Je li natječaj za žnjanski plato samo paravan za profiterski urbanizam? Brojna zvučna imena već su kupila svoje kvadrate, a građani Splita bi opet mogli izvući deblji kraj

Natječajem se propisuje i anketni dio kojim se od natjecatelja traži da predlože uređenje Trsteničke uvale i Duilova, ukupno 44 hektara, što je dvostruko više od povijesne jezgre SplitaU studiji zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta procijenjeno je da treba 30 milijuna kuna za komunalno opremanje žnjanskog platoa, a u proračunu za 2018. predviđeno je 15 milijuna i ništa za iduće dvije godine

Natječaj za uređenje žnjanskog platoa gradska vlast predstavlja kao povijesni pothvat za Split. Grad u prvi plan stavlja žnjanski plato i njegovo uređenje, ali natječaj je puno kompleksniji. Njime se propisuje i anketni dio kojim se od natjecatelja traži da predlože uređenje Trsteničke uvale i Duilova. Ukupno se radi o 44 hektara, što je, kako je na predstavljanju natječaja kazao predsjednik Ocjenjivačkog suda, arhitekt Vjekoslav Ivanišević, dvostruko više od povijesne jezgre Splita.

Sadašnja vlast s ponosom ističe kako se Grad Split prvi put pojavljuje kao raspisivač natječaja i njegov provoditelj. Ipak, time što je Grad bez javne nabave sebe odabrao za provoditelja tako važnog natječaja nisu oduševljeni u Društvu arhitekata Split, iako preko svog predsjednika sudjeluju u Ocjenjivačkom sudu.

– Gradu se žurilo zbog hodograma koji su zacrtali pa su odabrali model koji ima prednosti, ali i nedostataka. Prihvatio sam da budem član Ocjenjivačkog suda jer podržavam natječaj i nisam želio opstruirati. Međutim, smatram da nam se ubuduće makar treba pružiti prilika jer smo kao Društvo strukovno najkapacitiraniji da neovisno i kvalitetno provodimo natječaje – napominje predsjednik DAS-a Dragan Žuvela.

Iako je medijski fokus na pitanju "što će doći na mjesto srušenih kafića", preko ovog natječaja otvara se važnije pitanje: hoće li se zadržati ili promijeniti namjena šireg područja koje je godinama u GUP-u "zabetonirano" kao zona hotelskog turizma, iako se u njoj ne događaju nikakve značajnije gradnje?

Ambiciozni natječaji

Za Trsteničku uvalu i Duilovo su 2009. bila provedena dva ambiciozna natječaja, od kojih je drugi bio čak međunarodni. Cilj je bio da se na osnovi njih izrade provedbeni urbanistički dokumenti za područja koja su GUP-om određena u namjeni T1, turizma hotelskog tipa. No, nakon odlaska Ivana Kureta s mjesta gradonačelnika, stvari su zaustavljene. Do danas planska dokumentacija za Trsteničku uvalu i Duilovo nije ni započeta.

Jedino što se napravilo jest da se ciljanim izmjenama GUP-a na jugoistočnom dijelu Trsteničke uvale izdvojilo kao posebni zahvat P29 područje, na kojem jedan od naših vodećih hotelijerskih poduzetnika Jako Andabaka namjerava graditi hotel. Omogućeno mu je da prije izrade urbanističkog plana može zatražiti dozvolu za hotel od 200 smještajnih jedinica, no od gradnje još nema ništa.



Na Duilovu je Goran Ivanišević kupio 38.000 četvornih metara terena, tobože radi teniske akademije. Zatim je tražio prenamjenu u turističke sadržaje, da bi u zadnjim propalim izmjenama GUP-a pokušao dobiti stambenu namjenu.

Prošle godine pokrenut je, ali ne i dovršen, postupak izrade UPU-a za sjeverni dio Duilova, nakon što je veliku parcelu od Ivaniševića kupio "Importane resort" d.d., koji ima hotele u Dubrovniku, a čiji se vlasnik Ćiril Zovko, iseljenik iz Kanade, zalaže za elitni turizam.

Na Duilovu je, naravno, i derutni hotel "Zagreb" u vlasništvu MORH-a čiji slučaj se godinama vuče bez dobrog rješenja.

Južni priobalni dio Duilova je područje na kojem već godinama poduzetnici Juroslav Buljubašić i Zvonko Kotarac, a pridružio im se i Slavko Gotovac, čekaju plan po kojem bi izgradili marinu od 400 vezova, a imaju i veće ambicije. Na tom području mogu se, po GUP-u, graditi još i sportska luka, sportski centar, hoteli i drugi sadržaji.

No, koliko je od ostatka obuhvata Trsteničke uvale i Duilova iskoristivo za gradnju elitnih hotela? Većinom su u pitanju male parcele, od kojih su neke "potrošene" bespravnom gradnjom, čiji vlasnici godinama "obrađuju" urbaniste da dobiju prenamjenu iz T1 (hoteli) u mješovitu namjenu. Tako su pri zadnjim izmjenama GUP-a (koje nisu prošle bivše Gradsko vijeće) poslali brojne zahtjeve za prenamjenom svojih parcela u M1 ili M3. No, glatko su ih odbili izrađivači GUP-a, s obrazloženjem da Grad mora imati područja u kojima će razvijati turizam, odnosno da ne može biti sve stanovanje ili "mješoviti sadržaji".

Nepopustiljivi urbanisti

Prenamijenili bi parcele i lokalni investitori koji bi gradili stanove ili apartmane. Ovo su jedna od rijetkih područja gdje su splitski urbanisti bili nepopustljivi, ali tako što su ih držali "zamrznutima", bez planova.

Novi moment u priči o turističkim sadržajima i velikim planovima je "Luka Orišac", koja bi se protezala na prostoru od Duilova do Splita, "sa 700 vezova, od čega 300 nautičkih i 400 komunalnih. Planira se olimpijski kamp za jedrenje i akvarij", kako prenose mediji. Odluku o luci je donijela nedavno Županijska skupština, a financiranje bi trebalo biti osigurano iz EU fondova. Natječaj bi trebalo provesti Društvo arhitekata Split.

Uzmemo li da se po zadnjim izmjenama detaljnog plana Trstenik-Radoševac predviđa pet novih hotela, a osim toga veliki hotel od osam katova već gradi poduzetnik Zvonko Kotarac uz žnjanski plato, pitanje glasi: Hoće li veliki priobalni potez od Zente do Stobreča biti planiran kao turistički resort s kojim grad neće imati dodira, ili će se preko natječaja osmisliti kako bi se to područje integriralo?

Paun Paunović/Arhiv/HANZA MEDIA



Ocjenjivački sud koji je žirirao međunarodni natječaj iz 2009. za gradski projekt Duilovo kritički se osvrnuo na ondašnji program koji je ponudio Grad riječima koje danas zvuče još aktualnije.

– Natječaj previše naglašava isključivo turistički dio programa, uglavnom hotele i hotelske servisne djelatnosti (restorane, barove, kafiće itd.). Takvo monodimenzionalno razumijevanje programa rezultira nedostatkom programatskih elemenata koji bi kreirali kvalitetne urbane prostore, zanimljive široj publici. Zasigurno će osigurati nastanak turističkog grada za turiste, ali istodobno vjerojatno neće uspjeti stvoriti prostor za stanovnike grada Splita. Time nastavlja separaciju turista i lokalnog stanovništva, što je prepoznato kao jedan od glavnih problema kasnomodernističkog turističkog urbanizma diljem Europe i šire – napomenuo je žiri.

– Najnovija istraživanja u turizmu sugeriraju dijametralno suprotnu strategiju: stvaranje inkluzivnih uvjeta u kojima turisti i lokalno stanovništvo koegzistiraju. U takvim inkluzivnim uvjetima, turist ne konzumira prostor isključivo kroz zabavu i rekreaciju, već postaje dio mjesta za vrijeme svog boravka – postaje privremeno lokalan. Na taj način lokalno stanovništvo se više ne osjeća odvojeno od svog mjesta zbog postojanja izoliranih turističkih resorta (u koje se ne osjećaju pozvani budući da su resorti jasno vođeni prema zahtjevima turističke klijentele).

Uz višenamjensku upotrebu prostora i inkluzivne urbane uvjete koji povezuju turiste i stanovnike profitiraju i jedni i drugi, zato što mogu zajedno koristiti resurse – navedeno je u obrazloženju Ocjenjivačkog suda koji nije te 2009. dodijelio prvu ni drugu nagradu.

Moguće izmjene GUP-a

Aktualni natječaj ima drukčija polazišta, njegov program je znatno manje opsežan, ali ovaj natječaj nije determiniran odredbama GUP-a, nego, naprotiv, može dovesti do njegovih izmjena.

Kako nam je potvrdio izrađivač programa Ivo Vojnović, prijedlozi za prostore koji se anketno propituju, Trsteničku uvalu i Duilovo, ali i za sam žnjanski plato, mogu na temelju preporuka Ocjenjivačkog suda biti podloga za buduće izmjene GUP-a i Prostornog plana.

Natjecatelji trebaju detaljno razraditi žnjanski plato u smislu urbanističkog rješenja prema sadašnjem GUP-u. No, trebaju ponuditi i anketno rješenje za plato koje nije uvjetovano GUP-om, za sadržaje koje predlože moraju ponuditi obrazloženje Ocjenjivačkom sudu.

– Ne radi se o pojedinim sadržajima, ne vjerujem ni da će netko ponuditi monumentalni objekt poput koncertne dvorane na žnjnskom platou, više je u pitanju prijedlog novog koncepta koji treba obrazložiti. Novi koncept može biti ponuđen za cjelokupno područje obuhvaćeno natječajem – napominje izrađivač programa Ivo Vojnović.

Zanimljivo je da se u u programu za područja Trsteničke uvale i Duilova natjecateljima predlaže sadržaje koji nisu nužno asocirani s turizmom ili čak kao edukacija ne spadaju u T1 namjenu.

– Natječajna rješenja u anketnim zonama trebaju pokazati kontinuitet javne dužobalne šetnice, funkcionalnu i oblikovnu povezanost sa žnjanskim platoom, a mogu se odnositi na sve vidove prometnih sustava, interpoliranje novih edukacijskih, kulturnih i zabavnih sadržaja, te prijedloge poboljšanja javnog gradskog i dužobalnog gradskog prijevoza – stoji u programu.

Iako ovo djeluje kao da se natjecatelje navodi da razmisle o prenamjeni prostora, Vojnović tvrdi kako nisu davali nikakve sugestije natjecateljima takve vrste, nego ih se pušta da se odluče po svojoj volji.



Za žnjanski plato, u zoni R2 koja bi bila iza planirane šetnice, natjecateljima se u anketnom dijelu "dopušta preispitivanje koeficijenata izgrađenosti i sadržaja definiranih GUP-om. U toj zoni, natjecatelji mogu predložiti interpoliranje edukacijskih, kulturnih i zabavnih sadržaja, te biciklističkih i novih pješačkih staza, u funkciji kvalitetnije povezanosti s kontaktnim zonama."

Glavna uporišta za velike hotele na području natječaja su Andabak u Trsteničkoj uvali te Zovko na Duilovu. Tu je i hotel "Zagreb", ali on je priča za sebe. Također, na južnoj strani Duilova poduzetnički trojac želi graditi marinu, radi čega su osnovali tvrtku "Marina Duilovo". O tome se govorilo i prije, no s odlukom Županije o 700 vezova u "Luci Orišac", od Duilova do Stobreča, otvara se pitanje ima li potrebe za marinom u Duilovu.

Suvisla urbanizacija

Prvi: Kad bi se slušalo vlasnike zemljišta, prostor bi se "urbanizirao" tako da se razmrvi po parcelama i dobio bi se "katastarski" urbanizam, kakav upropaštava pokušaje da se Split suvislije urbanizira zadnjih 15-ak godina.

Drugi: Monokultura turizma može voditi u formiranje velikog izdvojenog resorta na obali i priobalnom dijelu, s većim i manjim hotelima i marinom. Posljedica je odvojenost turista od lokalnog stanovništva koje može koristiti žnjanski plato, no pitanje je na koji način, jer se zbog hotelskih gostiju mogu očekivati skuplje cijene usluga u kafićima, za iznajmljivanje suncobrana, ležaljki...

Treće: Model koji, umjesto ograničenja monofunkcionalnog turizma, pruža fleksibilnije planiranje, povezuje grad s morem, nudi javne sadržaje, integraciju turista i stanovništva.

Što u Gradu misle, nije poznato, na presici prilikom predstavljanja natječaja u Društvu arhitekata Vjekoslav Ivanišević i Opara pravdali su ovako koncipiran natječaj potrebom da se infrastrukturno bolje povežu ovi prostori, ali za to nije potreban urbanistički natječaj. Žuvela je rekao kako je bio skeptičan da se povežu žnjanski plato, Trstenička uvala i Duilovo u jedan natječaj, ali da su ga uvjerili kako je to bolje nego odvojeno monofunkcionalno sagledavati cjeline GUP-a.

– Ovo je ujedno prilika da se razmisli treba li na Duilovu ostaviti namjenu T1 – naglasio je među ostalim.

Zanimljivo da je u studiji koju su radili profesori sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, a koja služi kao podloga za natječaj, procijenjeno da treba 30 milijuna kuna uložiti u komunalno opremanje žnjanskog platoa, a u proračunu za 2018. stoji da će se za žnjanski plato utrošiti 15 milijuna, s time da ništa nije predviđeno za iduće dvije godine. Tko je prije dovršenog natječaja procijenio da je dovoljno upola manje novca za uređenje platoa, nismo doznali od Grada, jer nam (još) nije stigao odgovor.

Hoće li ovaj natječaj, koji je na valu zanimanja javnosti zbog uklanjanja bespravne gradnje proglašen povijesnim od strane vladajućih, završiti tako da žnjanski plato posluži kao paravan za prenamjenu ostalih 34 hektara po mjeri profiterskog urbanizma, ili će se dogoditi ambiciozan iskorak kakav zaslužuju građani i gosti ovoga grada, znat ćemo sredinom veljače 2018., nakon što Ocjenjivački sud završi s radom.