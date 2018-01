Grad nudi 21 milijun kuna: tko će dobiti posao održavanja javne rasvjete u Splitu?

Grad Split traži koncesionare za redovito održavanje javne rasvjete na području grada za iduće četiri godine. Raspisan je postupak javne nabave, a zainteresirane tvrtke i obrtnici mogu se sa svim traženim dokumentima i potvrdama prijaviti do 18. siječnja.



Grad će u održavanje javne rasvjete uložiti oko 21 milijun kuna, s tim da će koncesionar koji dobije posao na području grada dobiti 15,3 milijuna kuna naknade, a onaj koji na natječaju dobije održavanje rasvjete prigradske zone 5,3 milijuna kuna.



Svi se još dobro sjećamo kako je pred kraj Baldasarova mandata tvrtka "Prolux", vlasnika Nediljka Nikolića, dobila posao održavanja rasvjete na području grada, nakon što ga je punih 19 godina odrađivala tvrtka "SEM 1986", koju je osnovao Juroslav Buljubašić.



Uz "Prolux" se tada na natječaj prijavio i zagrebački "Elicom", te "Svitlost", pravni sljednik "SEM-a 1986". Iako je "Svitlost" ponudila najnižu cijenu, posao je dobio "Prolux" jer je, između ostaloga, "Svitlost" prijavila samo 13 radnika i ostvarili su manje bodova od spomenutog konkurenta.



Radnici "Svitlosti" tada su javno prosvjedovali zbog manipulacije oko natječaja, ali to ih neće pokolebati da se sada opet jave na natječaj. Zbog privremenog financiranja, zadnji put se koncesija davala samo za polugodišnje razdoblje, ali to se moralo i produžiti na godinu dana, što je upravo isteklo.



– Iako nema puno vremena za prijavu, ovaj je natječaj puno transparentniji i model je pošteniji. Ide se preko javne nabave i manje je prostora za manipulacije. Na zadnji se natječaj zbog toga nije ni javilo puno tvrtki, ali vjerujem da će sada interes biti veći i, naravno, da ćemo dobiti koncesiju za održavanje rasvjete na području grada jer smo u tome najbolji i najiskusniji – kazao nam je Siniša Gašparević, direktor "Svitlosti".



Iako nevoljko, i Nediljko Nikolić nam je potvrdio kako će se i "Prolux" opet natjecati za održavanje javne rasvjete, a odbio nam je kazati hoće li dati ponudu samo za područje poluotoka ili i za prigradska naselja, od Slatina do Sitna Gornjeg, odnosno za područje o čijoj se rasvjeti već pune 22 godine brine legendarni obrtnik Frane Bojčić i njegova ekipa.



– To je moja poslovna odluka – bio je zakopčan Nikolić.



Iako već čovjek u godinama, i Bojčić nam je potvrdio da će se opet natjecati za održavanje rasvjete u istočnom i prigradskom dijelu Splita.



Vjerojatno će biti još ponuđača, a koliko točno i s kakvim ponudama, znat će se 18. siječnja, kad se budu otvarale.