Ne voze svi svećenici bijesne mercedese: upoznajte skromnog splitskog fratra čiji se opel donedavno gasio na svakom semaforu

Suosjećanje je jedna od najljepših vrlina koja krasi ljudsko biće. Tjera nas da pomažemo, da dijelimo tugu i radost s obitelji, prijateljima, ali i onima kojima je potrebna naša pomoć. Suosjećanje je izazvalo lavinu brojnih humanitarnih akcija koje se najčešće organiziraju u blagdansko vrijeme. Želimo da svako dijete pronađe poklon pod drvcem, pojede ručak, ugrije se u domu i veseli se s obitelji. Pomažemo pojedincima da im Božić bude sretan – suosjećamo.

Zato nije iznenađenje što su brojni građani, u blagdansko vrijeme kada je socijalna osjetljivost na najvišoj razini, preko društvenih mreža osudili svećenika iz Ivanovaca za manjak suosjećanja s narodom.

Naime, ogromnu popularnost je stekao prije nekoliko dana kada se doznalo da je za iznos od 25 tisuća eura ili približno 190 tisuća kuna, kupio jednu godinu star mercedes. Istaknuo je kako ga je platio dvostruko manje od njegove trenutne cijene na tržištu, a kaže da ga je priuštio od ušteđevine, pri čemu su ga s 20 tisuća eura "počastila dva medija" koje je tužio i dobio presudu.

Živjeti kao vjernici

Svećenikov odabir skupog prijevoznog sredstva kakav većina Hrvata sebi ne može priuštiti izazvao je lavinu reakcija. Međutim, svećenik iz Ivanovaca iznimka je među brojnim župnicima koji svakodnevno voze pokraj nas i ne ističu se markom i modelom automobila. Da ste prije nekoliko mjeseci vozili iza fra Žarka Lučića, možda bi se nervozno "naslonili" na sirenu i nešto mu dobacili. Naime, donedavno su kapucini s Pojišana posjedovali dva starija automobila: fiat punto koji se nepovratno oštetio u prometnoj nesreći te punoljetnu opel astru.

- Sjećam se da se opel gasio na svakom semaforu. Bio je nesiguran, pa smo ga vozili samo po gradu, a poslije ga prodali – priča nam gvardijan samostana franjevaca kapucina svetišta Gospe od Pojišana.

Posudili su jedan auto od fratara iz Zagreba, a početkom rujna ove godine uspjeli su kupiti novi automobil za koji im je provincijal pozajmio dio novca.

Osim toga, u kapucinskoj provinciji u Hrvatskoj vrijedi pravilo da ne mogu kupovati luksuzne automobile, već samo jednu marku ekonomske klase.

- Mi redovnici imamo zavjet siromaštva i trebali bismo biti osjetljivi, dok svećenici nemaju propisan zavjet siromaštva, ali je svakako naglasak da odabir vozila ne bode i da ne vrijeđa dostojanstvo čovjeka od kojeg svećenici žive – ističe fra Žarko Lučić te kaže kako mu osobno smeta kada vidi svećenika koji živi od milostinje vjernika, a da sebi može priuštiti nekakvu "zvijer" od auta.

- Svećenici su životno osigurani, a to bi trebalo biti najbitnije. Sve što uspijemo uštedjeti, ulažemo u tekuće troškove i održavanje samostana i crkve – pojašnjava župnik s Pojišana.

Služila je svrsi

Pretražujući vozne parkove došli smo i do splitskog župnika don Ivana Čotića. Njemu su prije deset godina vjernici iz bivše župe u Makarskoj za oproštaj poklonili škodu fabiju. Za šarmantnu inicijativu saznao je preko novina, a danas se s radošću prisjeti te priče.

- Jedno jutro me nazvala vjeroučenica iz Makarske i pitala me jesam li u novinama čitao priču o prikupljanju sredstava za kupnju auta. Smrzao sam se kada sam čuo za to. Ne znam znate li taj osjećaj kada neko za vas prikuplja novac, premda imaš sredstva s kojima bi mogao kupiti nekakav auto – prepričava nam svećenik koji trenutačno obavlja službu u župi svetog Andrije na Sućidru. Inicijativa je krenula kada je škodu feliciju iz 1993. godine odvezao na "generalku" kod jednog župljanina u automehaničarsku radionicu.

- Prešla je oko 250 tisuća kilometara, ali meni je služila svrsi, međutim, oni su osjetili potrebu kupiti mi novi auto. Tako su pokazali veliko poštovanje i ljubav koju osjećaju. Nije mi bilo potrebno, ali sada to auto ima veliku vrijednost, više je od prijevoznog sredstva. Ne razmišljam o tome da je mijenjam, baš mi je super – uz osmijeh nam priča don Ivan, kojemu se 11 godina stara škoda uvukla "pod kožu". Ističe da nikada ne bi ni mogao sjesti u luksuzni automobil jer smatra da to ne priliči župniku.

- Svećenik bi trebao živjeti onako kako njegovi župljani žive, jesti kako oni jedu, voziti što i oni, oblačiti se otprilike kao i oni, jer sam dio njih. Sve ono što živim i radim, želim podijeliti s njima, bilo to dobro ili loše – zaključio je don Ivan Čotić.