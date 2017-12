Koalicija s Kerumom, povećanje prireza, uvođenje reda na Žnjanu, sanacija Karepovca...: napravili smo inventuru dosadašnjeg mandata novog splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća sredinom prosinca izglasan je na Oparin prijedlog novi preustroj gradske uprave u kojemu je broj službi smanjen s 18 na 12, što, očekivano, nije 'sjelo' nekim sad već bivšim pročelnicima

Godina kojoj odbrojavamo zadnje dane u kineskom horoskopu bila je godina pijetla. U našem, "splitskom horoskopu" bila je to godina Andre Krstulovića Opare.



Pola godine, da budemo precizniji, s obzirom na to da je upravljanje gradom preuzeo u lipnju, nakon provedenih lokalnih izbora na kojima je u drugom krugu tijesno pobijedio svog protukandidata(HGS), s kojim je na kraju bio prisiljen stupiti u koaliciju. No, o tome ćemo nešto poslije.Dakle, nakon dobivanja povjerenja birača, novi je gradonačelnik simbolično za prvo mjesto koje je obišao sa suradnicima i direktorima komunalnih poduzeća izabrao žnjanski plato - simbol kršenja zakona, kaosa i bahatosti ugostitelja s jedne, te zapuštenosti i konstantnog prebacivanja nadležnosti s druge strane.Za početak je dao nalog da se cijela površina barem komunalno upristoji, a onda je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva izvršio pritisak da se rješenja o rušenju za tamošnje ugostitelje - provedu u djelo.To se i dogodilo krajem listopada, kada su vlasnici ugostiteljskih objekata i sami shvatili da je vrag odnio šalu pa su pod prijetnjom bagera Ministarstva, koji su se nalazili u pričuvi, sami krenuli uklanjati preko svih gabarita proširene module i štekate. Plato je očišćen od nelegalnih objekata, a nedavno je raspisan i natječaj za urbanističko uređenje tog prostora.U srpnju je, ne želimo se toga niti sjećati, Split zadesio strašan požar koji je opustošio Žrnovnicu i dio istočnih naselja grada, a koji je zamalo prouzročio ekološku katastrofu jer je vatra opasno zaprijetila i samom odlagalištu Karepovac, koje je desetak djelatnika "Čistoće" na čelu s direktoromhrabro obranilo. Krstulović Opara sa svojim zamjenikomna požarištu je koordinirao situaciju koliko je to bilo moguće s obzirom na nadležnost Grada. U medije je tih dana stidljivo procurila fotografija kako gradonačelnik spašava jednu našu sugrađanku iz goruće kuće.Opara je pred kraj ljeta sa suradnicima obišao i gradsku tržnicu i to je očito bio znak da se godinama akumulirani nered više neće tolerirati. Ubrzo su se, gle čuda, štandovi pomakli s nogostupa u svoje propisane gabarite, a ponovno je podignuta i srušena kamena ograda od usjeka pruge do kule u Hrvojevoj te uklonjeno smeće. Opara je također pokazao nultu stopu tolerancije na pokušaj uzurpacije gradskih površina, što je posebno zadnjih dana bilo aktualno u slučaju vrtla u Dominisovoj ulici.Iako se poklopilo da je toliko očekivana sanacija Karepovca krenula baš u njegovu mandatu, moramo biti pošteni i ustvrditi kako je bivša vlast na čelu s gradonačelnikomučinila možda i najteži dio posla, a to je bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa kako bi odlagalište bilo sto posto u gradskom vlasništvu.No, nakon okončanja natječaja za izvođača radova na sanaciji, krenuli su bageri, ali i smrad, s obzirom da prva faza uključuje otkopavanje dijela smeća s deponija kako bi se na tome mjestu napravila sanitarna ploha. Zbog toga je donio odluku da se makar za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika obustave radovi.Zanimljivo je navesti kako je Opara po struci diplomirani povjesničar umjetnosti i arheolog koji je cijeli svoj radni vijek vezan za kulturu, a kao gradonačelnik je prve (is)korake napravio u sasvim drugom resoru, onom komunalnom, očito prepoznavši da ljudi cijene konkretne, makar male pomake u svakodnevnom funkcioniranju grada za razliku od pričanja o projektima koji su daleka budućnost.Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća sredinom prosinca izglasan je na Oparin prijedlog novi preustroj gradske uprave u kojem je broj službi smanjen s 18 na 12, što, očekivano, nije "sjelo" nekim sad već bivšim pročelnicima. Ostaje vidjeti koliko će takva gradska uprava biti zaista učinkovita. Sjednicu prije, opet na njegov prijedlog, podršku većine vijećnika dobila je odluka o povećanju prireza s 10 na 15 posto. Opara je taj potez opravdavao većim ulaganjem u obrazovanje, ali oporba ga je dočekala "na nož" optužujući ga da je udario na džep ionako osiromšenih sugrađana.No, sve navedeno što smo naveli, kad podvučemo crtu, ne bi bilo moguće bez Kerumovih vijećnika, bez kojih nema (pre)vlasti u Gradskom vijeću. Kerum i Opara, ljuti protivnici u predizbornoj kampanji, gdje je zadnje sučeljavanje u prostorijama naše medijske kuće bilo na rubu incidenta, danas sjede u istoj vijećnici i međusobno ne razgovaraju.Ali, koalicijski dogovor itekako funkcionira preko stranačkih posrednika - i po pitanju izglasavanja točaka na Gradskom vijeću i po pitanju imenovanja u nadzorne odbore i upravna vijeća komunalnih tvrtki i gradskih ustanova. To je očito cijena koju je pristao platiti u ime "viših ciljeva" koje namjerava ostvariti kao prvi čovjek Grada.Svakako, Andri Krstuloviću Opari ne može se osporiti ogromni entuzijazam i želja da se grad pomakne s mrtve točke. U tom nastojanju često ga vodi pravi splitski dišpet, ali i tvrdoglavost, koji nekad idu i na njegovu štetu. Pogotovo kada je u pitanju njegov odnos s medijima, gdje zna biti pravi "kapric".Splitski gradonačelnik je također shvatio važnost društvenih mreža, preko kojih direktno komunicira s građanima. Njih je, primjerice, uključio u priču o uređenju žnjanskog platoa, gdje su mogli ispuniti anketu čiji su rezultati utkani u novi natječaj za uređenje tog područja.Iako pomalo "drčan", način na koji Krstulović Opara vodi grad, za sada pokazuje dobre rezultate. Za sada. Bit će zanimljivo pratiti hoće li se u nadolazećem razdoblju moći othrvati političkim pritiscima iz vlastitih redova, kao i onih koalicijskih, kako bi zadržao standarde koje je odredio kao gradonačelnik.Isto tako, pitanje je hoće li ubrzo sagorjeti sav taj početnički zanos i energija koji ponesu svakoga gradonačelnika. Uspije li pomiriti te dvije stvari, moći ćemo reći da je "pijetao" zaista uveo red u svoj "kokošinjac".