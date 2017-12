Doktorica iz Makedonije: Split je mojoj obitelji - Njemačka. Ovdje nam je odlično, ne namjeravamo više seliti

"Makedonsko devojče, kitka šarena, vo gradina nabrana, dar podarena.



Da li ima na ovoj beli svet poubavo devojče od Makedonče. Nema, nema, ne će se rodi, poubavo devojče od Makedonče."



E ovako se otprije godinu dana pjeva na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split, gdje na Odjelu za neonatologiju radi dr. Anet Papazovska-Cherepnalkovski, koja je prije nešto više od godinu dana iz rodne Makedonije krenula trbuhom za kruhom i taj je put doveo u Hrvatsku, u Split, gdje se i zaposlila.



Split je njezina Njemačka, Irska, Francuska...



Ovo je njezina priča.



– Split mi se jako svidio kada sam u nekoliko navrata, zbog svoga doktorskog rada, dolazila u ovaj predivan grad. Stalno sam razmišljala o tome kako bi se bilo lijepo s obitelji preseliti u Split, živjeti i uživati u ovoj predivnoj klimi.



Kako sam tijekom tih svojih dolazaka upoznala jako puno kolega s Klinike za ženske bolesti i porode, pojavila se ideja da dođem raditi u Split, budući da su neonatolozi deficitaran kadar u splitskom KBC-u.



Kako sam od 2000. do 2016. godine bila zaposlena u Skoplju, na Klinici za dječje bolesti Kliničkog centra Skoplje, i kako sam imala veliko iskustvo, trebalo se samo odlučiti na taj velik korak – kazuje dr. Papazovska.

Duga procedura

– Suprug Aleksandar je prije mene našao posao u Splitu. On radi u tvrtki "Ericcson – Nikola Tesla" od 2015. godine i on je iz Skoplja prije mene otišao u Split. Tada više nije bilo zapreke za mene. Prijavila sam se na javni natječaj splitskoga KBC-a u travnju 2015. godine i kad sam prošla, trebalo je krenuti u borbu za dobivanje svih potrebnih papira kako bih mogla početi raditi u Hrvatskoj.



Moju diplomu i sve ostalo trebalo je nostrificirati i ja sam iskreno mislila da će taj postupak trajati kraće. No, kako se pokazalo, cijeli taj postupak je trajao dugo, a ja sam žarko željela doći u Split.



Trebalo je nostrificirati diplomu Medicinskog fakulteta u Skoplju, diplomu pedijatrijske specijalizacije, morala sam polagati državni ispit u Ministarstvu zdravstva RH, pa sam trebala dobiti licenciju za rad i tek sam tada mogla potpisati ugovor s KBC-om Split. Sve je to trajalo više od godinu i pol, ali kada sam završila, bila sam presretna – kazuje naša sugovornica.



Nije našoj sugovornici život bio loš u Makedoniji, ali činjenica da je Hrvatska u EU-u, da su u njoj bolja osobna primanja negoli u Makedoniji i da je u pitanju veliki životni izazov, bili su presudni u donošenju odluke.



– U Skoplju sam imala plaću oko 700 eura, što je za makedonske prilike vrlo dobra plaća u državnoj službi. No, u obitelji smo shvatili da bi naša djeca Angela (16) i Božidar (11) ovdje imali bolju edukaciju, te da bi im se u Hrvatskoj otvorile veće šanse budući da je vaša zemlja u EU-u.



I, eto, tako smo došli svi u Split. Kolege na poslu su me odlično primili, uklopila sam se vrlo brzo jer sam isti posao radila i u Makedoniji i već smo se svi u obitelji ovdje udomaćili, kao da smo u Splitu cijeli život – kazuje dr. Papazovska.







Naravno, ostala je u kontaktu i sa svojim kolegama u Makedoniji.



– Dvoje mojih kolega ginekologa me pitalo kako mi je u Hrvatskoj i Splitu. Rekla sam im za svoje pozitivno iskustvo i nahvalila Split, koji je predivan. Mislim da i oni razmišljaju o dolasku u Hrvatsku. Inače, u zadnje vrijeme dosta makedonskih liječnika odlazi raditi u privatne bolnice u Makedoniji, kojih ima podosta.



U njima plaće znaju biti i do 1500 eura, što je bolja plaća negoli u državnoj službi. U Skoplju čak postoji i Klinička bolnica koja je u privatnom vlasništvu – govori dr. Papazovska.



Naša sugovornica trenutačno ima u Hrvatskoj status privremenog boravka (pet godina), nakon čega može zatražiti stalni boravak u RH.



– Znam da suprug i ja ostajemo u Splitu i Hrvatskoj. Pa tko može dati ovu klimu, more i divne ljude. Za djecu ne znam. Pred njima je budućnost. Oni, kada odrastu, ako to budu htjeli, neka odu u Njemačku, Francusku, SAD, odnosno tamo gdje ih život navede. Neću im braniti da odu tamo gdje će im biti bolje.



Meni i suprugu je u Hrvatskoj odlično i ne namjeravamo se više seliti. Istini za volju, nedostaje nam naše Skoplje i Makedonija, ali uvijek možemo tamo otići na godišnji odmor, kao što i odlazimo – kazuje dr. Anet.

Misle da sam Ruskinja

Za kraj nas je zanimalo je li dr. Papazovska imala neugodnih iskustava u Splitu, odnosno u splitskome KBC-u.



– Nikada nikakva negativna iskustva nisam imala. Imala sam samo malih problema u komunikaciji s ljudima. U početku me kolege baš nisu mogli razumjeti sve što govorim, ali sam dobro izvježbala svoj hrvatski jezik. Još malo, ali samo ponekad, imam problema kada roditeljima svojih malih pacijenata dajem dnevne informacije o njihovoj djeci i njihovu zdravstvenom stanju.



Onda me oni malo čudno gledaju jer se zasigurno pitaju odakle je ova, budući da imam malo čudan govor. Još uvijek većina njih misli da sam Ruskinja, ali griješe, ja sam Makedonka zaljubljena u Split – zaključuje dr. Anet Papazovska-Cherepnalkovski.



Naša sugovornica je druga liječnica iz inozemstva zaposlena u KBC-u Split. Prije nešto više od četiri godine u splitskom KBC-u zaposlila se i anesteziologinja iz Litve.



Tako se obistinilo predviđanje prof. dr. Dujomira Marasovića, bivšeg ravnatelja KBC-a Split (u dva mandata), koji je prije desetak godina izjavio kako će KBC Split uvoziti kvalitetne liječnike iz inozemstva ako dovoljno liječničkog kadra ne bude u Hrvatskoj.