Naš sugrađanin preuzeo ulogu komunalca: izvještava Banovinu snimkama na kojima se vidi što sve građani čine protupropisno; Pročelnik: Zvali smo ga, ali nije došao

Ako govorimo o preopterećenosti radnika, iz mase potlačene klase treba na prvo mjesto istaknuti marljive i svestrane zaposlenike Banovine – odnedavno su im uz standardne obaveze naložili i obavljanje zahtjevnih psihijatrijskih procjena.



- A, to je opet onaj luđak... - ljubazno dijagnosticira djelatnica Grada Splita nakon obavijesti da smo potaknuti apelom stanovnika Marka Županovića poslali upit vezan za komunalne probleme na Kili.



Da se kolutanje očima može čuti preko telefonske slušalice vjerujemo da bi nam i ono ostalo na snimci poziva.



Županović, odnosno Opet-onaj-luđak (da nas razumiju i u Banovini) nadimak ima jer im neprestano šalje mailove s točno ucrtanim prikazima, fotografijama, kartama, katastarskim obilježjima, snimkama iz satelita i s Geoportala na kojima se vidi da građani javnu prometnicu uzurpiraju ciglama i tako ne ostavljaju mjesta za prolaz vozilima. A oni se, pak, parkiraju sa sva četiri kotača nasred raskrižja.



Šalje Županović i te fotografije, javlja gdje točno nedostaje prometne signalizacije, poziva da se vrate davno obećani kontejneri u njegovu ulicu, ukazuje da nema oznaka glavne ni sporedne ceste, nigdje znaka "stop"...



Čovjek zapravo odrađuje posao komunalnog redara normalne radne sposobnosti, ali ne prima plaću iz proračuna pa ga ne može do kraja provoditi. Tu u pomoć poziva komunalce. A oni umjesto da budu zahvalni jer ne moraju ustajati iz fotelje do daleke Kile, njegove dopise ni ne čitaju. Samo ih izbrišu.



Tvrdi tako Županović u zadnjem mailu poslanom na dvadesetak adresa i potkrijepljenom, kaže, čvrstim dokazima - snimkama zaslona. Možda su oni i fotomontaža, tko će ga znati, no iz Grada se od toga ne žele ograditi...



I sad kad konačno dopisi iz mape s neželjenom poštom dobivaju pažnju, navest će Županović glavne probleme u svom kotaru:



- Godinu nakon postavljanja vodovodno-kanalizacijske mreže, nadležne službe još nisu asfaltirale cestu u punoj širini jer pojedinci prisvajaju vlasništvo svih građana, odnosno javnu gradsku prometnicu. Postavljaju zidove i cigle! Mi ostali tražimo samo da se cesta vrati u prvobitno stanje. Još se nisu udostojili ni postaviti znak zabranjenog parkiranja na "T" križanju iako su upoznati sa situacijom. Poslano je masu apela nadležnim službama, ali isti ne poduzimaju ništa. Pitam ih, zašto uporno izbjegavaju provoditi zakon? - logično će sasvim, i razumno Županović.



Po našoj laičkoj procjeni čovjek je sasvim na mjestu. Razuman, jezgrovit, uporan. Ma jedan kroz jedan. Kao i gradske parcele na Kili koje su komunalci pustili da se privatiziraju ciglama i zidovima dok su oni brisali "mejlove".

Nestatak struje na Putu sv. Ižidora nije bila urota

Do javne rasvjete na Putu sv. Ižidora struja prošle srijede uvečer nije stizala. Mediji su baš taj dan objavili Županovićev popis božićnih želja, odnosno stavki hitno potrebnoga komunalnog uređenja, pa se pojavila teorija zavjere da su zato stanovnici Kile ostali u mraku.



Kontaktirali smo Edu Petrića, djelatnika tvrtke u vlasništvu Frane Biočića, koja ima koncesiju za stupove na periferiji:



- Došlo je do kvara na trafostanici i to je odmah riješeno. Izašli smo s HEP-om na teren i otklonili ga, trebalo bi dalje normalno raditi - kaže djelatnik, isto što i šef komunale Babić:



- Što se tiče dopisa u kojem gospodin sumnja u političko pometanje gradske vlasti na način da je Put sv. Ižidora ostao bez javne rasvjete, radi se o uobičajenom kvaru. Ispala su dva osigurača i saniran je. O tome smo ga i izvijestili.