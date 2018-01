Oružana pljačka u Splitu, čula se i pucnjava: po drugi put u četiri dana orobljena pošta u Ulici domovinskog rata; Policija: Naš službenik ispalio je hitac upozorenja, počinitelj je u bijegu

Nepoznati počinitelj večeras je oko 19.47 počinio razbojništvo u poslovnici Hrvatske pošte u ulici Domovinskog rata.



Drugi je to put u četiri dana da se na meti našla ta pošta u frekventnom dijelu grada, i to opet pred kraj radnog vremena.



Iz obližnjeg dućana smo doznali kako su se čuli pucnjevi, što su nam potvrdili iz policije.



- Jedna nepoznata muška osoba je ušla u poštu i prijeteći pištoljem otuđila zasad nepoznati iznos novca. U tijeku je očevid, a istodobno tragamo za počiniteljem koji se udaljio s mjesta događaja.



Nije bilo stranaka u pošti niti je itko ozlijeđen. Što se tiče pucnja, policijski službenik je ispalio hitac upozorenja u zrak, no počinitelj je pobjegao i za njim se traga - potvrdili su nam iz PU Splitsko-dalmatinske.