Još jedna tužna priča o borbi s birokracijom: braća iz Splita od državne tvrtke nakon godina čekanja dobila 1,6 milijuna kuna, a sada joj moraju vratiti - šest milijuna!

Zamislite, dragi čitatelji, situaciju u kojoj dobijete više od milijun i 600 tisuća kuna, i to po nagodbi s državnom tvrtkom, ovrhom preko suda nakon godina i godina čekanja dobijete taj novac, a onda ga godinama nakon što ste ga dobili i potrošili morate vratiti jer je drugi sud zaključio da nagodbe nikad nije bilo.



A prije toga vas prijave i za krivotvorenje te nagodbe koju, nakon istrage, Državno odvjetništvo odbaci kao neutemeljenu. I kad pomislite da je priča napokon gotova, odjednom izgubite ono što ste tim novcem kupili, a to je u ovom slučaju stan od 80-ak kvadrata u strogom centru Splita.



Upravo ovakva situacija dogodila se Milivoju Ćurkoviću, umirovljenom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata, i njegovu bratu Petru, koji su još prije 27 godina, u listopadu 1990. godine, dobili rješenje o izvlaštenju, i to od Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U rješenju je stajalo da se radi izgradnje magistralne ceste MC 11 Split – Sinj, dionica Bilice – Klis



– Grlo, i rekonstrukcije dijela ceste MC 29 na području Solina, Mravinaca, Kučina i Klisa određuje potpuna eksproprijacija i prijenos u društveno vlasništvo stambene zgrade (kuće) na splitskom predjelu Bilice koja je bila u vlasništvu njihova oca Joze.



Poslije osam godina, 21. svibnja 1998. godine, brat i on odlaze u Ured državne uprave i potpisuju zapisnik o usmenoj raspravi u kojem se nalazio tekst nagodbe po kojoj braća dobivaju od Hrvatskih cesta milijun i 667 tisuća kuna naknade za oduzete nekretnine (kuća i 400 kvadrata zemljišta).

Blokada računa

Nakon pet godina preko odvjetnika šalju ovjeru nagodbe Hrvatskim cestama na naplatu, no oni tada tvrde da zapisnik o nagodbi uopće ne postoji te da "nema nikakvih pravnih učinaka". Ćurkovići potom preko Općinskog suda u Zagrebu pokreću ovrhu te u rujnu 2006. godine sud ovršuje račun HC-a.



Ovi potom u studenom 2006. godine preko istog suda dobivaju privremenu mjeru "radi osiguranja novčane tražbine" kojom se Ćurkovićima blokira račun u HPB-u na koji je tada "sjeo" novac jer tvrde da je sud ukinuo rješenje o ovrsi.



Tri godine poslije zagrebački sud ukida im privremenu mjeru, što godinu dana poslije potvrđuje Županijski sud u Zagrebu. Ćurkovići tada računaju kako napokon mogu koristiti novac s računa koji im je odblokiran. Tada im sud traži i da pokrenu postupak za naplatu zateznih kamata, a i HC je poslao dopis da ne prigovaraju izračunu zateznih kamata.



– Ja sam tim novcem kupio stan, preuredio ga i sad je stigla presuda Općinskog suda u Splitu po kojoj je nagodba ništavna i mi moramo vratiti novac sa zateznim kamatama, a to se onda penje na pet, šest milijuna kuna. Stavili su mi plombu na stan i zatražili ovrhu te su mi sjeli na četvrtinu mirovine. Kad je nama odblokiran novac, HC je to kod ishođenja građevinske dozvole za mravinačku rampu prezentirao Ministarstvu graditeljstva kao da smo mi namireni i da zato više nismo stranka u postupku – prepričava nam Milivoj Ćurković ovu pravnu zavrzlamu.



A sad da se malo "bacimo" na kaznenu prijavu koju su Hrvatske ceste podnijele ODO-u Split u studenom 2006. godine protiv braće, a u kojoj se tvrdi da je ovrha u korist Ćurkovića provedena na osnovi nagodbe sklopljene 21. svibnja 1998. godine, no da u spisu nadležnog ureda državne uprave takav zapisnik o nagodbi ne postoji, odnosno da su braća krivotvorila nagodbu da bi se domogla novca.

Policija potom provodi istragu po nalogu ODO-a, čija zamjenica 31. prosinca 2007. godine u rješenju o odbijanju prijave navodi, među ostalim, da je "analizom prikupljene dokumentacije te obavijesnih kazivanja sudionika postupka koji se vodio u Uredu za imovinsko-pravne poslove SD županije, Ispostava Solin, a čiji predmet je bio utvrđivanje naknade vezano za eksproprijaciju... nedvojbeno utvrđeno da je dana 21. svibnja 1998. godine između stranaka potpisana nagodba temeljem koje su osumnjičenici tijekom 2004. godine podnijeli nadležnom sudu ovršni prijedlog radi naplate svojih potraživanja".



Navodi se i da je "operativnom obradom pribavljena sporna nagodba čiji sadržaj, a ni potpise nitko od ostalih sudionika nije osporavao".



No, tu nije kraj, iako bi mnogi pomislili da, kad DORH ovako nešto zaključi, tu više nema dileme.

Original i kopija

Hrvatske ceste ne odustaju, ipak se radi o značajnom iznosu, i 2010. godine u siječnju podnose tužbu Općinskom sudu u Splitu u kojoj tvrde da nagodba nije sklopljena te da je papir teksta nagodbe koju su Ćurkovići dali u postupku u kojem su ovršili HC ustvari kopija neidentificirane isprave, čiji se original ne može pronaći u Uredu države uprave u Solinu.



Splitski sud u ožujku 2012. godine presuđuje da se tužba Hrvatskih cesta odbacuje. Županijski sud u Splitu ukida to rješenje u srpnju 2013. godine i vraća sudu predmet na ponovno postupanje. U siječnju 2015. godine ista sutkinja presuđuje da Ćurkovići, pak, moraju vratiti milijun i 667 tisuća kuna sa zateznom kamatom, no odbacuje dio tužbe kojim se tražilo da se utvrdi da sporna nagodba nikad nije zaključena i da zato ne proizvodi pravne učinke.



Viši, Županijski sud u siječnju 2015. godine potvrđuje presudu u jednom dijelu, a za drugi dio postupak opet po treći put vraća istoj sutkinji. I napokon, ona u travnju ove godine donosi presudu kojom utvrđuje da spornog dana u svibnju 1998. godine nagodba nije zaključena i ona postaje pravomoćna.



Zanimljivo je da se u njoj osvrće i na policijsku istragu, napominjući da original zapisnika koji je policija izuzela u istrazi o krivotvorenju uopće nije onaj koji se odnosi na Ćurkoviće, nego na drugu stranku, te da je ustvari policija uzela krivi zapisnik.



– Odnosi se na Vukoviće, nasljednike pokojnog Stipe Vukovića, mog djeda, i među tim nasljednicima navedena je i moja majka, ali pod djevojačkim prezimenom i netočnim imenom. Ona se udala 1947. godine za moga oca Jozu Ćurkovića, a u tom je zapisniku navedena kao Vuković Neda iako ona nije nikad potpisala suglasnost za nagodbu za Vukoviće – objašnjava Ćurković.

Ništa nismo krivotvorili

Svoju presudu u korist HC-a splitska je sutkinja potkrijepila i zaključkom da su voditelj postupka Petar Čolak i tadašnji odvjetnik HC-a Ante Busija naveli u iskazu da su Ćurkovići odbili potpisati zapisnik jer su se naljutili, a da su Ćurkovići kazali da su ga potpisali.



"Da je nagodba zaključena, ne bi došlo do daljnjih ročišta i raspravljanja o visini naknade za eksproprirane nekretnine", navodi se u presudi.



– Mi smo potpisali taj zapisnik koji je i uzrok cijele ove zavrzlame, i onda smo se, nakon podbadanja da "cicamo" svoju državu, naljutili i otišli iz prostorije. Dakle, odgovorno tvrdim da ništa nismo krivotvorili i da sad uzimaju naš novac koji smo pošteno dobili. Očito je da se oni igraju s nama, osjećam se kao kuglica u fliperu koju bacaju na sve strane i samo odugovlače, valjda čekaju da umremo od starosti – ogorčen je Milivoj Ćurković.



I eto, dragi čitatelji, ovo je ukratko pravni put kojim su braća Ćurković prvo, i to na jedvite jade, postali bogatiji za "lipe pare", da bi onda te iste pare plus kamate morali vratiti. Hoće li to uopće uspjeti vratiti i kada, vrijeme će pokazati.