Splitska Gradska uprava smanjena s 18 na 12 upravnih odjela: evo tko su novi pročelnici, kockice su se slagale do posljednjeg trenutka

S današnjim danom stupila je na snagu odluka o preustroju gradske uprave, o čemu su splitski vijećnici odlučivali na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.



Broj upravnih tijela i službi smanjen je na njih 12, neka su pripojena ostalim resorima, druga su izdvojena kao posebna tijela, a ustanovljene su četiri nove službe. Sada se u idućih 60 dana u Banovini treba napraviti sistematizacija, a cilj je postizanje učinkovitije i štedljivije gradske uprave.



Prvi korak u tom smjeru bila je navedena odluka o rezanju broja upravnih tijela i službi, kojih je dosad bilo 18, što, među ostalim, dovodi do manjeg broja pročelničkih mjesta te sredstava koja odlaze na šefovske plaće, a to je samo dio namjera koje je gradonačelnik Andro Krstulović Opara, kao predlagatelj preustroja, spominjao posljednjih nekoliko mjeseci.



Banovinom su cijelo to vrijeme kružile razne informacije i imena onih koji bi trebali zasjesti na određena čelna mjesta kao pročelnici po ovlaštenju, koji će to obavljati do nove sistematizacije i raspisivanja natječaja za te pozicije.



Službeno je priopćenje otkrilo da su se kockice slagale do posljednjeg trenutka jer su se pojavila neka nova, dosad nespomenuta imena, a kako doznajemo, rijetki će se zadržati na tim funkcijama poslije provedenog natječaja.



Marina Protić i dalje ostaje šefica Ureda Grada, ona navodno uživa veliko povjerenje aktualne vlasti te je stari kadar pokojnog gradonačelnika Zvonimira Puljića. Dosadašnjim se radom itekako dokazala, a govori se kako će na koncu vjerojatno ostati na tome mjestu. Isto vrijedi i za Almu Peroš, dosadašnju pročelnicu Službe za unutarnju reviziju koja je sada v.d., a vjerojatno će nastaviti voditi taj resor i kasnije.



Vršitelj dužnosti za komunalu i redarstvo ostaje Damir Babić, koji se od prvoga dana stupanja na tu dužnost ovoga ljeta istaknuo brzim reakcijama i rješenjima, te operativnošću, a taj je odjel sada "teži" i za mjesnu samoupravu. U isto vrijeme kad i Babić, pročelnicom po ovlaštenju za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima proglašena je Ana Pogorelić, kojoj se taj status također nastavlja.



Starosjedioca i dosad nedodirljivog Ivicu Pavića trenutno će zamijeniti Ivan Leko, savjetnik za pravne poslove u Odsjeku za zaštitu i spašavanje, iako se u kuloarima spominjao Filip Butorović, čelnik sada već stare službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje. Tako će Leko to kraće vrijeme voditi jedan od zahtjevnijih resora gospodarenja gradskom imovinom, gdje svakako treba posložiti stvari i uvesti što veću transparentnost.



Na istom mjestu zasad ostaje i Ela Žižić, dosadašnja pročelnica za gospodarstvo i turizam, čijoj je službi pripojeno i obrtništvo, ali je za brigu o EU fondovima sada zaduženo zasebno tijelo. Taj novi stari odjel trebao bi generirati kvalitetnije gospodarstvo i obrtništvo kroz turističke i druge potencijale grada.



Upravljanje Službom za međunarodne i EU projekte dobila je Ana Jerkunica, za koju na mrežnim stranicama Grada stoji kako je voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, a bila je projekt-menadžerica u nekadašnjoj Splitskoj razvojnoj agenciji.



Sudeći prema gradonačelnikovim riječima da planiramo u sljedeće tri godine iz tih fondova povući 330 milijuna eura, Jerkunica očito nije slučajno odabrana.



Iako se kao vršiteljica dužnosti za resor društvenih djelatnosti spominjala Ines Milina Ganza, dugogodišnja pročelnica za obrazovanje, ta je uloga pripala Mariju Negotiću, dosadašnjem pomoćniku Vesne Alač, a nekada pročelniku Službe za šport i rad s mladima, kojega gradska vlast navodno smatra operativnom i odgovornom osobom.



Na čelu socijale trenutno ostaje Romana Škrabić, koju je na tu funkciju postavio Kerum, iako se dosad pričalo kako će je zamijeniti Vinka Bratulić iz iste službe.



Među novim tijelima je i Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja, koja bi se trebala pobrinuti za to da Grad gubi što manje novca, što je do sada često bio slučaj u brojnim sudskim procesima. Vršiteljica dužnosti je Slavica Radić, dugogodišnja djelatnica gradske uprave koja se bavi takvom tematikom, a uskoro odlazi u mirovinu.



Odmah nakon dolaska na vlast Krstulović Opara je spominjao da nenaplaćena potraživanja Grada iznose 570 milijuna kuna, pa je razumljivo da velika očekivanja ima od Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling, koji kao v.d. preuzima Katarina Nataša Merčep, prijašnja pročelnica Službe za javnu nabavu.



O prostornom planiranju, uređenju i zaštitu okoliša brigu će zasad kao pročelnica po ovlaštenju preuzeti Branka Mimica, dosadašnja voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje u toj službi.