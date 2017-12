Uskoro bi se na natječaju mogao tražiti novi vlasnik hotela "Bellevue", čijim bi ulaganjem trebao zabljesnuti taj dragulj na Prokurativama.

No, da bi se to zaista dogodilo, nagodbu trebaju sklopiti svi koji smatraju da polažu neka prava na taj vrijedan objekt. Zbog toga su na prvi u nizu sastanaka došli Lendi Pezzi, zamjenica županijske državne odvjetnice, Slavica Radić u ime Grada, te inicijator skupa, odvjetnik Tomislav Krka, koji zastupa 150 bivših radnika tvrtke "Laurus".

Nekadašnji djelatnici potražuju tri plaće i otpremnine koje nisu mogli naplatiti jer ih je poslodavac prije gotovo četvrt stoljeća prebacio u pet tvrtki kćeri bez imovine – "Laurus Central", "Laurus Slavija", "Laurus Ero", "Laurus Gašpić" i "Laurus-Bellevue".

Mirko Punoš, predstavnik radnika, istaknuo je da su upravo tadašnji zaposlenici od svojih plaća obnovili "Bellevue".

– Hotel je bio gotovo ruševina, pa smo uoči Mediteranskih igara u njega "ubrizgali" 6,5 milijuna dolara kredita koji smo vraćali iz plaća. Zbog toga su nam bile manje osnovice primanja, a kao posljedica toga imamo i manje mirovine – rekao je Punoš.

Zbog poslovnih obveza, na sastanak nije mogao doći Dubrovčanin Maroje Stjepović, "Laurusov" stečajni upravitelj, koji je već rekao da je spreman za dogovor ako za to dobije odobrenje skupštine vjerovnika. No, problem je što se nije pojavila Meri Šitić, stečajna upraviteljica "Laurus-Bellevuea", tvrtke koja je u posjedu hotela, ali za to ne plaća najam Gradu kao vlasniku objekta.

To bi značilo da bi tu tvrtku trebalo deložirati s Prokurativa, što bi potrajalo nekoliko godina. Ideja je da novac od kupnje "Bellevuea", za koji bi se moglo dobiti do šest milijuna eura, jednako podijele država, Grad, "Laurus" u stečaju, te da se namire potraživanja radnika pet spomenutih povezanih tvrtki.

Ako to prihvate gradski vijećnici, resorno ministarstvo i ostali sudionici postupka, moći će se raspisati javni natječaj za prodaju hotela. U slučaju da se dogovor ne postigne, nastavit će se pravna prepucavanja koja traju već 15 godina, jer "Laurus" i "Laurus-Bellevue" neće povući revizije na pravomoćnu presudu po kojoj hotel pripada Gradu.

Zatim će Državno odvjetništvo nastaviti s nastojanjima da dokaže kako ta nekretnina ne pripada Banovini, nego državi, jer se radi o konfisciranoj imovini nekadašnje Prve pučke dalmatinske banke.