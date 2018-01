Očevici razbojstva u Splitu: Pljačkaš je doša u starom crvenom puntu i ostavija ga nasrid ceste. Policajac se dera i puca u zrak, a on mu je pritija pištoljen pa pješke pobiga prema Brodarici

Naljepnica "Objekt pod videonadzorom" na vratima Hrvatske pošte u Ulici Domovinskog rata drugi put u četiri dana nije spriječila razbojnike da je opljačkaju. Kako se radi o iznimno frekventnoj lokaciji, koja do sada nije bila na meti kriminalaca, pokušali smo na licu mjesta doznati nešto više o oružanom razbojstvu na jednoj od najprometnijih gradskih ulica.



– Sto posto je to ista osoba. Nisu baš imali puno vrimena da poduzmu nešto kako bi objekt bio sigurniji – kaže radnica obližnje prodavaonice.



Nije bila na poslu u trenutku kada se pljačka dogodila, nego je tom nemilom događaju svjedočila djelatnica iz druge smjene. Telefonskim putem, radnica nam je prepričala filmske scene pljačke, koja je u utorak nešto prije 20 sati uznemirila stanare i zaposlenike obližnjih poslovnih objekata.



Policajci su znali da će splitski pljačkaš opet krenuti u akciju, ali im je zasjeda propala: čekali su ga ispred pošte, no on je izveo neočekivani manevar i pobjegao s plijenom



Kaže da je najprije čula nekoliko pucnjeva; srećom, nema iskustva da prepozna pucanj pištolja, tako da je nakon izlaska iz radnje bila uvjerena da će ugledati "mulce" kako bacaju petarde. Međutim, dočekala ju je sasvim drukčija scena.



– Vidila san malo stariji crveni auto, izgleda mi je kao fiat punto. Bija je zaustavljen na cesti s otvorenin vozačevin vratima, odma isprid pošte. Par sekunda nakon, ugledala san momka kako izlazi iz pošte, a tri policajca su se odma stvorila isprid njega.



Jedan od policajaca se dera i puca u zrak, a pljačkaš je uzvratija i pritija pištoljen te pješke pobiga u smjeru Brodarice – kazuje djelatnica i napominje kako je netko poslije pomaknuo fiat punto, koji je desetak minuta stajao s otvorenim vozačevim vratima na kolniku.



Kaže da se nekoliko automobila zaustavilo odmah kada su vidjeli da se nešto događa na pločniku ispred poslovnice pošte, tako da je više svjedoka popratilo scenu između pljačkaša i policajaca. Djelatnica se preko telefona doimala poprilično smirenom, uzimajući u obzir činjenicu da se oružana pljačka dogodila pokraj nje. Međutim, poslije nam je pojasnila da je prodavaonica u kojoj radi više puta bila opljačkana.



– Četiri puta su me opljačkali. To je strašno, ne mogu ni opisat koliko je to užasan osjećaj – rekla nam je djelatnica.



Premda se nalazi na frekventnoj lokaciji, djelatnice su istaknule kako za potencijalnog pljačkaša vjerojatno ne postoji preglednija poslovnica od ove u Ulici Domovinskog rata.



– Na parkingu nasuprot pošte mogu stajati danima i promatrati ritam i navike zaposlenika i ljudi koji tamo dolaze – kaže prodavačica, uz napomenu kako su oni svoj problem riješili kada su nabavili kvalitetniju kameru.



U samoj poslovnici Hrvatske pošte kao da se ništa nije dogodilo. Klijenti tu i tamo spomenu razbojstvo, a djelatnice samo sliježu ramenima i ne komentiraju nemili događaj.