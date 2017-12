Ruši se zgrada 'Cestara' u elitnom dijelu Splita, na njenom mjestu niču četiri stambene zgrade: stručnjaci predviđaju koliko će koštati atraktivni stanovi u centru grada

Ponudom novih stanova siromašno splitsko tržište za mjesec i pol dana trebalo bi biti bogatije za 40-ak novih stanova, i to u elitnom dijelu grada, konkretnije u Tršćanskoj 1 na mjestu gdje se godinama nalazila upravna zgrada "Cestara", koncesionara održavanja splitskih prometnica.



Investitor gradnje je upravo "Cestar", a ta firma, potvrdio nam je jučer njezin direktor Jozo Rako, ujedno će biti i izvođač radova, i to prema projektu arhitekta Nene Kezića.



A radovi su zapravo već započeli, i to rušenjem stare zgrade. Na parceli većoj od 4000 kvadrata niknut će četiri male zgrade, četverokatnice, a svaka će imati po devet stanova.



- U pitanju su stambene zgrade, nema govora da se tamo radi hotel - demantirao nam je Rako špekulacije koje su se već počele širiti gradom.



Kazao nam je i da će zgrade imati stanove od 40 do stotinu kvadrata i da će se kupcima ponuditi jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi. Budućim stanarima bit će na raspolaganju i 61 parkirališno mjesto.



Nesumnjivo, interesa za ovom novogradnjom neće manjkati, a Rako nas uvjerava da još nisu formirali cijene niti su se stanovi počeli prodavati, jer, kako kaže, još im nisu poznati ni ulazni troškovi.



Poznavatelji prilika na tržištu nekretnina vjeruju kako ni najmanje atraktivni stanovi neće koštati manje od tri tisuće eura po kvadratu, no moguće je da cijena bude i puno veća, jer naprosto novih stanova u centru i širem centru grada naprosto nema niti se imaju gdje raditi.



Osim ako se, kao što je ovdje bio slučaj, ne sruši stara zgrada pa na njezinu mjestu sagradi nova.



Podsjetimo, građevinska dozvola za ovu novogradnju je izdana u studenome 2013. godine i vrijedi na neograničen rok.