Počinje gradnja nogostupa i biciklističke staze od Stobreča do Mertojaka, radovi na Poljičkoj se privode kraju

Pri kraju su radovi na izgradnji nogostupa na Poljičkoj cesti koji će povezivati gradske kotareve Mertojak, Žnjan i Pazdigrad. Izvođač radova za Hrvatske ceste bila je tvrtka PZC Split, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 900.000 kuna bez PDV-a.

Izgrađeni nogostup dug je 950 metara, a u sklopu obavljenih radova izgrađena je nova autobusna postaja za gradske i prigradske autobuse.

– To je posebno važno za spomenute rastuće gradske kotareve i moguće širenje Splita na istok. Ovaj zahvat dobiva posebnu važnost i u kontekstu novoizgrađene Osnovne škole "Pazdigrad". Nogostup, na kojemu su izvedeni radovi završnog asfaltiranja, ima uređen zeleni pojas do kolnika. Njegovom izgradnjom značajno je povećana sigurnost pješaka na tom potezu – kazala nam je Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta.

Inicijativa za realizaciju ovog infrastrukturnog zahvata krenula je od Gradskog kotara Žnjan dok je na njegovu čelu bio Nino Vela, sadašnji zamjenik gradonačelnika, koji sa zadovoljstvom najavljuje i drugu fazu koja je u fazi dogovaranja, a riječ je o izgradnji nogostupa i biciklističke staze od Mertojaka do Stobreča.