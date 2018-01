Vrijeme je za skije: ljubitelji snježnih radosti u 'slalomu' za opremom

Zbogom more, zbogom more, odo' u planine – Splićani pjevaju, kupuju opremu i nakon blagdana troše nakupljene kalorije po skijalištima susjedne nam Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke ali i skandinavskih zemalja.

Sudeći po gužvi u prodajnim centrima i zimskom sniženju, a ono je kao naručeno stiglo za kupnju ili obnovu skijaške opreme, "morski ljudi" su spremni za osvajanje planinskih vrhova.

Rukavice koštaju od stotinjak do 400 kuna za one brendirane, dječja odijela se mogu naći već po tristo kuna i manje, dok će odrasli morati izdvojiti minimalno 500 kuna. Isplativije je, u principu, iznajmiti opremu na skijalištu, no kupovina kombinezona i nepropusne robe dugoročno je ulaganje. Uostalom, natjerat će vas da ostanete na istoj kilaži do idućeg zimovanja. Slaže se s tim i naša sugovornica.

- Roba mi je ista ka i lani! A bila san na Vlašiću, super mi je šta je odma kraj hotela skijaška staza za početnike, tako da se ne moraš crnit, jer je po tim obroncima svaka druga osoba iz Splita. Možeš iznajmit svu opremu na iston mistu i ne triba ti ništa osim odijela, još uz to, pancerice i skije su poprilično jeftine – doznajemo od Nataše Franić, 29-godišnje Vrgorčanke sa splitskom adresom. Kaže da se u životu nagledala snijega, ali se uvijek rado vraća na regionalna skijališta i priča nam da nema potrebu za istraživanjem daljih i skupljih zimskih destinacija.

Sad pakira kufere za Kupres, gdje je bila i prošlo ljeto, kada se među brojnim Ivanima, sudionicima u obaranju "Guinnessovog" rekorda našao i njen muž.

- Vidila san Kupres bez sniga pa će mi sada bit još lipše posjetiti ga zimi. Jedva čekan! Uzeli smo godišnji i idemo ovaj tjedan na skijanje – najavljuje Nataša. Pronašli smo je u trgovini sa skijaškom opremom, kupila je nekoliko termo čarapa, nove rukavice i kapu. Kaže kako je opremu priuštila prije dvije godine i jeftino je prošla. Ona i muž unajme skije i "board" dasku, tako da se ne opterećuju transportom i većim financijskim izdacima.

U slučaju da i vi poželite posjetiti obližnja skijališta, konkretno skoknuti do Kupresa, u takujinu morate pronaći tek nešto manje od dvjesto kuna za povratno putovanje autobusom. Svakodnevno sa splitskog kolodvora kreće nekoliko prijevoznika, voze ka srednjoj Bosni, a dio njih organizira i jednodnevne ture po još povoljnijim cijenama.

Za grupicu prijatelja ili za čitavu obitelj na kupreškom polju, od stotinjak kuna za noćenje po osobi mogu se pronaći idilične planinske kuće. Čak i one bliže skijaškim stazama. A što je najnužnije ponijeti, najbolje je poslušati savjet Blaženka Granića, iskusnog trenera skijanja u skijaškom klubu "Split 1976".

- Ako baš želite kupiti opremu, nađu se preko interneta polovne skije i što god već trebate. To uopće nije problem. Potrebne su samo termo čarape, šal, kapa, rukavice i odijelo. Postoje jeftina, ispod 300 kuna – savjetuje Blaženko, pa rezimira kako danas većina građana nema novaca i to vide kao najveću prepreku do zimskih radosti.

- Oprema nije toliko skupa koliko ljudi misle, za najmlađe se većina rekvizita iznajmljuje. Eto, recimo, ako jedan pušač kaže da ne može priuštiti skijanje, neka odvoji novac od kutije duvana sa strane! Prikupilo bi se 14 tisuća kuna na godišnjoj razini, što je i više nego dovoljno da povede cijelu obitelj tjedan dana na odmor. Riješite se nezdravih navika i imate za skijanje ili ljetovanje. Samo je stvar prioriteta – poentira učitelj.

Njegov klub organizira školu skijanja za djecu od šest do 17 godina. Najbolja podloga za treniranje im je, kaže, u Kranjskoj Gori, pa tamo i odlaze već zadnje tri godine.

- Sada u skijaškoj školi sudjeluje 80 dice. Dok je bila Jugoslavija, kako ljudi kažu doba socijalizma i mraka, tad je na skijanje odlazilo po dvjestotinjak dice, a vidi, sad kad je svitlo upaljeno, vodimo ih puno manje – zaključuje Granić.

Poželite li organizirati sebi i svojima izlet, pa i više dana skijati, uz planirane financijske izdatke, kupnju skijaškog odijela, najam opreme i planinske kućice, potrebno vam je oko tisuću i petsto kuna. S tim, da idućih godina ne morate kupovati to nepropusno odijelo. Vjerojatno nitko nije odvojio na štednu knjižicu novac od kutija cigareta, no možda bi se ipak trebali zapitati jesmo li sposobni da sačuvamo tristotinjak kuna po osobi - toliko bi nas najmanje koštalo da na jedan dan posjetimo obližnja skijališta. Kad se organiziramo, samo toliko treba da guštamo u grudanju i sanjkanju.