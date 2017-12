Splitska 'Majka hrabrost' s dvoje male djece i slijepom kćerkom uskoro bi mogli ostati bez krova nad glavom, a zbog donacija građana država bi im mogla ukinuti socijalnu pomoć!

Dan prije Badnjaka Slobodna Dalmacija objavila je tekst o teškoj sudbini obitelji samohrane majke Žane Barišić s dvoje malodobne djece i dvadesetogodišnjom kćerkom Elom, studenticom Filozofskog fakulteta, slijepom od rođenja.

Prošli su kroz teško obiteljsko nasilje, izbacivanje iz stanova, osjetili su muke siromaštva, nezaposlenosti, teške sudbine bližih članova obitelji, i nisu se predali, no kada im je prije nekoliko dana ponovno zaprijetilo izbacivanje iz stana zbog nemogućnosti plaćanja posljednje stanarine, teret se činio pretežak.

Srećom, nakon objavljivanja članka većina njihove nevolje riješena je u samo nekoliko sati, naši čitatelji dobroga srca reagirali su puno brže od očekivanog, pa se do kraja prosinca gotovo svim problemima obitelji Barišić stalo na kraj.

Puno je to više od onoga što je majka Žana očekivala. Međutim, još uvijek traže da im netko povoljno iznajmi stan, jer nezaposlenoj samohranoj majci s troje djece, od kojih je jedno slijepo, to je nemoguća misija.

Iz Grada Splita su javili kako će im plaćati stan godinu dana, no, obitelj još uvijek nije pronašla mjesto za živjeti. Bilo bi sjajno ako bi našli stan u Podstrani, Strožancu ili Žrnovnici da najmlađi sin ostane u istoj školi. Kao dijete prošao je kroz vrlo stresne situacije, a kolege i profesori su ga jako lijepo prihvatili i majka ne bih željela da opet mijenja sredinu.

Apeliramo na iznajmljivače koji su u prilici da ustupe stan ovoj skromnoj obitelji koja bi uskoro mogla ostati bez krova nad glavom.



Također, problemi su nastali i kod uplaćivanja novca na račun. Budući da je račun gospođe Žane blokiran, građani koji su htjeli pomoći uplatili su donacije na račun slijepe kćeri Ele, no ako se na računu nađe više od pet tisuća kuna obitelj Barišić će izgubiti pravo na socijalnu pomoć! Iako zaista zvuči apsurdno, birokratska pravila su jasna, samohranoj majci s dvoje malodobne djece i slijepom dvadesetogodišnjom kćerkom to bi teško palo i zato apeliraju da im se pomoć više ne uplaćuje na Elin račun. Svi koji žele pomoći to mogu napraviti tako što će se majci Žani Barišić javiti u inbox na Fejsbuku.