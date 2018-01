Most se sjetio gospodarskog pojasa: U pitanju je zaštita prirodnih bogatstava!

Tražimo proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa, takvo nešto ne samo da je naše pravo nego i obaveza, a prijedlog odluke već je upućen u javnu raspravu jer želimo da se čuje mišljenje struke i javnosti – poruka je vrha Mosta koji se u ponedjeljak okupio u Splitu.



– Proglašenje isključivoga gospodarskog pojasa bio je jedan od glavnih uvjeta Mosta da uđe u Vladu, koja je potom na svojoj prvoj sjednici i donijela odluku da se krene u konzultacije, ali po tom pitanju nakon toga nije napravljeno ništa iako Hrvatska ne samo da ima pravo, već ima obvezu to učiniti – kazao je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja, dok je Miro Bulj u svom stilu sve dosadašnje vlasti proglasio "sluganskima jer su vodile dodvorničku politiku" te pozvao sve saborske zastupnike, bez obzira na političku opciju, da podrže njihov prijedlog jer "to je obaveza prema budućim generacijama".



Predsjednik Mosta Božo Petrov naglasio je kako bi Hrvatska takvom odlukom stekla suverenističko pravo na 28 tisuća četvornih kilometara svoga mora.



– Bez obzira što Slovenci ili bilo tko drugi mislio, Hrvatska je potpisnica konvencije UN-a o pravu mora, a i EU je svojim članicama dala savjet da proglase isključivi gospodarski pojas zbog uspostave kontrole i pravila u svojim vodama. Nije u pitanju tek ribarska kvota, već priča ide i puno šire, k ekološkoj i arheološkoj zaštiti, te zaštiti eksploatacije prirodnih bogatstava – smatra Petrov.



Splitski gradski vijećnik Ante Čikotić iznio je i konkretne brojke.



– Potrebno je prosječno oko 100 eura po četvornom kilometru za nadzor, što znači da bi godišnje za očuvanje Jadrana i kontrolu plovidbe trebali izdvojiti oko 2,5 milijuna eura, no po studiji koju je izradila Europska komisija moguća ekonomska vrijednost je na desetke puta veća. Dakle treba preuzeti odgovornost. Cilj ove inicijative je da se u prvom redu ide prema zaštiti našeg mora, a tek potom da nam budu važni gospodarski interes, kontrola plovidbe, te arheologija – poručio je Čikotić.