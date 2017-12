Splićani navalili na bakalar: jutros je na Prokurativama podijeljeno preko 5000 porcija, a nema tko nije nahvalio ovogodišnju 'promijenjenu recepturu'

Na peškariji je jutros radio samo jedan skromni banak, ali zato se 200 kilograma ribe nalazilo na Prokurativama. Kako to uvijek i bude na badnjak, u čuvenu teću promjera 2.6 metara što su je škverani izradili baš za ove prigode, meštri od kužine iz Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija utapali su bakalare.

I već pola sata prije početka podjele besplatnih porcija građanima, na stotine umirovljenika rasporedilo se u četiri reda i strpljivo čekalo. Slika je to Splita koja se rijetko vidi na razglednicama.



A ono što su dobili je pet tisuća porcija načinjenih od 100 kila kapule, 40 litara maslinova ulja, 80 kila poma, pet kila peršina, pa i pet češnjaka, 500 kilograma krumpira, puno vina, i, kaže nam "chef" Željko Neven Bremec, puno, puno, rada.



- Tri tjedna bakalar se natapao da bi krenuli s daljnjom pripremom. Skupilo se ovdje dovoljno ljudi i vjerujem da ćemo podijeliti sve, a kuhati nam pomažu i gradonačelnik i župan – gestikulira nam prema loncu proslavljeni gastronom. I sami smo se uvjerili, dvojica spomenutih, Andro Krstulović Opara i Blaženko Boban te predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar neumorno su miješali teću, a iza leđa su ih kontrolirali Marijana Puljak iz stranke Pametno i Tonći Blažević iz HSLS-a. Pitamo Bremeca, kao novog glavnog kuhara splitskog bakalara, je li ove godine promijenjena receptura?



- Je. Dodali smo nekoliko čilija da bude pikantnije, jer kad je puno krumpira, zna biti nedovoljno začinjeno. Jelo se stalno probava, dosoljava, okus je pun i mislim da imamo pravu stvar – govori nam onako u hodu, pazeći da sve oko teće i unutar nje bude za prste polizati.



A iako nisu toliki stručnjaci, pitali smo i "male od kužine" što oni misle da je bitno u jelu koje pripremaju. Najprije, gradonačelnika.



- Županu miješanje ide bolje nego meni, kao da je on cili život bio veslač, a ne ja. Sastojci su bakalar, krumpir, sol, ali i entuzijazam i ljubav. To je ono bitno. A ovu lijepu tradiciju započeli su pokojni gradonačelnik Zvonimir Puljić, moj uzor, i divan čovjek Miro Bogdanović. Ove godine nas je napustio – odgovarao je Opara valjajući krumpire po teći metalnom kuhačom. Vruće je kraj tog kotla, pa je brišući znoj s čela novinarima odgovorio na pitanje hoće li taj bakalar nekim građanima biti jedini obrok u danu.



- Da, nažalost. Svjesni smo toga. Grad se trudi, vidjeli ste uostalom, imamo pravedniji model proračuna. Ne mogu svi dobiti šakom i kapom, dobivaju oni koji su najpotrebitiji. Ali sve je to premalo – zaključio je gradonačelnik, a na isto pitanje osvrnuo se i Boban.



- U socijalnom programu Splitsko-dalmatinske županije imamo niz aktivnosti. Početkom došašća dali smo jedan stan udruzi Maestral odnosno djetetu bez roditelja o kojem vode računa. Ima još šest takve djece i želimo im dogodine svima dodijeliti stanove – najavio je župan, i zaželio čestit i radostan Božić svim građanima. Lijepe želje uzvratio mu je čovjek koji je prvi imao čast degustirati jelo, Stipe Mikulić zvani Legenda:



- Nakon toliko vrimena jopet se Stipe svratija na ovaj bakalar, i reć ću da su mu ocijene sve petice. Sve tri petice! Ništa mu ne fali. I zahvaljujem Gradu i Županiji, njima koji su omogućili ljudima da ga provaju!