Trgovački sud presudio: Zbog Baldasarovog bezakonja, građani Splita moraju platiti 25 milijuna kuna odštete za privatni hotel na Bačvicama!

'Sud smatra da je gradonačelnik zadirao u zakonske ovlasti Upravnog odjela za graditeljstvo', navela je sutkinja u svojoj presudi

Pokušaj bivše gradske vlasti, na čelu s Ivom Baldasarom, da poništi dio pravomoćne građevinske dozvole, koja se smatra imovinom investitora, mogao bi skupo koštati splitski proračun.



Trgovački sud je, naime, donio nepravomoćnu presudu po kojoj Grad, zbog takvog postupanja u vezi s Vilom Rosinom na Bačvicama, projektantskoj i građevinskoj tvrtki "Elanija" u vlasništvu Marine Wallner mora isplatiti 24,25 milijuna kuna radi naknade štete i podmiriti joj 896.300 kuna troškova sudskog postupka. Ukupno se radi o 25,15 milijuna kuna. O presudi će, po žalbi iz Banovine, odlučivati Visoki trgovački sud.



Riječ je o tome da je gradski Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo prije četiri godine, sukladno tadašnjim odredbama Zakona o gradnji, "Elaniji" dopunio građevinsku dozvolu za hotel "Vila Rosina" da bi se u njemu moglo etažirati 46 turističkih apartmana koji bi imali zajedničku recepciju. Takvim potezom investitor je kod banaka osigurao povoljnije uvjete financiranja projekta.





No, kasnije je izmijenjena odredba Zakona o gradnji na temelju koje je napravljena dopuna dozvole, pa su 2015. godine u gradskoj upravi pomislili da taj pravomoćni akt mogu poništiti u dijelu koji se odnosi na etažiranje. To su u Banovini i učinili, što je sud okarakterizirao "nezakonitim ponašanjem Grada".



Ulagačka tvrtka odmah je pisanim putem obavijestila lokalnu vlast da je time ugrozila prodaju tog budućeg hotela zagrebačkoj marketinškoj i komunikacijskoj agenciji "Media Polis", koja je htjela kupiti cijeli projekt za oko 9,55 milijuna eura, što je za oko pola milijuna eura manje nego što je "Elanija" platila prethodnom vlasniku – tvrtki "Kerum".



Kupoprodajni iznos koji je bio dogovoren s "Media Polisom" uključivao je 5,55 milijuna eura koji bi išli Zagrebačkoj banci za otkup hipoteke. Tvrtka Marine Wallner dostavila je gradskoj upravi odluke Ustavnog suda i Europskog suda, koji su u sličnim slučajevima zauzeli stav da su pravomoćne građevinske dozvole dio imovine investitora i time zaštićena ustavna kategorija. Predstavnik zagrebačke kompanije, koja je tada već naručila studiju isplativosti ulaganja, te je provela i natječaj za odabir izvođača građevinskih radova, isticao je na sastancima u Banovini da želi graditi hotel, ali da je zbog osporavanja dozvole ugroženo financiranje projekta jer je u takvoj situaciji banka ponudila znatno manja sredstva.



Čak je i Ministarstvo graditeljstva, kao drugostupanjsko tijelo, odlučilo u korist "Elanije", No, Grad je bio uporan i odgovorio je s upravnom tužbom, od koje je kasnije ipak – odustao.



U međuvremenu je "Media Polis" odustao od kupnje devastiranog objekta i okolnog zemljišta na izuzetno atraktivnoj lokaciji. "Elanija" mu je morala platiti milijun kuna ugovorne kazne. Zbog mogućnosti da izgubi objekt, jer je Zagrebačka banka kredit proglasila dospjelim i vršila je pritisak, građevinska je tvrtka hitno morala naći novog kupca za Vilu Rosinu.



Bila je to tvrtka "Tommy", koja je projekt hotela s mogućnošću etažiranja, koji Grad više nije osporavao, platila 3,1 milijun eura (23,25 milijuna kuna) manje nego što je bilo dogovoreno s "Media Polisom". Šteta koju je, kako je presuđeno, nezakonito postupanje Grada izazvalo "Elaniji" odnosi se upravo na ugovorenu kaznu isplaćenu "Media Polisu" i na razliku cijena dogovorenih s tom marketinškom agencijom i "Tommyjem".



Zanimljivo je da je Trgovački sud presudu o odšteti, među ostalim, obrazložio riječima da je "odluka o poduzimanju procesnih radnji radi poništenja pravomoćnog akta o građenju donesena izvan Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, konkretno od tadašnjeg gradonačelnika (Ive Baldasara, op.a.), iako za to nije bio nadležan".



– Sud smatra da je gradonačelnik zadirao u zakonske ovlasti Upravnog odjela za graditeljstvo – navela je sutkinja u svojoj presudi.