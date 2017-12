Kako su Madunići izigrali svoje prijatelje i poznanike i ostavili ih bez životne ušteđevine, a na prosjački štap doveli čovjeka s Parkinsonom, majku stopostotnog invalida, nezaposlenog branitelja...

O problemima splitske Štedno kreditne unije Bra-ma javnost je doznavala samo kroz kriminalističke obrade koje je splitska policija vodila protiv njezina bivšeg vlasnika Miroslava Madunića i njegovih sinova Leonarda i Vedrana kao odgovornih osoba, bivših članova Nadzornog odbora Bra-me.

A koju pak dramu proživljavaju štediše i kakve su njihove sudbine – malo koga je bilo briga.

Madunići su i prije malo više od tjedan dana uhićeni i privedeni na Županijsko državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Sumnjiči ih se za štetu od 35 milijuna kuna. Oštećen je veći broj građana, štediša kreditne unije Bra-ma, tvrdi se u policijskoj kaznenoj prijavi.

Dok je Bra-ma u fazi likvidacije, štediše na kapaljku svaka tri mjeseca dobivaju simbolične iznose na svoje štedne uloge od prodaje imovine unije. Kažu da im je i to bolje nego da je pokrenut stečaj nad Bra-mom, a vrlo su skeptični u pogledu vraćanja svojih uloga. Nisu baš optimistični ni u pogledu rada hrvatskog pravosuđa oko kažnjavanja krivaca za ovu situaciju.

Povrat na kapaljku

Miljenko Gale, bivši financijski direktor Diokom commercea, kaže nam da su Madunići u ovu priču uvukli mnogo svojih osobnih prijatelja i poznanika, pa tako i njega.

Oštećeni ulagači Ivan Pešić, Goran Cvitanić i Miljenko Gale ispred zatvorene poslovnice Bra-me na Zenti



– Miroslav Madunić je rodom iz mojeg sela Blata na Cetini, znam ga cijeli život i mogu reći da smo bili obiteljski prijatelji, a bio je i financijski direktor Brodospasa dok sam ja radio u Diokom commerceu. On me je uvukao u ovu priču i sada mi je dužan oko 12 tisuća eura mojeg uloga, a ja sam, vjerujući njemu, u tu priču uvukao još dvije svoje poznanice, koje su uložile 50 tisuća eura jedna, a druga oko 22 tisuća eura.

Nije Miroslav mene prevario zato što ja ne znam ništa o poslovanju i financijama, nego me je uništio samo zato što sam mu kao prijatelju vjerovao.

Često sam ga pitao kako može zarađivati s unijom ako nama štedišama isplaćuje osam do devet posto kamate mjesečno, a on mi je odgovorio da taj naš novac plasira kroz kredite drugima (i to mahom umirovljenicima) po 13 posto kamate i da novac pozajmljuje mjenjačnicama te da ima itekakvu dobit.

Ovdje se radi o mahom oštećenim umirovljenicima koji su uz svoje mirovine htjeli zaraditi mjesečno još koju tisuću ili dvije kuna kroz kamate u Bra-mi, pa su tamo stavljali cijele svoje životne ušteđevine, a sada smo ostali bez njih. A naš novac je moj bivši prijatelj plasirao kroz kredite još ugroženijima od nas, i to našim kolegama umirovljenicima koji nisu imali gotovo ništa, i to uz ogromne kamate, a te nepovoljne kredite su dizali da bi doslovce preživjeli – podsjeća nas Gale na svoje česte razgovore s bivšim prijateljem Miroslavom Madunićem.

– Po mojim spoznajama, oštećeno je nas oko 360 štediša za oko 96 milijuna kuna uloga, a otkada je Bra-ma u likvidaciji dobivamo svaka tri, četiri mjeseca po par tisuća kuna od prodaje imovine Bra-me. Ako se nastavi ovim ritmom, mi svoju ušteđevinu nećemo vidjeti za života jer su većina štediša penzioneri, kao i ja – govori Gale, koji je od svojeg bivšeg prijatelja doživio da ga je prijavio policiji zbog prijetnji.

Kako je 'zagucao'

– Rekao sam Miroslavu u njegovu automobilu da me je razočarao, možda je bila i koja gruba riječ, ali nisam mu prijetio. Poslao je na mene policiju i u prijavi napisao da me treba odvesti na psihijatriju. Ta je prijava odbačena jer mu nisam prijetio, a da me je Madunić izdao i prevario, to odgovorno tvrdim. Kako ga znam cijeli život, duboko vjerujem da je njega netko važan i velik u Hrvatskoj savjetovao da nas sve dovede u ovu priču, a ne znam ni što je radila Hrvatska narodna banka, koja je reagirala nikako i dosta kasno, time omogućivši Madunićima da rade ovo što rade – oštar je Gale, koji je rekao da je njegova životna misija da Madunići budu kažnjeni za sve ono što su učinili štedišama, mahom svojim prijateljima i poznanicima.

Goran Cvitanić rekao nam da je svu svoju ušteđevinu od 43 tisuća eura, koju je stekao 35 godina navigavajući u Brodospasu, ostavio u Bra-mi.

– Miroslav Madunić bio je financijski direktor u firmi u kojoj sam navigavao, bio je dobar s mojim bratom i jednostavno me je uvjerio da ću kod njega imati dobre kamate koje će mi dobro doći uz mirovinu. Najprije sam uložio 90 tisuća kuna, pa onda 26 tisuća eura i tako je to završilo da sam sada ostao bez tog novca, koji mislim da nikada neću dobiti. Jedno vrijeme sam ih testirao i podigao novac iz Bra-me, koji su mi uredno isplatili jer sam im rekao da mi treba za kupnju automobila, a onda sam nakon toga zagucao još više i stavio ukupno ovaj iznos o kojem vam govorim.

Otkad je Bra-ma u likvidaciji, ukupno sam u tri navrata dobio po 5000 kuna i sada od ljeta više mi nije plaćeno ni kune od te likvidacije – govori nam Cvitanić, koji nam kaže da je išao i na splitsko Državno odvjetništvo, gdje su ga uvjerili da tu ništa nije sporno i da nema koga i za što tužiti.

– Mi štediše loše smo organizirani i naravno da bih tužio ako znam da ću dobiti svoj ulog – rekao nam je Cvitanić.

Neizrecive životne drame

O razlozima štednje u Bra-mi progovorio nam je i Ivan Pešić, koji nam kaže da je uz svoju mirovinu dobivao mjesečno i oko 1200 kuna kamate kod Bra-me.

– Uložio sam ukupno 60 tisuća eura u Bra-mu, od toga je i 10 tisuća eura od mojeg sina, koji poznaje Leonarda i Vedrana, a pet, šest godina to je sve dobro funkcioniralo. Onda su počeli smanjivati kamate na uloge, pa su početkom 2016. iskrsnuli problemi s elementarnim poslovanjem, a onda je došlo do likvidacije, što je bolje nego da je došlo do stečaja – rekao je Pešić, koji se ipak nada da će doći do svojeg novca.

Razgovarajući s ovo troje oštećenih, stekli smo dojam da oni ipak kako-tako plivaju iznad površine unatoč ovim problemima sa štednjom. No, prava priča su oštećenici Bra-me koji proživljavaju prave životne drame, a ne žele javno govoriti.

Tako imamo bolesnog čovjeka koji nije u stanju ni doći na razgovor jer ima Parkinsonovu bolest, majku stopostotnog invalida koja o svojem problemu ne želi reći ni riječ, nezaposlenog branitelja koji je u Bra-mu čak dovodio i svoju djecu, ženu čija je kći prošla deset operacija...

Oni sa svojim traumama žive i šute, čekajući valjda da netko drugi riješi njihov problem.