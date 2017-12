Već sedam mjeseci ginekolog Davor Majić radi u blokadi - račun ordinacije u Omiškoj ulici ovršen mu je zbog postupka koji je protiv njega pokrenuo Dom zdravlja Donji Miholjac. Spomenuta je ustanova, podsjetimo u kratkim crtama, splitskog ginekologa tužila zbog neodrađene specijalizacije, tražeći da vrati troškove u iznosu od 600 tisuća kuna, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama.



Liječnik se, međutim, pravda kako mu je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koji je, prema njegovim riječima, raspisao i odobrio specijalizaciju u Donjem Miholjcu, važećim ugovorima naknadno omogućio odrađivanje specijalističkog staža u Splitu, a nakon toga i specijalističke obveze uz suglasnost tadašnje šefice ugovaranja u Zavodu, dr. Marije Hrastinski...



Slučaj je završio na Vrhovnom sudu, no ovršno je rješenje postalo pravomoćno u travnju, pa se Majiću svaki mjesec skida 45.000 kuna glavarine na koju, inače, ima pravo kao ugovorni partner HZZO-a. Dosad je, dakle, isplatio pola svote koju duguje DZ-u Donji Miholjac (bez kamata op.a.), no ordinacija jedva "preživljava".



Ginekolog i medicinska sestra rade bez plaće, režijski troškovi se gomilaju... U problemu se našlo i 7000 pacijentica koje su u Majićevoj kartoteci. I one su pogođene spomenutom situacijom jer, kažu, pitanje je dokad će njihov ginekolog imati snage "volontirati"...



Početkom jeseni su potpisivale peticiju za opstanak, a najborbenije su se pokazale upravo one najosjetljivije među njima - trudnice.



- Jako mi je krivo zbog onoga što se dogodilo našem doktoru. Vodio je moju prvu trudnoću, evo sad i drugu... Svaka trudnica ima njegov broj mobitela u slučaju da bilo što zatreba ili da imamo neku dvojbu, uvijek je dostupan - govori Matea Vukava, koja za tri mjeseca treba roditi.



Potporu Majiću pruža još jedna trudnica, Ana Buljubašić, koja je postala njegova pacijentica otkako se prije nekoliko godina doselila u Split.



- Imam potpuno povjerenje u njega, kako on kaže, tako i bude... Nikad nisam imala potrebe tražiti drugo mišljenje. Zar bih ja sad, kao trudnica, trebala ići tražiti novog liječnika, a ovaj je upoznat s cijelom mojom anamnezom?! Nije to kao da mijenjaš liječnika opće prakse, ženama to nije lako - kaže Ana Buljubašić, koja je u sedmom mjesecu trudnoće.

Petra Mrduljaš nije u blaženom stanju (još!), ali ni njoj, povjerava nam, ne bi bilo lako izabrati novog ginekologa.



- Zna naše probleme, možemo s njim normalno razgovarati, ne naljuti se čak ni kada ga zovemo u nedjelju... Zato me jako pogađa ova cijela situacija. Zbilja ne bi bilo u redu da 7000 pacijentica "izvisi" zbog eventualnog zatvaranja ordinacije - smatra Petra Mrduljaš.



Dr. Davor Majić sve nade, pak, polaže u dr. Lucijana Vukelića, nedavno izabranog ravnatelja HZZO-a, koji ga je, kaže, bio spreman saslušati.



- Svoju specijalizaciju sam itekako odradio, i to, ponavljam, uz valjane ugovore s HZZO-om. Nakon 14 godina truda i muke ovako mi zahvaljuju... Uzimaju mi cijelu glavarinu iz koje se plaća i medicinska sestra... To je suludo - pa nije njezina bruto plaća moj prihod! Ona je kolateralna žrtva... Uz to, nemam pravo ni na zaštićeni račun jer sam porezno u statusu obrtnika. U ovoj nepravednoj situaciji potpuno sam sam - podršku nisam dobio ni od Hrvatske liječničke komore, kao ni od Ministarstva zdravstva. Nekakvu povratnu informaciju primio sam samo iz Ureda predsjednice. Katastrofa - ogorčen je ginekolog Majić, inače otac petero djece.