Je li nervozna po prirodi? Bogme i je, i to prilično. Cijela je kao jedan veliki živac, pa nije ni čudno i da plane kao živac kada joj netko stane na žulj. A 34-godišnjoj SplićankiIvoni Čajo ponekad nije teško stati na žulj, posebice u ljetnom razdoblju, kada u kužini restorana stane pripremati hranu za gladež koja stiže, sjeda, naručuje, diže se, mijenja je nova, i tako kao na traci iz sata u sat, pa još iz dana u dan.



A s obzirom na to da je ona tip čovjeka koji sve želi imati pod kontrolom, nije čudo da zna skočiti kao oparena. Znate one profiće kod kojih sve mora biti cakum-pakum. E takva je Ivona, takva je bila kada je ozbiljno šetala milanskim pistama, poslije snimala modne editorijale, a onda samo ozbiljno ušetala u novi biznis, uhvativši se kruha, pogače i kutlače.



- U onih prvih nekoliko miseci od kada san ušla u kužinu kao profesionalna kuharica, smršavila san ravno deset kila. Hrana svugdi oko mene, hranom hranim ekipu, a ja sve mršavija. Koja ironija sudbine! A dok san u Italiji bila manekenka i fotomodel, dobila san zbog spize nekoliko kilograma viška. Zbog tog mog izraženog hedonizma kada je hrana u pitanju, čak sam izgubila dosta poslova. Kako ja volin jest, tako san i tamo u Italiji honorare trošila na gurmanluk – veli Ivona.







Ta joj je strast i presudila da je Italiji i poslu u modnoj industriji rekla ciao. U jednom je trenutku spoznala da joj je hrana draža od šetnje po revijama i namještanja pred fotoaparatima. Pa se vratila kući, završila tečaj kod Marine Wallner u kuharskoj školi u Splitu, odradila praksu kod očevog prijatelja, vlasnika restorana, i vrlo brzo zaozbiljno ušla u kužinu, ravno na glavnu poziciju.

Malo ih uspijeva

Odmah je postala kapitano, nije je čekalo dugotrajno guljenje krumpira, pranje suđa, početničke muke. Jednostavno je talentirana, spaja nespojivo, voli inovacije, ne trpi kompromise, direktna je, spremna je na učenje. I nakon što je četiri godine bila u Galeriji food, popularnom splitskom restoranu iz samog srca Palače, koji se prometnuo kao mjesto na kojem se odlično jede, odlučila je krenuti dalje. No ajmo mi od početka.



- Završila sam za PPT tehničara u splitskoj Prometnoj školi, onda san upisala Prometni faks, pa otišla u Italiju bavit se manekenstvom. U stvari slučajno san upala u to, prijateljica mi je išla na tečaj manekenstva u Splitu, u Valentino Fashion agenciju kod Tončija Šundova. Ja je pratila, upala, i malo posli toga sinjala me Tihana Harapin Zalepugin. Skupila me, dovela u Zagreb i tako san ja počela nosit revije po Hrvatskoj. Onda je doša Milano, i idemo, trajalo je sve dok je meni bilo zabavno. A da je bilo zabavno, je - veli.



Od tisuće cura sitni postotak uspijeva, a da bi se do unosnih gaža, reklamnih kampanja i došlo, valja imati personality, ali i poznavati ljude. To je Ivonu dovelo do niza unosnih poslova na relaciji Milano, Bologna, Rim, putovanja, druženja s ostalim curama iz regije, zafrkancija, izlazaka.







Trošila je puno na restorane, hranu i dobra vina, želeći probati sve što talijanska spiza nudi. Oduševljavale su je njihova ručno rađena tjestenina, tradicionalna jela, lokalna vina, deserti. Kaže da je znala i sama samcata krenuti u gastronomsko istraživanje i u restoranu sjediti po nekoliko sati, uživajući u sljedovima hrane i pića.



- E to je tada već postao problem, volila sam jist, a sa spizom su došli i kilogrami, dva centimetra više u struku. Modni svijet to ne trpi, a kako san ja tip koji ne može odustat od spize, sve san to pozdravila i išla doma. Je, znala san zarađivat i po 500 eura na dan, ogromni su to bili novci, ali znala bi ja to odma u restoranu i potrošit. Punjena pasta, domaća tjestenina, ravioli, tortelini, capellini, špageti, lasagne, divna Toscana, mala sela, trattorije, restorančići, sve je to mene vuklo više od revija. Poseban je to svit u tom manekenstvu, dođe miljun cura, 99 posto njih gleda kako će se udat za nekog talijanskog bogatuna ili nogometaša. A sve ka pričaju ma nije to tako. A je – prisjeća se Ivona.



Bilo je tu partyja nakon revija, koncerata, veselica. Možda je dosadno više i pitati je li bilo i droga, ali s obzirom da je direktna, a bila je i u tom krugu, nismo eskivirali. Dakle, u tom svijetu ima droge i prostitucije puno i previše. Kaže i da je svatko krojač svoje sudbine i ponašanja. Tko je želio povući bijelu recku mogao je, veli da je toga bilo u izobilju. Naviđala se toga na partyjima, neš ti, uobičajena je to bila slika tada, isto kao i sada.

Bracina učenica

- Droga, prostitucija, bilo je toga kao i svugdje. Kokain je bio uvijek tu negdje, nemoralnih ponuda još više. A kao da toga nije bilo i kod nas doma. Cure su se uvik tukle za nogometaše. U Dubai se išlo uvik za nać dobru shemu. Ovako to izgleda s Dubaijem, kada si tamo dobiješ ponudu za večeru, odu cure skupno, pa koja se šeiku svidi. Osigura ti dobar šoping, večeru, provod, dobiješ love.







Poštena ponuda, pa ako imaš želuca i apetita izvoli, kažem opet, svako misli svojom glavom. Pa kad vidin koji puta kako neke prošetavaju neke zvučne torbice, čizmice. A odakle, od hrvatske plaće možda? Je, je. Nije to baš tako. Bilo je toga, ima danas i bit će uvik – kaže, tvrdeći kako joj je samo puno žao što nije u Bologni za to vrijeme upisala studij glume.



I kako joj je sve to dozlogrdilo vratila se doma, upisala prekvalifikaciju, školu kuhanja kod Marine Wallner i ušla u novi svijet. Kužina ju je uvijek zanimala, ali u to vrijeme kulinarstvo nije bilo hit. Tada su u tu struku išli samo oni što su jedva pozitivne ocjene sastavljali.



- Odradila sam praksu kod chefa Brace Sanjina, sezona je prošla famozno, svidio mi se jako koncept kuharstva. Znaš šta, lako je skuvat za pet ljudi, ali napravi to ti za njih 150, a da sve štima, da sve bude kako triba. To je posal. Zaposlila sam se u Galeriji food, ostala sam prepuštena sama sebi, i tu san naučila posal. Doma sam čitala, kuhala, eksperimentirala, u kužini odma stala u vatru. Nema tu oću-neću, vani ti je svit, oće dobro jest, i ajmo izvoli. Tu sam stekla samopouzdanje. Najgore su tehnikalije, koliko namirnica, kile, grami, izračuni, zeznuta je to stvar. Od živaca san izgubila odma deset kila. Sad imam pravu manekensku liniju – šali se.



Splitu se dogodio turizam, grad se ljeti pretvara u veliku kužinu, fast foodovi gutaju dućane s knjigama, napadaju i one s cipelama. Sve se pretvorilo u restoran, svi trče za zlatnom kokom. To što Split miriše na lonce i teče, mast i kapulu, to nikoga ne brine. Ili možda ipak brine?

Grad će eksplodirat

- To je nešto grozno i užasno. I to Split ne može više izdržat. Svaka se buža u gradu pretvara u kuhinju. Grad će puknit ko kokica. Nema dovoljno kvalitetnih kuhara, konobara, dolaze priučeni ljudi, čak i oni šta imaju diplome drugih struka, a nemaju posla, pa za život zarađuju u kužinama restorana. S toliko brze ponude pada kvaliteta, i to je živa istina. Moram biti stroga jer ne volim prosječnost. A ovo što se dogodilo ne možeš uopće kontrolirat. Pojila bi samu sebe od bisa. Split je kao neka velika menza s malo objekata u kojima ipak ima nešto bolje ponude. Ma radila san s dicom koja nisu znala ni kako se nož drži u ruci. Onda opet, u ovakvom obilju restorana teško se može nać i kvalitetna namirnica. Po dvi ure bi znala birat povrće i meso, to je posal – priča Ivona.



Ljuta je zbog saznanja kako ljudi nemaju pojma što jedu, ili koliko loše jedu. I što uski gradski centar sa svojom Dioklecijanovom infrastrukturom puca pod ljetnim navalama koje se stalno pojačavaju. Onda je rekla sama sebi kako to više neće ići. I odlučila bazu prebaciti na otok, u Sumartin na Braču, u Vilu Miron, gdje će prvo tri mjeseca raditi na pripremi jelovnika, odabiru osoblja. Odlučila je od restorana koji će raditi u sklopu Vile napraviti mjesto o kojem će se pričati. Tipa onog amo ća nešto dobro pojist, evo priko puta, u Sumartin.



- Prvo iden za Tajland početkom godine, malo ću odmarat, putovat, a već san i rezervirala nekoliko gastro tura. Zanima me i to oću naučit, obradu i pripremu ribe na njihov način. Riba će mi bit forte i na novom poslu na Braču. A šta bi moglo drugačije nego to. Sumartin, kočari, friška riba, more, mir. Dobro san sve proučila, na Braču fali takvih mista, a ja san svoju ljestvicu visoko digla. Tu se na otoku nude manistre iz dućana, malo bolonjeza falšeg, pizze, ćevapi. Nije to to – pojašnjava Ivona.



E, ali kada ona dođe u Sumartin s njom stiže i butarda, jela s ikrom ježinca, bubrezi na razne načine, e stvarno, pa gdje još ima to za probati, bubrega ni za lik što bi se reklo, jastozi, tune, može i srdela. Ručno valjana tjestenina, namazi, meso na drugačije, bit će i umaka od kapule. Ragu od hobotnica na palentu, ovako kao u receptu koji nam je Ivona darovala. Naći će ona i svog ribara, u mistu kalafata i kočara to joj neće biti teško.



- U petom misecu startam, od drugog se spremam, dole ću se preselit jer me čeka ludi posal. Triba na sve mislit, od opreme do uređenja. Od žlica do lonaca. Pa nać ljude, po mogućnosti šta znaju napravit domaću pastu. Posal je to veliki. Sve ja to moram cakum-pakum imat na oku. Ne mogu drugačije radit – kaže Ivona.