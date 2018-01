Meteorolozi najavljuju obilne oborine, hoće li se voda opet zamutiti? Na Jadro stiže pokusni filtar, trgovine pune zaliha

'Mi smo vam opskrbljeni za cijelu zimu, a roba će nam opet doći u srijedu. Nestašice vode kod nas neće biti!' poručuju iz 'Studenca'

S najavom svake kiše, Splićani, Solinjani, Kaštelani i Trogirani s razlogom se pitaju hoće li nam se ponovno dogoditi zamućenje vode, zbog čega smo danima u studenome i prosincu bili prisiljeni prokuhavati vodu ili je kupovati u trgovinama.



Novi val oborina očekuje se već danas, doduše u manjem obujmu, no već sutra nam stižu obilne padaline, što su nam potvrdili u Državnome hidrometeorološkom zavodu.



– Glavnina oborina u obliku pljuskova i grmljavine očekujemo u srijedu, posebno u poslijepodnevnim satima i u noći na četvrtak te u ranim jutarnjim satima četvrtka, kada bi moglo pasti oko 30-ak litara po metru četvornome. To je solidna količina budući da danas očekujemo samo nekoliko litara. Poslije četvrtka ne bi trebalo biti oborina i tada ćemo imati niže temperature primjerenije ovom dijelu godine – potvrdili su nam dežurni sinoptičari.



Poučeni prošlogodišnjim iskustvima, kada su građani hitali po pakiranja vode zbog povećanih parametara mutnoće na izvoru Jadra, koji su i po nekoliko dana na splitskom području bili daleko iznad dopuštene vrijednosti od četiri NTU-a, trgovine su spremne i opremljene zalihama.



– Kod nas ima boca koliko hoćete, brojne palete s vodom raznih zapremina su na skladištu. Nema straha u slučaju zamućenja – rečeno nam je u velikom dućanu u jednom trgovačkom centru.



Pune police, a i spremište, zatekli smo i u "Studencu" u Ulici Domovinskog rata. Čuli su za najave obilnijih kiša pa su na vrijeme naručili dodatne količine.



– Mi smo vam opskrbljeni za cijelu zimu, a roba će nam opet doći u srijedu. Nestašice kod nas neće biti! – istaknuli su vrijedni djelatnici te prodavaonice, a spremni za najcrnji scenarij su i u jednoj od "Konzumovih" prodavaonica koju smo također posjetili.



Iz "Vodovoda i kanalizacije" (ViK) naglasili su kako svakoga dana dobivaju pozive građana koji su se u međuvremenu senzibilizirali po pitanju te tematike, pa im šalju slike čaša s mutnom vodom što je, kažu nam, rezultat problema s internim instalacijama.

Trenutačna razina zamućenja vode daleko je ispod dopuštenih brojki, o čemu svjedoče uzorci koji se redovito uzimaju na punktovima diljem vodovodne mreže, poručuju komunalci.



Prognoze o tome što će se idućih dana događati s izvorištem vode zbog najavljenih kiša, nisu nam mogli dati.



– Ništa ne možemo predvidjeti jer je zadnji put, prije Nove godine, padala velika kiša pa se mutnoća nije podizala iznad dopuštenih vrijednosti, što se dogodilo desetak dana prije toga. To ovisi o ispiranju podzemnih kanala gdje naše rijeke teku. Zamućenja nastaju najčešće u jesen, na početku hidrološke godine, poslije dugog sušnog razdoblja, kada se naglo digne razina podzemnih voda. One speru unutrašnje galerije, podzemne cijevi i kanale, te donose sitne čestice koje uglavnom potječu od stijena kroz koje prolaze – pojasnio je Božidar Čapalija, direktor ViK-ova Operativnog sektora, te dodao kako je nezahvalno bilo što predviđati jer se podzemni tokovi u jednom slučaju mogu isprati pa s idućim oborinama jednakog intenziteta ne mora biti takve mutnoće.



Naglasio je kako je mjera prokuhavanja dosad bila mjera opreza jer ugroze za zdravlje nije bilo, kao ni da voda nikad nije bila bakteriološki neispravna.



Više smo puta pisali kako su "Hrvatske vode" prije nekoliko godina odustale od uređaja za obradu pitke vode što je 2015. planirala Agencija "Eko-Kaštelanski zaljev", koja radi u ime i za račun ViK-a, jer je zaključeno da filtar nije isplativ s obzirom na učestalost zamućenja Jadra poslije velikih kiša.



Komunalna tvrtka nedavno je raspisala natječaj za pilot-program koji bi trebao biti prvi korak prema konačnoj izgradnji filtra, što neće biti moguće prije 2019. godine.



– U postupku smo nabave pilot-uređaja koji će definirati potrebnu tehnologiju filtracije za naše područje kako bi voda bila ispod četiri NTU-a, no to ćemo moći definirati jedino na temelju mjerenja mutnoća kada taj uređaj bude montiran, a takve pojave se mogu očekivati i na proljeće, kada se zamućenja također pojavljuju – kazao je Čapalija, dodavši kako će se izvođač znati poslije 15. siječnja.