Požar, smrad, šporka voda, komunalni (ne)red, veći prirez i politička kampanja za pamćenje: iza Splita je jedna od najuzbudljivijih godina u novijoj povijesti

Danas Cesare, sutra Duje

Lipanj je obilježio veliki prosvjed na Pujankama, okupile su se tisuće naših sugrađana kako bi spriječili odvajanje sedmogodišnjeg dječaka Cesarea od njegove majke Nine Kuluz. Dječakov otac Alessandro Avenati sudskim je putem tražio da mu se dijete vrati u Italiju, i na dan kad se sudska odluka trebala provesti – Splićani su stali u živi zid.

Cesare je ostao doma, "ovrha nad djetetom" nije provedena, sudska se trakavica među roditeljima nastavlja.



Teatar u gostima

Kazališna predstava redatelja Olivera Frljića "Naše nasilje, vaše nasilje", prikazana u sklopu Marulićevih dana u travnju, imala je pravu, teatralnu uvertiru. Desetak pripadnika pravaške stranke kupilo je ulaznice za predstavu i ušlo u kazalište kako bi omelo izvedbu. Prije samog početka predstave zapjevali su "Zovi, samo zovi" i "Oj, hrvatska mati", na što je ostatak gledateljstva uzvratio sa "Kad bi svi ljudi na svijetu". Raspjevan je ovaj naš grad. Predstava je izvedena, pravaši privedeni, kritika i gledatelji – razočarani Frljićevim djelom.



Vepar na Marjanu

Mnogi su ga vidjeli, neki ga i fotografirali, sa sigurne udaljenosti, naravno. Neki vjeruju kako vepar obitava na Marjanu, oni drugi apsolutno tome ne vjeruju, ali – izrovani vrtovi na padinama splitskog brda svjedoče o tome kako se divlja svinja posve udomaćila u našem kraju. I to ne samo jedna, nego – više njih.

Rješenja problema nema do proljeća! Zašto? Birokracija je, dragi naši, ne samo sporovozna, nego i bezosjećajna. Nema razumijevanja za (opravdan) strah zaljubljenika u Marjan. Poseban plan treba biti donesen, jer je Marjan nelovno područje, pa malo vamo, malo tamo i eto – Uskrs samo što nije.



Kiša pada, mutna voda teče

Omiljena fraza "ovo ni najstariji Splićani ne pamte" ovdje nam dođe ko "budali pleska", jer grad u kojem se ponos na najdivniju-turbo-deluxe-genijalnu-izvorsku vodu nosio poput značke – ostao je tijekom ove godine u više navrata bez pitke vode. Razlog? Nedostatak filtra na izvorištu i smanjenje tolerancije na mutnoću vode od strane EU propisa. Drugim riječima – i prije bi se naše Jadro zamutilo, ali je na papiru i u tablicama i u zakonu stajalo kako nam od toga neće biti ništa. Europa je po tom pitanju stroža, skrbi o našem zdravlju.

"Nisan u životu kupija vodu u boci i neću nikada", izjava je koju mnogi od nas/vas polako, ali sigurno povlače...



Pola stoljeća smrdio njima, sada smrdi svima

Dočekali smo i to! Počela je sanacija gradskog smetišta i nakon početne euforije, glasnog navijanja i pokoje suze radosnice, krenulo je Splićanima toliko milo – grintanje. Čim se prva lopata zakopala u bespuća Karepovca – okolicom se proširio nesnosan smrad. Toliko neugodan i intenzivan da se više ni roba ne suši na balkonima, prozori se čvrsto zatvaraju i stalno se kontrolira stanje količine plinova na smetištu.

Nije dobro, nije ugodno, ali je nužno. Pomislite samo na tren kako je ljudima koji su sva ova desetljeća proveli živeći u okolici Karepovca!



Da mi nije moje dice

Izgledalo je benigno, požar ko požar, navikli smo da nam Dalmacija ljeti gori. A onda je došlo do nevjerojatnog obrata – plameni su jezičci pronašli svoj put i stali plaziti put grada. Poput plamenog vala – prelila se vatra i ušetala među kuće, ušetala u grad. I tada se dogodilo nešto što drugima izgleda nevjerojatno, a Splićanima je posve normalno – ustala je mladost, okupila se Torcida i sami su vlastitim trudom, naporom i ljubavlju zaustavili požar, spasili ljudske živote. Tek dan poslije snimke drona pokazale su razmjere štete, nevjerojatno nešto, užas. Da postoji nagrada za plemenitost, domoljubnost, dobrotu i hrabrost godine – ovaj bi put išla u ruke mladosti Splita. Nema straja, grade moj!



Ultra zabava

Joe Bašić, hrvatski organizator Ultre, obznanio je kako festival ostaje u Splitu do 2022. godine! No, prije negoli su partijaneri s cijele zemaljske balote došli u naš grad – bilo je još uvijek nejasno hoće li ili neće Ultra pronaći novo mjesto za najveći festival elektroničke glazbe. Sve se riješilo, na dobro. I mladi su stigli, na tri dana postali smo centar planeta, prašilo se na sve strane, ritam se s Poljuda proširio gradom, i na Pazaru su se gibali hiphopovski. Nema apartmana koji je bio slobodan, nešto se i zaradilo. Kako god, ovaj povijesni glazbeni spektakl obara sve rekorde, a Split svakog ljeta stavlja na tron svjetske zabavne i glazbene industrije.



Izborni dernek

Bivši nam je gradonačelnik Ivo Baldasar neslavno sišao s trona, zamijenila ga je povjerenica Branka Ramljak, i izbori za prvog čovjeka grada mogli su krenuti. Izgledalo je, onako na prvu, kako će predizborna kampanja završiti u valceru, svi su se sudionici činili finima, pazili su na izgovorenu riječ, dok se nisu, prije drugog kruga izbora, na sučeljavanju u našoj kući našla dva kandidata: Kerum i Opara. Rasprava je počela razmjerno mirno, čak i rukovanjem, no ubrzo se pretvorila u obračun na rubu fizičkog incidenta. Andro Krstulović Opara prilično je mirno otrpio sva Kerumova vrijeđanja, i nakon toga još mirnije preuzeo ulogu prvoga među jednakima.



Čistka na Žnjanu

Rušenje i demontaža bespravnih ugostiteljskih objekata na Žnjanu bili su za naš grad vijest ne samo godine, nego i desetljeća. Jer upravo toliko i jest "vladalo bezvlašće" na toj plaži. Pod budnim okom policajaca i znatiželjnih građana uklonjene su sve građevine, mogli ste zaboraviti žnjanske kavice i kolačiće pod suncobranom. Kao i obično, mnogi su bili protiv ovakvog pokazivanja sile, kako su tu odluku gradonačelnika nazivali, ali činjenica je kako je cijeli postupak bio samo uvođenje reda u nered.



Naše malo svjetsko čudo

Oni koji nisu čuli za Dinu Levačić – od ove će godine dobro zapamtiti to ime. Mlada Splićanka, tek joj je 21, uspjela je postići izniman sportski rezultat, nešto što je uspjelo tek šestorici ljudi na svijetu – isplivala je tri plivačka maratona koji ukupno iznose 90 kilometara, prva je Hrvatica koja je preplivala La Manche, uz to je i okružila Manhattan (46 km) i preplivala kanal Catalina (34 km). Bravo, Dina.