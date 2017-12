Opara: Za Božićni sajam Split treba tražiti uzore u Beču, Veroni i Munchenu, a ne u Zagrebu gdje nedostaje samo 'Ultra'

Blagdansko druženje sa splitskim novinarima u srijedu je organizirao gradonačelnik Andro Krstulović Opara ispred nove adventske lokacije u Ulici kralja Tomislava te u samoj Galeriji umjetnina.



- Hvala vam na dosadašnjoj suradnji, želim vam svako dobro u novoj godini s puno dobrih vijesti, vjerujem da ćemo ih i mi producirati, a za one koje nisu dobre mi ćemo ih poslije učiniti boljima. Ovo je uistinu vrijeme kada se trebamo prisjetiti pozitivnih stvari i biti ljudi dobre volje jer jedino tako naš grad može ići naprijed – poručio je poteštat te zaželio da i ubuduće odnos s medijima bude jednako kvalitetan.



U ime medija, gradonačelniku je zahvalio Pejo Gašparević, novinar Hine, koji je istaknuo da je Krstulović Opara jedanaesti splitski gradonačelnik, što nosi posebnu simboliku.



- Sveti Augustin je rekao da su brojevi univerzalni jezik koje božanstvo daje čovječanstvu da bi se dokazala istina. U kršćanskoj literaturi sam pronašao interpretacije broja 11 pa se za te osobe kaže da su naglašene intuicije, snažnih emocija i ljudi koji svladavaju otpore.



Taj broj je dokaz da smo na dobrom putu. Mislim da nam prvih šest mjeseci mandata gradonačelnika daje za pravo očekivati da ćemo i dalje u Splitu biti na pravom putu - kazao je Gašparević i zahvalio gradonačelniku što je nastavio lijepu tradiciju susreta s novinarima koji izvještavaju iz Gradske uprave.



Poslije razmjene čestitki i dobrih želja, ipak su uslijedila novinarska pitanja o poteštatovim potezima u 2018. godini. Prvo je u nizu bilo ono o ovogodišnjem adventskom sajmu i novostima koje su uvedene.

Nije grad samo Riva

- Nije grad samo Riva, vidjeli ste da se ljudi nisu tamo okupljali kad je bila velika južina, a tisuće ih je bilo ispred Galerije, što ćemo iduće godine proširiti do Glazbene škole, te u Đardinu koji je postao zanimljiv mnogim ljudima, iako nema kućica i kobasica.



Sljedeće godine ćemo osvajati i druge prostore izvan centra, treba oživiti zaboravljene i napuštene prostore. Božić i Advent nisu samo kobase i rakija, ne trebamo stalno imati prenaglašenu priču i uvijek tražiti nešto više, da sa svakog kantuna trešti druga glazba i mirisi.



Naš grad treba tražiti uzore u Salzburgu, Veroni, Beču ili Münchenu, gdje Advent traje do 21 sat, gdje nema zimskog festivala kao što je u Zagrebu, gdje nedostaje samo Ultra za zatvaranje tog festivala, čime se poništava glavni sastojak božićnog duha - malo mira, spokoja i obiteljskog druženja – kazao je gradonačelnik, uz napomenu kako je dogovoreno da će splitski i zagrebački Advent zajednički nastupati na sajmovima jer je naša zemlja premala da bi odvojeno reklamirala dva božićna sajma, pa će se iduće godine turistima nuditi "ujedinjeni" Advent u Hrvatskoj.



Među tri ključna cilja u novoj godini Krstulović Opara je istaknuo izmjene i dopune GUP-a temeljem anketnog dijela natječaja za uređenje Žnjana i njegovo privremeno uređenje, te konačno zatvaranje najneugodnijeg dijela posla na Karepovcu, nakon čega će krenuti mirniji dio odvajanja otpada i odlaganja u kazetu. Osvrnuo se i na generalne izmjene GUP-a koje je nazvao neizbježnima.



- Mi moramo donijeti novi GUP-i na njemu ćemo sigurno raditi sljedeće dvije ili tri godine. Grad je u trenutku njegova donošenja bio potpuno drugačijeg karaktera, nismo bili turističko središte, glavni cilj je bila izgradnja studentskog kampusa, a sad imamo više od 20 tisuća studenata.



Ove točkaste izmjene prethodne administracije moraju biti donesene, ali s nekim korekcijama jer bi bio izglasan da je bio dobar. To se odnosi na dio oko žnjanskog platoa, što je trenutačno glavna preokupacija, a potom pristupamo novom, kvalitetnom GUP-u koji bi trebao biti donesen do kraja mandata, a podloga će biti izrada strategije grada – pojasnio je poteštat, dodajući kako po sadašnjemu GUP-u imamo prostranstva namijenjena industriji od koje nema ništa, pa do trgovačkih centara koji nemaju razvijenu infrastrukturu.



Kazao je kako javni radovi dobro napreduju pa će opožarena područja koja su nekoć bila poljoprivredne površine biti oslobođena.



- Vjerujem da će se vlasnici vratiti na njih, i uz pomoć države, Županije i Grada krenuti u ponovno osvajanje tih površina, imati prihode i spriječili ponovne kataklizme. Više od polovine našega grada su zelene površine na istočnim dijelovima grada, tu se sigurno mogu razviti kvalitetni OPG-ovi, a njihov broj u našem gradu raste svake godine – zaključio je gradonačelnik.