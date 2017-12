Splićani se zabavljali cijelog dana, na Rivi oni najveseliji uz Jolu ušli u 2018.! Gradonačelnik Opara: Split je šampion turizma!

Oni koji su odlučili dočekati Novu godinu u centru grada, nisu požalili, jer je ove godine Split dosad zablistao u izobilju dobre volje, želja i veselja.

Kombinacija spontanih i inovativnih Dalmatinaca s nekoliko organiziranih događanja, zajamčili su dobru zabavu za Splićane i goste koji su uživali u blagdanskom ozračju i veseloj atmosferi.

Od jazza, klapa koje su Ispod ure poklonile sugrađanima nezaboravne trenutke, do dočeka dječje Nove godine u Đardinu. Za one koji su više puta htjeli dočekati novo ljeto, na Pjaci je u 15 sati 'Uranila Nova'. Do večeri plesalo, feštalo, nazdravljalo i pripremalo za doček na Rivi gdje su okupljene zabavljali Mjesni odbor, Gustafi i Jole.

Rasplesani momci i cure, roditelji s djecom, cijele obitelji i prijatelji. Dan kada zaboravljamo brige i s pozitivnim mislima odlučimo dočekati novo ljeto, pronaći novog prijatelja i nazdraviti sa svima koji su oko vas.

Tijekom cijelog dana centar grada bio prepun ljudi koji su se na svakom "kantunu" zabavljali, čini se da je u Splitu u posljednje vrijeme dnevni program na Silvestrovo, privlačniji od samog dočeka Nove godine na Rivi.

Mjesni odbor je već od 21 sat krenuo zagrijavati okupljene za ulazak u novo ljeto, a glavna splitska šetnica postala je plesni podij i mjesto na kojem se veseli stotine ljudi dobre volje.

Odlična je atmosfera ispred Galerije umjetnina, gdje se uz elektronske taktove posjetitelji zabavljaju cijeloga dana. Čini se da su se svi ljudi s Pjace preselili na Voćni trg na salsa party i Rivu.

Na pozornicu se oko 23 sata popeo i Jole, koji je sa Splićanima dočekao Novu 2018. Premda nije bilo velike gužve, atmosfera je odlična, a noć je bila topla i idealna za Novogodišnje slavlje.

Jole je kazao kako će pokušati osigurati Splićanima najbolji doček. Energično i veselo se popeo na pozornicu i okupljenima zaželio sve najbolje.

- Što želim sebi želim i vama, zajedništvo, blagostanje i veselje-čestitao je i s pjesmom "Nina" započeo slavlje.

Nakon što se na pozornicu popeo Jole, zabava je bila zajamčena, a sve više sugrađana je pristizalo na Rivu kako bi u ponoć na splitskoj šetnici dočekali Novu 2018. godinu. Uz taktove pjesme Dina Dvornika "Ništa kontra Splita", Splićani su pozdravili novo ljeto.

- Naš grad je divan grad, šampion turizma, grad veselih i dragih ljudi, a to se vidjelo večeras. Želim da se to nastavi, a ja ću se truditi sa svojim suradnicima da tako bude – kazao je Andro Krstulović Opara, splitski gradonačelnik koji je prvi pozdravio Splićane u Novoj 2018. godini.

Nakon njega se i splitsko-dalmatinski župan, Blaženko Boban, popeo na pozornicu i veselo pozdravio okupljenu publiku.

- Prije svega želim da svi skupa na istom mjestu dočekamo 2019. godinu. Želim svima mir, sreću, veselje i blagostanje, a sve ostalo će doći samo - kazao je Blaženko Boban. Nakon Jole, a oko ure iza ponoći na pozornicu se penju "Gustafi".

Osim dočeka, tradicionalno se u prvim minutama nove godine u Fotoklubu "Split" otvorio prvi kulturni događaj u 2018.u Hrvatskoj i široj regiji. Radi se o zajedničkoj izložbi Fotokluba i Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan.

Ovom izložbom želja je bila tematizirati jedan od simbola Splita i prikazati na fotografijama brojna lica Marjana. Brojni su se pridružili otvorenju izložbe, a dobra atmosfera i vesela atmosfera Splićane i njihove goste vodila je do dugo u noć.