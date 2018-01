Novi gaf splitske policije: tražili vozača sa ZG tablicama, uhitili 20 godina mlađeg muškarca u splitskom automobilu

Nimalo ugodan susret s policijom imao je na samo Silvestrovo 61-godišnjak iz Splita.

Priča koju nam je ispričao njegov sin Petar Jeličić graniči sa scenarijem tragikomične serije ili filma, pogotovo ako se uzme u obzir da bi u današnje vrijeme policajci trebali biti koliko-toliko informatički pismeni i opremljeni, te je ono što su učinili uistinu bizarno i tragikomično. No, krenimo od početka.

Dakle, tog 31. prosinca Petrovoj su majci javili da joj je umrla majka, odnosno njegova baka, te je njegov otac, budući da majka ne vozi, otišao automobilom po nju na posao. Dok su se vozili natrag prema kući, 61-godišnjak je primijetio u retrovizoru da se iza njih vozi službeno policijsko vozilo. U jednom trenutku poravnalo se s njegovim 15 godina starim mercedesom C i policajac je dao znak da se zaustavi na obližnjem autobusnom stajalištu.

– To je bilo u blizini petlje koja spaja Brda i Ravne njive, na Zagorskom putu. Otac je zaustavio vozilo, a policajac je prišao i uzeo mu dokumente, prometnu i vozačku dozvolu. Nakon što je preko motorole provjerio podatke, rekao je mojem ocu da je za njim i za njegovim vozilom od srpnja 2017. godine raspisana tjeralica iz makarske policije i da mora s njima u postaju. Otac je, šokiran, pitao kakva tjeralica, objašnjavao da on već nekoliko godina nije bio ni blizu Makarske, a majka je za to vrijeme uplakana i šokirana sjedila u vozilu. Iako je policajac htio da otac sjedne u njihovo vozilo i da tako odu u postaju, na kraju su ipak pristali na to da otac šokiranu majku odveze doma, a onda dođe u postaju na Bačvicama – govori nam Petar.

Dodaje kako ga je otac nazvao da vidi je li on možda uzeo njegovo vozilo i bio u Makarskoj, no Petar mu je kazao da nije.

A kad je njegov otac došao u postaju, tek tamo je nastupio pravi šou!

– Kad je moj otac u uredu sjeo, policajac mu je počeo čitati: "Dana tog i tog automobil zagrebačkih registracijskih oznaka....". Ocu tada ništa nije bilo jasno, kakve sad zagrebačke tablice, pa on vozi automobil splitskih tablica, iza tog su se auta oni i vozili kad su ga zaustavili. Upitao je policajca koje je godište čovjek kojeg oni traže i pokazalo se da su oni tražili osobu istog imena i prezimena, ali 20 godina stariju. Naime, u pitanju je bio stric mojeg oca koji je rođen 1936. godine i ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu, a moj je otac 1956. godište i prijavljen je u Splitu. Ajde vi meni recite jesu li oni mogli utvrditi odmah koga i zašto traže, a ne ovako zaustavljati čovjeka ni krivog ni dužnog. Baš me zanima što su im rekli preko motorole, za kim je tjeralica raspisana. A iako ima 61 godinu, moj se otac dosta dobro fizički drži, ne izgleda baš kao da ima 81 godinu – rekao nam je Petar.

Kaže da je odmah htio zvati Slobodnu Dalmaciju, no njegov je otac bio protiv toga jer se s "rogatim ne valja bosti". Ipak, javio nam se kad je pročitao priču o 16-godišnjaku kojega su policajci ni krivog ni dužnog vezali lisičinama nakon što im je pobjegao pljačkaš pošte, pa su mislili da bi to mogao biti on.

– Možete zamisliti šok koji je moja majka, a i svi mi ostali, doživjela tog dana nakon smrti majke, da joj supruga privedu u postaju. Čovjek se zapita kakva nam je policija i čemu ona krilatica na vratima policijskih auta koja kaže "povjerenje i sigurnost". I, da završim, kad je otkriveno da je u pitanju zabuna, otac je tražio od policajca da mu da podatke, a on je rekao da hoće, ali da će onda i ocu napisati prijavu jer je povisio ton na njega. Na kraju se ipak ispričao ocu, ali prilično nevoljko – zaključio je Petar.