Palača nestaje pod najezdom ugostitelja: vlasnik kafića postavio štekat na zidine pa pločama zatvorio 'Dioklecijanove prozore'!

Nakon što su štekati zauzeli parter ispred Dioklecijanove palače na rivi, počeli su se uspinjati po južnom pročelju Palače zaklanjajući pogled na svjetsku baštinu. Prvi atak dogodio se ovog ljeta kad se istočno od ulaza u Podrume na krovnu terasu “uspeo” štekat caffe bara ZOI od 20 metara.

Unatoč osudama koje su stigle iz redova struke na postavljanje štekata, ugostitelji žele još štekata po zidinama Palače. Na susjednu terasu namjerava se proširiti ista firma prigodno nazvana "Teraca" d.o.o. Suglasnost su dobili od bivšega gradonačelnika Ive Baldasara.

On je u veljači 2017. dao suglasnost “Teraci” da za samo 10 eura po četvornome metru tri godine koristi terasu na adresi Obala Hrvatskog narodnog preporoda 24, veličine 53 m².

U Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika strahuju da bi zbog ugostiteljstva mogli ostati bez svojih uredskih prostora koji se nalaze ispod krovne “ploče” iznad koje bi se smjestio restoran. Ploča je prilično oštećena, na stropu su velike pukotine, pa umjetnici brinu da bi im se mogao urušiti štekat na glavu. Baldasar je, doduše, naložio ugostitelju da o svom trošku sanira ploču. Ali, u HULU-u se boje da će se - kao u slučaju udruge AAA s bivšim nogometašem Darkom Miladinom - teško vratiti u svoje prostorije, ako “privremeno” izađu iz njih, iako imaju ugovor o najmu s Gradom do 2020.

“Teraca” je, također, dobila suglasnost bivšeg pročelnika za poslovne prostore Ivice Pavića u studenom da mogu vršiti sondiranje za projekt sanacije terase.

- Pokušali smo doći do gradonačelnika Opare u nekoliko navrata. Ali, on ne odgovara na naše mailove. Smatramo da je potrebno zadržati kulturne sadržaje u gradu, a ne sve pretvoriti u restoran. Lokacija u jezgri nam je potrebna radi logističke podrške koju pružamo u organizaciji izložbi u Podrumima i Salonu Galić. Ovdje dolaze brojni umjetnici, čuvamo arhivu, neki katalozi su možda unikatni. Dio smo gradske povijesti, djelujemo 70 godina, okupljamo više od 400 članova. Za vrijeme prošle vlasti oduzeto nam je upravljanje Podrumima. Nadamo se da nas ova vlast neće izbaciti iz gradske jezgre - napominju iz Upravnog odbora HULU-a.

'Radimo u skladu sa propisima'

Što Grad namjerava, nismo doznali, jer na naša pitanja nije stigao odgovor. Gradonačelnikje u kampanji ukazivao kako ne želi da se jezgra pretvori u štekat. No, zasad se na mjestu mogućeg štekata nalazi skela s natpisom firme “Spegra” koja je financirala njegovu kampanju. Spegra provodi sanaciju južnog zida Palače koja je krenula od napukle “ploče” prostorija HULU-a.- Upravo kad su nam se obratili ugostitelji s pričom o sanaciji “ploče”, postavljena je bez našeg znanja skela na napukloj konstrukciji. Velikim mlazovima prskan je zid Palače, to nam je uzrokovalo štetu, voda je prodirala kroz napukline u “ploči”. Smočila je jedan kompjutor i dio naše arhive - upozoravaju umjetnici.Pokušali smo dobiti informaciju u Spegri, tajnica je rekla da će nas kontaktirati nadležni inženjer, ali se danima ne javlja.“Teraca” je mutnim staklima i drvenim daskama na kojima je natpis njihova lokala zatvorila prozorske otvore na južnim zidinama Palače ispred sadašnjeg restorana bez odobrenja konzervatora. Naime, iza štekata na južnom pročelju nekada se nalazio niz arkada odakle se Dioklecijanu pružao pogled na Brački kanal. No, sad je i ono malo što je bilo ostalo od carskog pogleda zatvoreno za sve koji ne jedu i ne piju u caffeu ZOI.Upitali smoiz “Terace” jesu li oni zatvorili prozorske otvore i dobili za to suglasnost konzervatora, te hoće li proširiti ugostiteljsku djelatnost.- Možemo samo odgovoriti kako, kao i inače, sve radimo sukladno pozitivnim propisima i odobrenjima dobivenim od strane nadležnih tijela. - kratko je odgovorio Malenica.Ali, u Ministarstvu kulture kažu da konzervatori nisu odobrili da se otvori na Palači zatvore.- Nastavno na vaš upit vezan uz odobrenja Konzervatorskog odjela u Splitu za „objekt ZOI da mutnim staklima i drvenim gredama onemoguće pogled kroz prozorske otvore na južnom pročelju", obavještavamo vas kako nije izdana suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela – stoji u odgovoru Ministarstva.