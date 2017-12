Blagdanske gužve i opuštena atmosfera potakle su mladu džeparicu u Splitu na akciju usred dana usred grada, ali nije očekivala kako će umjesto plijena dobit jednu 'odgojnu'.



Imala je nesreću da za žrtvu izabere našu kolegicu iz redakcije koja se pokazala tvrd orah za gradsku kradljivicu.



- Bilo je oko podne na sam Badnjak kada sam sa suprugom došla do Rive. Kako sam vidjela da je gužva sve veća, mahinalno sam provjerila je li mi zatvoren patent zatvarač na torbi koju sam držala ovješenu preko lijeve podlaktice.



Kada sam se uvjerila da je torba osigurana, mirno sam nastavila šetnju ruku pod ruku sa suprugom koji mi je bio s desne strane sve više ulazeći u gužvu.



Pred pozornicom na sredini Rive ugledali smo prijatelja te sam ga zazvala i zastali smo da se pozdravimo. U tom trenutku sam osjetila lagan trzaj na lijevoj ruci na kojoj mi je bila torba te sam spustila pogled i vidjela otvoren patent i ruku u njoj.



Preneraženo sam pogledala uvis i vidjela tamnokosu djevojku koja mi je ugurala ruku u torbu što znači da je uspjela prije toga otvoriti patent da ja ne osjetim.



"Šta to radiš?", upitala sam je i okrenula se prema njoj grabeći je za jaknu. Bezobrazno mi je odbrusila: “Ne radim ništa!” i brzo povukla ruku iz torbe. Pljusnula sam je u nevjerici koliko je drska unatoč činjenici da je zatečena na djelu.



Bila je odjevena u jaknu s kapuljačom obrubljenom krznom, a sa njom je bila još jedna djevojka istih godina. Na mužev poticaj sam je pustila i odlučila ne prijavljivati je policiji da sebi dodatno ne upropastim blagdansko jutro – kaže nam naša sugovornica.



Kolegici, inače, nije prvi susret s džeparenjem, a kako je naglasila, uvijek je izuzetno oprezna s tim kako drži torbu upravo zbog mogućih krađa.



- Prvi put mi se slična situacija dogodila u gradskom autobusu kada sam također žensku osobu uhvatila kako mi pokušava izvuć novčanik. Kada sam je upozorila da je otkrivena, ona je meni rekla: “Nećeš mi valjda sad radit probleme?”.



Zamolila sam vozača da zove policiju što je i napravio, a ona je “mrtva hladna” sjela na jedno od sjedišta do njihova dolaska. Policajci su je odmah prepoznali kao staru poznanicu i operaterku po autobusima – prepričava nam kolegica koja bi nakon najnovijeg neugodnog susreta mogla postat urbana legenda u džeparski krugovima.



Upravo zbog njene priče zatražili smo od PU splitsko-dalmatinske podatke o prijavljenom broju džepnih krađa tijekom prosinca. Pokazalo se, međutim, kako su i dalje najplodonosniji mjeseci za džeparenje oni tijekom ljeta.



Od početka siječnja do danas, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, evidentirano je 58 drskih krađa. Od ukupnog broja, najviše ih je zabilježeno u srpnju i kolovozu, odnosno u mjesecima intenzivne turističke sezone, kada na području Splitsko-dalmatinske županije, uz domaće stanovništvo, boravi i najveći broj turista.



Tako je u srpnju prijavljeno 20 drskih krađa, a u kolovozu 10. Kako su nas obavijestili, ne bilježe povećan broj prijava za drske krađe u vrijeme ovih blagdana. Od 1. prosinca do danas zabilježili su ukupno 2 drske krađe.