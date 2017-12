Revolucija se događa u 'Siromašnoj': prva hrvatska burza bitcoina nalazi se u Splitu, a dnevni promet na njoj iznosi i po sto tisuća dolara

Kao što su samo rijetki 80-ih godina prošlog stoljeća vidjeli potencijal interneta i koliki će utjecaj imati za 20 godina, tako je i s bitcoinom i drugim kriptovalutama.

Njihov je potencijal ogroman i sigurno će u budućnosti još više zaživjeti, možda će se za nekih 10-ak godina preko njih sve kupovati i prodavati, a u neko dogledno vrijeme u potpunosti će zamijeniti današnji novac. Pa u konačnici već sada brojne transakcije u bankama i drugdje obavljaju se digitalno. To je novina čije vrijeme dolazi, kao što je internet promijenio svijet tako da će i ova tehnologija. Ljudi žele biti dio tih promjena - kazuje nam Tomislav Vajić, sa Šimom Bakićem suosnivač jedine hrvatske burze BitKonan sa sjedištem u Splitu.

Trenutna vrijednost bitcoina, prve i još uvijek najvažnije među kriptovalutama je iznad 15 tisuća dolara, a počelo se trgovati s vrijednošću od nekoliko centi. Vajić i Bakić prve su kupili za 14 centi, ali nažalost prodali su ih prije nego što su došli do cijene od 30 dolara. Sve su investirali u burzu.

Novi pojmovi

Ova burza otvorena je 2013. na splitskim Plokitama, a danas ima registriranih 15 tisuća korisnika. Velika većina je iz Hrvatske, a ima i dosta stranaca. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj oko 25.000 korisnika bitcoina. Interes stalno raste jer raste vrijednost bitcoina, a zapravo jedno vuče drugo.

Što je više onih koji su spremni uložiti, povećava se i vrijednost ove valute koja osvaja svijet od početka 2009. godine, kada je njezin i dandanas javnosti nepoznati tvorac pod imenom Satoshi Nakamoto izišao s prvim softverom bitcoina, nakon što je 2008. objavio dokument o novoj digitalnoj valuti.

Tomislav Vajić i Šime Bakić, suosnivači burze bitcoina nazvane BitKonan

Tomislav Vajić nekoliko je godina radio kao trader na stranim burzama, 2011. rudario je bitcoine, 2012. s prijateljima krenuo je u otvaranje burze i od 2013. su u ovome poslu. Serveri njihove web stranice su u Nizozemskoj i SAD-u, a upravo je u tijeku selidba ureda u nove prostore u Splitu.

Kao i uvijek kad se srećemo s nečim novim, a pogotovo kad je riječ o kriptovalutama, puno je novih izraza i pojmova koje treba savladati svatko tko namjerava krenuti u trgovanje i korištenje virtualnih valuta. I naši sugovornici kazuju da ih poznanici i prijatelji zovu i pitaju što učiniti, kako započeti trgovanje, koliko investirati...

- Prvo se treba o svemu dobro informirati, pa tek onda registrirati na burzi. Korisnici BitKonana izravno obavljaju međusobne transakcije, a prednost je kod nas što se vrlo jednostavno uplati novac preko žiro-računa, pretvori u dolar i započinje kupovina - pojašnjavaju Vajić i Bakić, dodajući da je dnevni promet BitKonana stotinjak tisuća dolara. To nije malo za Hrvate, među kojima je samo u zadnjih mjesec dana dvije tisuće više onih koji su preko ove burze zakoračili u svijet bitcoina.

Za svjetske razmjere ta je cifra simbolična jer primjerice samo na jednoj burzi dnevni promet je gotovo 670 milijuna dolara, a mjesečni se kreće oko 10 milijardi dolara. Naši sugovornici procjenjuju da oko 15 tisuća Hrvata aktivno trguje kriptovalutama, a njih oko 70.000 posjeduje kriptovalute. Među njima je sigurno i stotinjak milijunaša, ali Vajić i Bakić kažu da ne poznaju ni jednoga.

Blokovi i rudarenje

Za razumijevanje ove priče valja reći da je Bitcoin (kad je prvo slovo veliko) decentralizirana platna mreža (bez neke kontrole, bez neke središnje banke), dok je bitcoin kriptovaluta. Međusobne transakcije korisnika obavljaju se kroz digitalne novčanike i o tome su podaci zapisani u glavnoj knjizi “blockchain” i javno dostupni, ali korisnici ostaju anonimni. U glavnu knjigu moguće je unijeti neograničeno zapisa o transakcijama, koje su raspoređene u međusobno povezane i šifrirane liste, tzv. blokove.

Uz bitcoin često se veže i pojam rudarenje, a to podrazumijeva održavanje mreže Bitcoin preko vlastitog hardvera. Kroz rudarenje, koje iziskuje puno vremena, daje se računalna snaga Bitcoin mreži, a oni koji rudare za to dobiju nagradu u obliku bitcoina. Ti rudari upisuju transakcije u blokove i na taj način kreiraju blockchain, a nagrada im trenutno iznosi 12,5 bitcoina, što su novonastala, odnosno izrudarena sredstva.

- Zašto raste cijena bitcoina? To određuje isključivo tržište. Broj bitcoina ograničen je na 21 milijun i za šest godina više ih neće biti. Što je više u upotrebi, to ga ima manje i cijena mu raste - kaže Vajić. Pojašnjava da se virtualni novac može direktno poslati nekome, nitko ga ne može zamrznuti. Jednostavno, to je univerzalni novac budućnosti. Nitko danas ne može reći kada će se i kako to dogoditi, ali tradicionalni novac na koji smo navikli postat će dio povijesti - zaključuje Vajić.

Granice rasta



Šime Bakić naveo je primjer koji se dogodio upravo na dan kada smo razgovarali.

- Nazvala me prijateljica koja živi u Splitu, a ima rodbinu u Australiji; znajući da se bavim ovim poslom, rekla mi je da joj rođak želi poslati novac i pitala može li se ta transakcija napraviti preko bitcoina. Kako ne, odgovorio sam. Uputio sam je da se registrira na našu burzu i dao osnovne upute o korištenju. Kroz sat vremena već je stigao bitcoin na njezin račun, a koji je ona na našoj burzi BitKonan zamijenila za dolare i napravila isplatu na tekući račun u kunama. Cijela transakcija bila je gotova za nekoliko sati - kaže Bakić, ističući pravu prednost korištenja bitcoina. Većina ljudi ne koristi bitcoin za ovakva plaćanja već im je danas u fokusu zarada zbog rasta vrijednosti ove valute. Dokle će rasti, pogotovo današnjom brzinom, teško je reći. Očekuje se da će se rast zaustaviti, ali na kojoj razini, nitko ne može sa sigurnošću reći.



Opreza nikad dosta



- Onima koji planiraju uložiti novac preporučuje se ulaganje najviše 5 do 10 posto novca koji imaju na raspolaganju za investiranje. Opreza nikad dosta. Ipak se radi o novoj tehnologiji, koliko god izgledala dobra, a i tek se treba dokazati u široj upotrebi - ističu naši sugovornici.