere do karijere" u iznosu od 1,6 milijardi kuna koji je usmjeren na povećanje zapošljivosti.



– Uz samozapošljavanje, povezivanje studenata s poslodavcima u privatnom sektoru, tu je i pripravništvo. Želimo povećati plaće mladih ljudi u Hrvatskoj, da zarađuju više od minimalnih iznosa kroz stručno osposobljavanje. Uz sve to imamo i specijalizirane programe poput projekta "Zaželi", kroz koji će posao naći oko četiri tisuće žena u ruralnim područjima, gdje će pomagati 16 tisuća kućanstava u kojima žive građani starije dobi. Radimo i na izradi programa za zapošljavanje dodatnog osoblja u vrtićima, što će omogućiti dvosmjenski rad u predškolskim ustanovama. Plan je zaposliti dodatnih 700 ljudi, a do jeseni će program biti gotov – najavio je resorni čelnik.



Tijekom posjeta našem gradu ministar Pavić obišao je i područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje se osjeća povratak sezonskih radnika nakon adventa, ali i povećani broj korištenja potpora za zapošljavanje. Prednost kod zapošljavanja svake vrste ipak će imati hrvatski državljani.



– Cilj nam je zaposliti domaću radnu snagu, pa dajemo potpore, kontaktiramo sve nezaposlene i nudimo im radnu sezonu. Tek onda ćemo aktivirati radne dozvole za strance u turizmu, kojih imamo 4600. Najavio bih idući posjet Splitu već 2. veljače, na Dane poslova u turizmu, gdje ćemo pokušati spojiti ljude iz Dalmacije s poslodavcima iz sektora turizma, a ankete su pokazale da ih je dosta spremno raditi u tom sektoru – kazao je Pavić i dodao kako je cilj povećati plaće mladima, usmjeriti se prema trajnim mjerama za zapošljavanje u privatnom sektoru i na taj način zaustaviti njihov odlazak iz države.



– Plan je dizanje minimalne plaće tijekom iduće godine. Nezaposlenost pada u cijeloj državi – dodao je ministar, a najavljene mjere na tom su tragu.