Marmontova u opsadnom stanju: dok su Splićanke pustošile 'Zaru', muški su im čuvali pasiće isprid dućana

Sniženje! Akcija! Popusti!



Velika i upečatljiva slova preko izloga trgovina označila su početak zimskog sniženja za koje se očekuje da će ove godine u vrlo kratkom roku isprazniti police i vješalice. S obzirom na to da se, prema procjenama Hrvatske gospodarske komore (HGK), očekuje rekordna blagdanska potrošnja od 12,5 milijardi kuna, u Komori vjeruju da će i potrošnja za vrijeme sezonskih sniženja pridonijeti tim brojkama.



Sudeći po odazivu kupaca već prvog dana sniženja, očekivanja bi se vrlo lako mogla ostvariti. Kolone automobila cijeli dan su se slijevale Vukovarskom ulicom prema trgovačkim centrima "City Centar one" i "Mall of Split", oko "Jokera" se jučer puno češće nervozno trubilo, a sami centar grada na udaru je onih koji su u šetnji uočili kričava slova na izlozima.



Tako ste već pogledom u trgovinu "Zara" s Marmontove ulice mogli uočiti da vam neće biti lako kada uđete u "tekstilnu džunglu". Ispred trgovine se mogu vidjeti samo momci ili muževi koji čuvaju ljubimce, dok ljepša polovica probire po sniženoj robi i traži povoljne artikle. U tom trenutku smo u cijelom ludilu pronašli tek dva muškarca koji su odlučili pronaći komad odjeće za sebe.

Čujemo i otočane koji nemaju prilike bilo gdje drugdje iskoristiti sniženja, osim u Splitu. Zato se nedavno popunjene police s proizvodima svih modela i veličina brzo prazne, a zvukovi uzbuđenih žena koje pronalaze ciljane komade odjeće odaju neizmjernu sreću.



- Evo je! Bila je 499, a sad je 399 kuna – uskliknula je djevojka podižući visoko u zrak vješalicu s jaknom koju je preko pola trgovine pokazivala prijateljici. Direktno je s ulaza dotrčala do vješalice gdje je izložen upravo taj model. Čekala je današnji dan. No, sada kada je već tu, odlučila je pogledati što se još nudi, 20-ak minuta poslije vidjeli smo je s nekoliko vješalica u rukama u redu za isprobavanje odabranih komada odjeće.



Međutim, ako ste jučerašnji dan odabrali za kupnju odjeće po povoljnijoj cijeni, trebali ste uzeti slobodan dan na poslu, jer bi čekajući u redu za garderobu i blagajnu, u jednoj trgovini proveli barem pola sata.



Od broja kupaca u trgovini na trenutke je ponestajalo zraka, a poprilično stresna atmosfera već je oko deset sati ujutro zavladala u brojnim trgovinama, od onih u centru grada do onih u trgovačkim centrima. Osjetno je povećan broj zaposlenika koji stalno pune police, čujete ih kako se dozivaju preko razglasa u trgovini i kupe razbacanu odjeću koja je pala s vješalica ili je kupci u žurbi neuredno ostavljaju. Čini se da su konačno i Hrvatsku pogodila sniženja kakva smo imali prilike vidjeti u drugim europskim zemljama.



Važno je znati da redovna i snižena cijena na artiklima moraju jasno biti naznačene i vidljive svim kupcima, što smo u trgovinama koje smo posjetili imali prilike vidjeti. Sve što kupite na sniženju, možete zamijeniti, ali samo ako ostane još proizvoda, što bi pojedincima mogao biti problem, jer brojevi vrlo brzo nestaju.



Iz HGK su priopćili kako će se moći pronaći popusti veći od 50 posto, a ponegdje čak do 70 posto, dok prema zakonu, sniženje može trajati maksimalno 60 dana. Zato, ako ne volite gužvu, pričekajte još nekoliko dana da prođe "prvi val" kupaca. Vjerojatno neće nestati svi brojevi već u prvom tjednu.