Policajci su znali da će splitski pljačkaš opet krenuti u akciju, ali im je zasjeda propala: čekali su ga ispred pošte, no on je izveo neočekivani manevar i pobjegao s plijenom

Samo četiri dana nakon što je maskirani razbojnik opljačkao poslovnicu Hrvatske pošte u Ulici Domovinskog rata, drski je pljačkaš ponovno udario, i to na isto mjesto!



U utorak navečer, pred sam kraj radnog vremena, lopov je još jednom uspio pobjeći s plijenom iz pošte koja se nalazi u neposrednoj blizini hotela "Atrium", pri čemu je ovaj put to učinio usprkos postavljenoj policijskoj zasjedi.



Kako smo doznali, policija je imala određene sumnje i saznanja da će pljačkaš nakon 29. prosinca opet poći u pohod. Navodno je već dan nakon prvog razbojstva u blizini pošte viđena sumnjiva osoba, pa se pretpostavljalo kako neće proći dugo do idućeg napada. Zbog toga je nekoliko policajaca danima dežuralo u sobi za videonadzor u poslovnici pošte prateći hoće li i kada će razbojnik ući unutra.



I onda je prekjučer, desetak minuta prije 20 sati, u poštu ušao maskirani muškarac. Odmah je izvadio pištolj i povikao: "Ovo je pljačka!" Dvije djelatnice koje su se zatekle iza pulta ostale su šokirane, a jedna od njih počela je panično vikati: "Evo ti pare, nosi sve, evo ti..."

U tom trenutku, trojica policajaca trkom su izišla kroz sporedni ulaz, izvadili su službene pištolje i rasporedili se deset, petnaest metara od ulaza u poštu, čekajući da pljačkaš iziđe. Njihov četvrti kolega ostao je unutar sobe za nadzor pratiti što će se dogoditi.



Kad je pljačkaš izišao vani, policajac koji je ostao u poslovnici sklonio je na sigurno dvije prestravljene djelatnice. A vani se pak događala prava filmska scena.



Policajci su očito očekivali da će se razbojnik kad iziđe i vidi policijsku stupicu, predati ili da će se možda vratiti unutra gdje bi zatekao četvrtog policajca. No, suprotno očekivanjima, drski je razbojnik učinio nešto sasvim treće. Kad je s pištoljem u ruci i plijenom koji je pokupio izišao iz pošte, policajci su povikali: "Policija, lezi, lezi...!", a jedan od njih ispalio je dva hica upozorenja u zrak.



I dok bi takav prizor svakog iole normalnog šokirao i ponukao na predaju u naizgled bezizlaznoj situaciji, razbojnik je reagirao potpuno drukčije. Prvo je podigao ruke u zrak i krenuo da će kleknuti, kao da će se spustiti i zaista leći na zemlju kako mu je i zapovjeđeno. A kako u niti jednom trenutku nije ispuštao pištolj iz ruke, iako ga nije uperio prema policajcima, oni nisu znali kako će reagirati pa mu i nisu prišli bliže da ga fizički svladaju i stave mu lisičine.

Dakle, nakon hitaca upozorenja, pljačkaš je čučnuo na jednu nogu, a onda je naglo skočio i pored zapanjenih policajaca "poletio" prema hotelu "Atrium". Jedan od njih pokušao ga je zaustaviti novim pucnjem u zrak, ali ovaj je trčao bez zastajkivanja, jurio je poput Usain Bolta držeći pištolj uperen prema progoniteljima. Izgubio se zatim među zgradama na Brodarici, a dvojica policajaca uzalud su trčala za njim, nisu ga uspjeli sustići.



Nakon što se priča o neuspjeloj zasjedi pronijela gradom, mnogi su se zapitali zbog čega policajci nisu pucali u pljačkaša i kako je moguće da im je pobjegao, zašto nisu stali bliže ulazu u poštu da mu potpuno blokiraju izlaz.



No, iz razgovora s jednim od iskusnih bivših policajaca doznajemo da bi pucanjem prema pljačkašu postojala mogućnost da metak pogodi nekoga drugog, nedužnog prolaznika ili da se možda odbije o nešto i da rikošet pogodi nedužnu osobu što bi onda bile puno pogubnije nego što je bijeg pljačkaša s nekoliko tisuća kuna plijena.

Isto tako, pojašnjava naš sugovornik, da su policajci stali bliže izlazu, odnosno ulazu u poštu, moguće je da bi razbojnik, a očito se radi o osobi koja je "ludo hrabra" kad je ne mogu zaustaviti niti tri uperena pištolja, ušao natrag u poslovnicu i možda uzeo neku od djelatnica za taoca što bi dovelo do puno gore situacije.



Splitska je policija jučer samo šturo objavila da još uvijek tragaju za razbojnikom. Doznajemo, kako se sumnja da je upravo on prošlog mjeseca dva puta orobio i poštu u Ulici gradišćanskih Hrvata kod "Kauflanda" na Ravnim njivama.



U policijskom biltenu nalazimo i izvješća od 12. i 19. prosinca u kojima se govori o nepoznatoj maskiranoj muškoj osobi koja je prijeteći pištoljem ukrala novac iz pošte.