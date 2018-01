Policajac koji se zabio u Prometovu 37-icu na Jedinici intenzivnog liječenja, kolega na Neurokirurgiji, vatrogasci kliještima rezali lim da ih izvuku iz uništenog službenog vozila

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro, oko 5 sati, dogodila kod "Prometove" garaže u Splitu, na raskrižju Hercegovačke i Solinske ulice, teške tjelesne ozljede zadobili su policijski službenici M.G. i A.M.



No, ozljede M.G., koji je u trenutku sudara upravljao policijskim vozilom, kudikamo su teže, pa je on nakon operativnog zahvata u splitskoj bolnici smješten na Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) KBC-a Split, dok je A.M. smješten na Odjel neurokirurgije splitskoga KBC-a i nad njime nije obavljen operativni zahvat.



Obojica ozlijeđenih policajaca, koji su se prije nesreće zaputili na službenu intervenciju, vrlo brzo su nakon sudara, nakon što su ih iz smrskanog automobila izvukli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita, prevezena u KBC Split, gdje je M.G. hitno operiran. Kako doznajemo, on je u nesreći zadobio ozljede prsnog koša, trbuha i kostiju zdjelice. Drugi ozlijeđeni policajac A.M. je nakon pružene medicinske pomoći smješten na Neurokirurgiju i njegovo zdravstveno stanje je, kako doznajemo iz bolnice, stabilno.



Do same nesreće između službenog policijskog vozila i autobusa broj 37 koji prometuje na liniji Split – Trogir došlo je iz za sada još uvijek neutvrđenih razloga. Službeno policijsko vozilo zabilo se u bočni dio autobusa koji je skretao u pravcu grada.



Vatrogasci su stigli vrlo brzo jer im je sjedište blizu mjesta same nesreće. Kolika je bila silina udara i koliko je sam sudar bio težak, najbolje govori podatak da su vatrogasci posebnim kliještima morali rezati lim službenog policijskog vozila i podizati krov automobila, kako bi unesrećene policajce mogli izvaditi iz vozila i vozilom Hitne pomoći prevesti ih u bolnicu. Inače, prema neslužbenim informacijama, oba policajca su nakon nesreće bila kontaktibilna, pri svijesti i komunicirali su sa svojim spasiocima.



Što se točno dogodilo, tko je kriv, tko je kome oduzeo prednost, odnosno tko je skrivio prometnu nesreću, znat će se nakon očevida, koji je počeo nedugo nakon same nesreće.