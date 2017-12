Još ne znate gdje za Novu? Donosimo veliki vodič događanja u Splitu, evo kakav se doček sprema po gradskim ulicama, klubovima, hotelima...

Najluđa noć u godini samo što nije došla, a vi još uvijek ne znate gdje ćete? Bez panike, jer ove godine izbora u Splitu ima za svačiji glazbeni ukus i godište.



Događanja na Silvestrovo na otvorenom počinju već u 11 sati malim dočekom za djecu u Đardinu gdje nastupaju Jole, dječji zborovi i plesne skupine. Središnji događaj u Splitu svakako je koncert na Rivi na kojemu nastupaju Mjesni odbor, opet Jole i Gustafi.



U 21 sat program dočeka počinje nastupom Mjesnog odbora, nastavit će se s Jolom, a završiti s Gustafima u 3 sata. Svaki izvođač pjevat će otprilike dva sata. U ponoć je spektakularni vatromet i čestitka gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.



Na Voćnom trgu doček Nove godine bit će u znaku salse, nekoliko splitskih plesnih skupina predstavit će razne plesne stilove, a kod Galerije umjetnina zabavljat će DJ-evi.

Odlična vremenska prognoza

- Prema sadašnjim prognozama, vrijeme za doček bit će suho i noć neće biti hladna. S obzirom na obećavajuću vremensku prognozu i odličan program, očekujemo da će velik broj Splićana i turista te gostiju doći u Split. Sva tri benda koja nastupaju na Rivi imaju svoju publiku i dokazano su dobri zabavljači - optimistično nam je rekao organizator Damir Karaman. To je ono što se pod Marjanom nudi na otvorenom.



Međutim, ako vam javni doček na otvorenom nije opcija, čitajte dalje jer smo istražili tko sve nastupa u najpoznatijim splitskim klubovima i hotelima, kakva im je novogodišnja ponuda, što ona uključuje te, naravno, koliko ćete za nju morati izdvojiti novaca. Raspitali smo se i gdje još uvijek ima slobodnih mjesta, a gdje ste eventulno već zakasnili s rezervacijama i kupnjom karata.



U klubu "Vanilla" ove godine će na Silvestrovo atmosferu održavati dobrom DJ Tony Sanchez, cijena ulaznice je 60 kuna, odnosno 80 ako želite sjedeće mjesto. U cijenu su uključeni kanapei i ostali finger food te kolači na bogatom švedskom stolu. A ponuda uključuje i besplatan pjenušac u ponoć. Popunjenost je za sada izvrsna, doznajemo iz "Vanille", a na vašu sreću slobodnih stolova još uvijek ima.



- Svake godine nekoliko stolova ostavimo slobodnima za naše goste koji su iz Dubrovnika i ostalih hrvatskih gradova te susjedne nam Bosne i Hercegovine. Dva dana prije dočeka obično se i oni popune - vele iz "Vanille" i dodaju kako zbog veličine kluba ima i slobodnih regularnih karata, koje ne uključuju stol. Ali ne zadugo, pa požurite.

Rezervacije i cijene

U "Amnesije" za doček nastupaju Josip Ivančić, Dario Šunjić i Party bend, večer je "all inclusive", što podrazumijeva besplatno piće i bogat švedski stol s kanapeima, uštipcima i ostalim delicijama. Cijena je 350 kuna po osobi. Većina stolova je već rezervirana i iz "Amnesije" poručuju da je ostalo tek nekoliko sjedećih mjesta, zato se osigurajte na vrijeme ako baš u tom klubu želite dočekati 2018. godinu.



U klubu "Central" ulaznice za doček "New Year's Gramophone" na kojem će svirati strani i domaći hitovi 70-ih, 80-ih i 90-ih godina puštene su u pretprodaju po cijeni od 100 kuna. U ulaznicu su uključeni šampanjac dobrodošlice i ukusni zalogajčići, a popunjenost je i u ovome klubu u gradu zasad jako dobra.



- Jako malo sjedećih i stajaćih stolova je ostalo slobodno, zato bi bilo dobro da svi koji 2018. godinu žele dočekati s nama požure s kupnjom karata i rezervacijama stolova - naglašavaju iz "Centrala".



Ako ste pak više "Kauri" đir, i tamo ćete se ludo provesti jer organizatori obećavaju tradicionalno najluđi doček u gradu po cijeni od 50 kuna. Bogat švedski stol, aperitiv dobrodošlice i brojna iznenađenja tijekom noći vas očekuju, a atmosferu će cijelu noć održavati vrućom DJ Gallardo.



Regularnih karata i dalje ima, ali stolova je zato, isto kao i u ostalim klubovima, ostalo jako malo. Karte se mogu nabaviti već sad u kavani "Kauri", isto kao i prije samog dočeka, a rezervacije za malo preostalih slobodnih stolova možete dobiti pozivom na broj telefona naveden na plakatima.



- U "Kauriju" doček svake godine bude za pamćenje, zato ne propustite na vrijeme kupiti svoju ulaznicu - kažu nam iz ovog popularnog splitskog kafića.



U klubu "Focus" nastupa Neda Ukraden, cijena ulaznice koja uključuje piće dobrodošlice, catering tijekom cijele noći i šampanjac u ponoć u pretprodaji je 150 kuna, dok će u sali za vjenčanje "Bolero" goste u 2018. godinu uvesti Mile Kitić. "All inclusive" večer uz bogat švedski stol i piće cijelu noć po cijeni od 250 kuna za sjedeće i 200 kuna za stajaće mjesto uz domaće i strane hitove očekuje vas ako se odlučite za novu godinu u "Hemingwayu".

Ne brinite, nismo zaboravili na doček u hotelima.



U Le Meridien Lavu na Silvestrovo nastupa Bravo bend, ulaz je besplatan, a pupunjenost zadovoljavajuća. Još uvijek stignete rezvervirati svoj stol, a svi gosti bez obzira imali stol ili ne, moći će uživati u švedskom stolu i piću dobrodošlice. Hotel "Park" organizira ludi party za sve generacije uz najbolji miks domaće i strane glazbe za koji će biti zaduženi DJ-evi Matthew Bee, Ante Jakir, Dado, Emilio i Pajo. Po cijeni od 395 kuna imat ćete bogati buffet stol cijelu noć, uz posebne pakete pića.