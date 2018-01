I Split je zahvatila 'kriptomanija': neviđena gužva na predavanju, ulagači savjetovali kako pametno investirati

Da je i Split zahvatila prava "kriptomanija", odnosno potraga za bilo kakvim informacijama vezanima za investiranje u kriptovalute, najbolje je pokazalo sinoćnje predavanje u Klubu mladih.



Da se naplaćivao ulaz, skup bi se bez problema mogao okarakterizirati kao rasprodano. Na pozivnici je pisalo kako je u pitanju sedmi "Split Blockchain Meetup" s temom "Investiranje u ICO" kojem će se putem Skypea pridružiti i Kamil Przeorskog, CEO i founder Experty-a, a Josip Soldo i Ante Matulić, investitori u kriptovalute koji uskoro formiraju i ulagački sindikat (?!), prezentirat će svoja iskustva i preporuke vezano za investiranje u nove kripto projekte.



Dovoljno da se polovično zainteresiranom prolazniku koji još nije siguran ni što je bitcoin stvore brojni upitnici nad glavom, a nije se puno promijenilo ni nakon odslušanog predavanje i iznošenja gomile novih izraza, teško razumljivih brojki u nizu šarenih lista i gafikona koje su mogli razumjeti samo oni već dobro upućeni.



Srećom, vrijedni volonteri Kluba mladih najavljuju radionice za početnike na kojima će moći dobiti kompletan uvod kako bi svi oni koji to žele bili spremni za "rudarenje", eventualnu kupnju, a potom i sigurno čuvanje svoje kriptovalute.



Sinoćnja tema, objasnili su nam, ticala se investiranje u nove kripto projekte kroz ICO (Inicial coin offering), koji je, kažu, u drugoj polovici 2017. godine postalo izrazito popularan način ulaganja i stvaranja novih financijskih instrumenata. U brojkama, za razliku od prošle godine kad je u ICO uplaćeno 3,2 milijarde dolara, za ovu se procjene kreću i do 25 milijardi dolara.



Predavača Josipa Soldu, upitali smo ipak da cijeli ovaj proces pokuša predstaviti u nekoliko jednostavnih rečenica.



- Nekome tko odluči napraviti aplikaciju trebaju sredstva, zato oni pokrenu ICO, a ulagačima zauzvrat daju tokene. Nakon što je projekt, odnosno aplikacija dovršena, da bi je netko koristio to mora platiti u tokenima. Što više ljudi želi koristiti tu aplikaciju, vrijednost tokena će raste jer je njihov broj ograničen, što će donijeti dobit onima koji su uložili u ICO. Sve to odvija se uglavnom na 20-ak najpopularnijih mreža koje pokušavaju zauzeti što bolju poziciju na ovom rastućem tržištu - kazao nam je Soldo, koji je jedan od ulagača u ICON, mrežu putem koje će se financirati aplikacije za državne institucije Južne Koreje.



Usprkos investicijskom euforiji, i ovog puta su se čuli savjeti na što pripaziti ukoliko se krene u ovu priču.



- U pitanju je visoko rizičan posao, jer nitko ne može procijeniti je li u pitanju tek balon koji će se u jednom trenutku rasplinuti. S obzirom da dolaze novi korisnici manje su šanse za taj scenarij, no on nije isključen. Stoga, nemojte ulagati novce koje ne smijete izgubiti jer treba biti svjestan rizika da možete ostati bez svega. Jednom kad krenete rasporedite ulaganja na više mjesta, potražiti savjete drugih, ne nasjedajte na prevare i jako puno istražujte - upozorili su sinoćnji predavači u Klubu mladih Split.