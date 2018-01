Veliki uzlet splitske zračne luka: 'U Resniku očekujemo tri milijuna putnika'

Splitska zračna luka godinu iza sebe pamtit će po rekordnom putničkom prometu u Resniku kojim je prošlo 2,81 milijun putnika i prvi put u povijesti u prvih deset mjeseci imali su veći broj putnika od Zračne luke Zagreb.



Najave za iduću godinu, koje su uglavnom zaokružene, govore o daljnjem rastu i ugošćavanju čak tri milijuna putnika. O tome smo razgovarali s Lukšom Novakom, direktorom Zračne luke Split.



- Najvažnije je da se radi o kontinuitetu rasta prometa koji je bio dvoznamenkast zadnjih nekoliko godina, ništa se nije dogodilo preko noći. Godinu smo završili s 2,8 milijuna putnika i rastom od 23 posto. Taj indeks je do sada najveći na godišnjoj razini u zadnjih pet godina i zapravo nam je donio u apsolutnim brojkama rast od 510 tisuća putnika u ovoj godini, što je velika brojka.



Posebno veliki rast bilježili ste u predsezoni i posezoni, što je osobito važno za turizam?



- Točno, nakon više godina travanj je donio izuzetan rast broja putnika u Splitu od gotovo 60 posto. Dolazimo do toga da - nakon što nam je top-sezona puna - putnički promet proširujemo na izvansezonske mjesece i produženje sezone, jer tu prostora za rast još ima. Prepoznati smo kao destinacija u koju se aviokompanijama isplati ulagati na temelju dosadašnjih rezultata svih proteklih godina.



Zimi fale atrakcije



Za 2018. godinu očekujete daljnji rast broja putnika?



- Za iduću godinu se može očekivati daljnji snažan rast, iako će biti jako zahtjevno sve to ostvariti. Sada govorimo o najavama četiri milijuna aviosjedala prema Splitu i sa svim korekcijama dolazimo iznad brojke od tri milijuna. Treba za toliki broj osigurati prometnu povezanost, kvalitetu usluge, cijene... Često se uspoređujemo u brojkama s prometom prije rata, a Split je najveći promet imao s oko milijun putnika, a sada smo gotovo na tri milijuna. Usporedbe radi, Pula koja je ove godine imala 600 tisuća putnika, prije rata ih je imala 700 tisuća, što znači da drugi tek dosežu neke brojke koje su imali, dok ih je Split utrostručio.



Hotelijeri se žale na mali broj aviolinija zimi zbog čega nemaju turističkog prometa?



- Nama prije svega nedostaju proizvodi koji će biti zanimljivi izvan glavne sezone kada su nam konkurencija gradovi poput Marseillea, Nice ili Barcelone. Po ulaganjima u hotelski smještaj tu će ponuda biti značajno povećana, ali da bismo napunili te hotele jeseni i zimi, moramo imati proizvode i atrakcije koje nisu samo na razini Hrvatske zanimljive, nego moraju konkurirati europskim metropoloama jer samo se s njima treba uspoređivati. Nije to ni lako ni jeftino, treba vremena, energije i vizije. Pozitivne stvari se događaju, ali moramo napraviti svoj dio posla u osmišljavanju ponude i motiva za dolazak izvan sezone, pa će onda biti i aviona.



Zašto avioprijevoznici koji imaju odličan promet sa Splitom ne lete i zimi?



- Prijevoznici kažu da ne žele destinaciju koja izvrsno radi od travnja do listopada pokvariti lošim rezultatom zimi. Oni žele ići na sigurno. Evo, ovih dana avioni nisu popunjeni iz europskih destinacija jer očigledno nemamo dovoljno atraktivnu zimsku ponudu. Oni će letjeti čim se potražnja za destinacijom zimi pojavi. Dobar primjer je Poljska odakle smo imali veliki rast dolazaka i za 2018. godinu je Ryanair najavio čartere iz Poljske sa svojom podgrupom. Čim postoji potražnja, oni lete.



Što više prijevoznika



Hoće li i u 2018. godini u Split letjeti najviše niskotarifnih prijevoznika u Hrvatskoj?



- Split i dalje ostaje zračna luka s najviše niskotarifnih prijevoznika u zemlji koji nam sudjeluju s 52 posto u ukupnom prometu. Ali, važne su nam i druge kompanije, osobito Croatia Airlines čiji promet je rastao za osam posto ove godine. Nikada se ne treba previše oslanjati na samo jednog ili nekoliko prijevoznika jer njihova poslovna politika se promijeni preko noći i događalo se u Turskoj, Egiptu i drugdje da su stotine aviona jednom odlukom skrenuli na neke druge destinacije, a dotadašnji favoriti su izgubili cijeli promet. Na to treba računati i raditi s kompanijama koje imaju konkurenciju pa se zato trude biti konkurentni. Tamo gdje imate samo jednog prijevoznika, on diktira sve uvjete, a to nije dobro.



INVESTICIJA U PROŠIRENJE: Gotova trećina posla



- Investicija u proširenje i rekonstrukciju Zračne luke Split teče po planu, ukupno je završena trećina posla. Planovi su nam da dogodine u ovo doba budemo u novim prostorima. Iduća sezona će opet proći u radovima, zahtjevna za sve nas, ali ako smo uspjeli ovu odraditi s vrhunskim rezultatima, potrudit ćemo se i dogodine.