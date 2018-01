Propucani Splićanin čest je gost crne kronike: Igoru Tudoru ukrao je signalne rakete, izazvao je incident na proslavi u Varošu...

U ponedjeljak ujutro nešto poslije 9 sati u splitskoj ulici Škrape došlo je do pucnjave, a ozlijeđen je M. F. (26) koji je odmah prebačen u KBC Split.



Navodno su mu propucane obje noge, a napadač je pucao iz automobila. Policija traga za počiniteljem.



Kako neslužbeno saznajemo, ozlijeđen je 26-godišnji Miho Francheschi iz Splita.



Podsjetimo, kako smo pisali prije tri i pol godine, tada 22-godišnji Miho Francheschi pobjegao je 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama.



Te su srijede ujutro policajci pronašli i uhitili Mihu kojeg su tražili zbog sumnje da je povezan s razbojstvom nad jednom starijom gospođom kojoj je ukradeno nekoliko tisuća kuna.



Mladić je nakon uhićenja vezan, kako bi to policija stručno rekla, 'sredstvima za vezivanje' te je tijekom jutra doveden u prostorije kriminalističkog odjela na drugom katu postaje na kriminalističku obradu.



Cijelo je vrijeme mirno sjedio vezan lisičinama i normalno, bez ikakve agresije, razgovarao s inspektorima i odgovarao na pitanja.



Upravo je takva njegova kooperativnost, nakon nekoliko sati ispitivanja, oko 16 sati dovela do toga da je jedan od inspektora koji je provodio obradu odlučio mladiću, s obzirom na 'primjereno ponašanje', skinuti lisičine s ruku.



Budući da je riječ o iskusnom policijskom inspektoru, očito je računao i na to da će 'labavijim' stavom i skidanjem lisičina kod mlađahnog uhićenika postići to da ovaj bude 'pričljiviji'.



Kad mu je skinuo lisičine s ruku, inspektor je u jednom trenutku okrenuo leđa mladiću gledajući neke papire vezane uz obradu, a Miho je tad iskoristio činjenicu da su vrata prostorije bila odškrinuta te je 'brzinom munje' skočio sa stolice, projurio kroz vrata i počeo bježati hodnikom.



Policajac je počeo trčati za njim, no nije ga uspio sustići pa je ovaj pretrčao dva kata i izjurio iz postaje. Nismo uspjeli doznati ni gdje je bio dežurni policajac na porti postaje koji je tamo morao biti, a čudno je i da Mihu nitko od drugih policajaca nije pokušao zaustaviti jer je gotovo nemoguće da oko 16 sati u postaji nije bilo nikoga.



Pali brodove, kvari fešte



Inače, Miho Francheschi dobro je poznat i policiji i splitskoj javnosti po svojim pojavljivanjima na stranicama crne kronike, a 'najzvučniji' njegov 'istup' bio je u prosincu 2010. godine, kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda bivšeg Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete.



Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna, a obojica su bila osumnjičena za uništenje i oštećenje tuđe stvari i općeopasnu radnju.



Miho je do tada već prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje. Manje od godinu dana nakon toga, njegovo se ime opet pojavilo u policijskim izvješćima kada je netko propucao nadstrešnicu i pročelje stana njegove majke na Škrapama.



U svibnju 2012. godine Miho se opet našao 'na tapetu' jer je na fešti sv. Križa izazvao incident zbog kojeg je policija prekinula feštu. Kako su tada pisali mediji, Miho je među mnoštvom nekontrolirano mahao signalnom raketom, a zatim je udario rukom po licu jednog od policajaca.