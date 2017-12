Da je park-šuma postala prilično atraktivna destinacija za veprovsku populaciju potvrdio nam je Mladen Balić, prvi čovjek županijskog Lovačkog saveza.

Gotovo godinu dana svako toliko u medije dospije novo svjedočanstvo šetača koji se susreo s marjanskim "domaćim" veprom. Najnoviji susret odvio se u utorak u poslijepodnevnim satima, što je ovjekovječio don Mihael Jelavić, župnik župe Svetog Križa u Velom Varošu, dok se šetao južnom stranom Marjana. No vepru to nije jedina lokacija kretanja, jer ga se i dalje viđa po cijeloj park-šumi.





Prije desetak dana je uočen pokraj Sv. Jure na Institutu, nekoliko tjedana prije na Benama i na sjevernoj strani pokraj Prve vode. Cijelo ljeto je proboravio u višim dijelovima Marjana. To se vidi po izrovanoj zemlji, a ljudi koji imaju zemlju na južnim padinama kažu da im je uništio vrtove – otkrio nam je Robert Koharević, čelnik Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, dodavši kako "beštija" bježi od ljudi, šeta po noći, a viđena je u sumrak. Lovci su već ranije sumnjali da se radi o istom vepru koji se baš toliko dobro udomaćio da je odlučio provesti godinu dana među marjanskim stablima. Da je park-šuma postala prilično atraktivna destinacija za veprovsku populaciju potvrdio nam je Mladen Balić, dopredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i prvi čovjek županijskog Lovačkog saveza.



Ima ih više



- Mislim da to nije isti primjerak, onaj na proljeće je bio mlađi i manji, možda trogodišnjak. Ovaj sada je malo stariji i veći, pretpostavljamo da ima više od pet godina. Mislim da dolaze sa Čiova ili Šolte, a nije isključena ni strana s Resnika. Njima je sad sezona parenja kad idu iz krda, traže sebi ženke, pa su lutanja ogromna – pojasnio nam je iskusni lovac, dodajući kako opasnosti za ljude ne bi trebalo biti.



Nema šanse da će on sam od sebe ići među ljude, izbjegava ih. Građani u slučaju susreta trebaju mirovati ili se odmaknuti i ništa ne poduzimati. Nezgodno može biti ako se pas zaleti, jer može nastradati. Ljudi trebaju čuvati domaće kućne ljubimce, držati ih zavezane i ne puštati u slobodnu šetnju – naglasio je Balić, koji od početka pojave vepra na Marjanu napominje kako su institucije nemoćne nešto poduzeti da se uhvati, jer se radi o nelovnom području.

No, to bi se uskoro trebalo promijeniti jer je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća izglasana odluka o ustanovljavanju površine izvan lovišta na području Splita. Zakon to nalaže u ovakvim slučajevima kada je Grad onemogućen reagirati na štetu koju divljač uzrokuje ili kad predstavlja opasnost za ljude, a lovačka društva ne mogu vršiti odstrel. Ta odluka je podloga za izradu desetogodišnjeg Programa zaštite divljači na takvim nelovnim područjima, kako bi se omogućilo njihovo zakonski opravdano uklanjanje na najprihvatljiviji i najbrži način, što je i istaknuto u odluci. Tvrtka "Lovtur d.o.o.", koju je osnovao županijski Lovački savez kao jedina licencirana firma za izradu takvih elaborata, sastavit će dva programa koji pokrivaju površinu od gotovo 4 tisuće hektara.



Suglasnost Ministarstva



Jedan će obuhvatiti Marjan, a drugi će biti posebno izrađen za Karepovac, ušće rijeke Žrnovnice i Splitsko polje, jer je riječ o površinama koje imaju svoje specifičnosti.



Grad Split nas je kontaktirao i rekli su da ćemo krenuti s tim poslije Nove godine, mi smo pripremili osnovne dokumente i trebamo dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede. To će s naše strane biti riješeno u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, ali onda "zeleno svjetlo" dokumentima treba dati ministarstvo. Potom će Grad Split povjeriti provedbu tih mjera jednom od dvaju splitskih lovačkih društava, koje će sukladno situaciji odabirati metode – hvatanje, iznošenje, premještanje, istjerivanje, a ako bude opasnosti za ljude, kao krajnja opcija se organizira lov i odstrel, opet uz posebnu dozvolu ministarstva - pojasnio je predsjednik županijskog Lovačkog saveza.



Brojni zakonom propisani birokratski koraci na ruku idu vepru ili bolje rečeno veprovima, kojima je Marjan toliko omilio. Mirni, prema svemu sudeći, mogu biti do ožujka, ako ne i kasnije. Dotad Splićani, kako to obično biva, bacaju šaljive dosjetke na račun divlje svinje, pa se društvenim mrežama širi fotografija Facebook događaja pod nazivom "Lov na marjanskog vepra", a u opisu se poziva da građani ponesu "oružje, oruđe, vile, osti, mreže, koplja, tetejce".