Ča su Mare i Luka kontra Vasilisi i - Alpacinu!? Zavirili smo u matične knjige najmlađih Splićana, neka su nas imena poprilično iznenadila...

Puno je prednosti u životu pod Marjanom. Na stranu što nas je klima pomazila, a Dioklecijan smjestio na najlipšem dilu zemaljske balote, nego, ljudi moji, što smo lijepi i zgodni i dobro pjevamo.



No, svemu tome usprkos broj novorođenih lijepih, zgodnih i pjevajućih mladih nada nam stalno pada i pada i pada. Što se zbiva? Volimo li se manje?



S nadom kako će se u ovoj posve novoj 2018. stvari popraviti i sve ići nabolje, podsjećamo vas kako je u rodni list mjesto rođenja Split tijekom protekle godine upisalo čak 120 dječaka imenom – Luka. Definitivno je to bilo ime broj jedan među roditeljima, odmah iza njega roditelji vjeruju kako će "Bog je milostiv" označiti njihovo maleno i povesti ga pravim putem u život pa ih je 86 svojem sinčiću dalo ime Ivan.



Na trećem mjestu među muškićima već desetljećima stoji Josip, 69 naših malih sugrađana nosi to lijepo ime, a u stopu ga slijede Ante i Marko (svaki po 68). Roko, Toma, Petar, Ivano, Jakov, Marin, Duje, Lovre, sve su to imena Splitu i okolici draga, no imamo i one koji su jedni jedini, jedinstveni.



Tako nam se tijekom 2017. pridružio i jedan mali Vlaho, pa i Tristan Lav, Vigo Manuel, Tudor, Stjepan Aron, Bilal, Santiago Benjamin, Malik i Mar, Lorenzo Bjorn i Liam Chinonso. Imajte na umu kako je 4300 obitelji lani dočekalo svoje nasljednike, koji god ponio didovo ime ili ime roditeljima najdražeg nogometaša, nadamo se kako će ga nositi časno, poput zastave, kroz život.



Splitske krasotice



Među našim splitskim krasoticama, rođenim sada već prošle godine, prve su bile Rite, njih je 59 došlo na svijet. Svega jedna manje nosi ime marjanske babe Marte, lipo splitsko ime, opjevano i radosno. Na trećem mjestu broncu su podigle sve splitske Mije. Petra, Sara, Ana, Ema, Lucija i Lana sljede ih u stopu.



Pridružila nam se i Alea, Amadea, Armela, Atalia, jedna mala Kata i slatkica Keka. Imamo i jednu majušnu Yi Ling i dvije bebuške Taisiia Evgenevna i Vasilisa Evgenevna kojima je naš grad postao dom. I neka tako bude i dalje.



Prošetali smo listom imena novorođenih beba širom najveće dalmatinske županije i situacija je otprilike ista: Luka, Ivan, Ante i Marta, Mia i Rita vode na svim terenima. Posebni poljubac šaljemo malenom Pelleasu, koji nosi ime jednog od vitezova Arturova okruglog stola, budi i ostani snaga, maleni prijatelju, i još veći poljubac našem mini sugrađaninu imena Alpacino, neka bude – svoj.



Top 5 muškići

1 Luka

2 Ivan

3 Josip

4 Ante

5 Marko