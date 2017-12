Hajdemo ovaj Božić učiniti čudesnim! Darujmo djecu kojima roditelji i skrbnici nisu u mogućnosti priuštiti dar ispod okićenog bora! - na Facebook grupi Empatija napisala je naša sugrađanka Jagoda Laco, pokrenuvši nevjerojatnu lavinu empatije.

U rekordnom roku članovi grupe koja broji njih oko 4500, organizirali su se i pripremili 130 prigodnih poklon-paketa za isto toliko djece čiji roditelji i skrbnici koriste Pučku kuhinju. Čudesno, priznat ćete, jer riječ je o mališanima koja su unutar raznih oblika socijalne skrbi, što je zakonska obveza institucija, no njima malenima su pločica čokolade, vrećica bombona ili kakav plišanac draži od ikakvih novčanih bonova, pomoći za stanovanje, kupnju ogrjeva i sličnih stvari.

- Ideja je bila da barem na dan vratimo osmijeh na lice onih koji su u potrebi. Znamo da u gradu djeluje pučka kuhinja koja broji oko 700 povremenih i stalnih korisnika. Mnogi imaju djecu, ukupno ih je 130, pa su nam baš ona bila na pameti u ovo doba darivanja. Članovi grupe Empatija su divni, hvala im od srca! Prikupljeno je 130 slatkih paketa koji će biti podijeljeni u subotu od 10 sati u prostorijama DES-a na Ravnim njivama, gdje djeluje pučka kuhinja. Presretni smo zbog toga - ističe gospođa Jagoda.

Inicijatori akcije darivat će djecu u dobi od tri mjeseca do 18 godina, pri čemu su najmanjima osigurali potrepštine primjerene njihovoj dobi, a veći će uz slatkiše dobiti kakav dezodorans, kremicu ili slično.

- Odlična vijest stigla je i od splitskog društva Hrvatskog Crvenog križa, koji će također toj djeci uručiti poklon-pakete uoči Nove godine - naglašava Laco, moleći nas da je ne ističemo u ovoj priči u kojoj su svi "empatični" sudjelovali jednako, sa srcem, upravo kao što to rade već tri i pol godine otkako djeluje ta grupa na Facebooku.

Kroz nju se nesebično daruju odjeća, obuća, namještaj, školski pribor, raznorazne sitnice koje ljudi trebaju u svakodnevnom životu, a nažalost ne mogu ih priuštiti. Nedavno su bili vrlo aktivni oko pomoći jednoj socijalno ugroženoj obitelji iz Kaštela.

- Vođenje jedne ovakve grupe na društvenoj mreži je vrlo zahtjevno jer su potrebe ljudi sve veće. Puno ih je koji su ostali bez posla, koji su pod ovrhama, puno je umirovljenika koji jedva spajaju kraj s krajem, puno je djece iz socijalno ugroženih obitelji... Opet, s druge strane, puno je i divnih ljudi koji su spremni pomoći, odvojiti dio sebe za druge. Oni su dokaz da se može doći do svakoga, da ima načina, samo uz puno volje i srca - kaže gospođa Laco, koja zaista zaslužuje svaku pohvalu, kao i cijela grupa Empatija.



Socijalne naknade sve se više traže U Centru za socijalnu skrb evidentirano je 1545 korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, od čega otprilike trećinu čine samačka kućanstva. Oni imaju pravo na potporu za plaćanje troškova stanovanja, električne energije i ogrjeva, te prijevoza, ali i smještaja u učeničkom domu.

- Tijekom prosinca u Centru se evidentira veći broj zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu naknadu na koje se nastoji žurno odgovoriti kako bi pomoć korisnicima stigla pravovremeno, uoči blagdana. Od početka godine zaprimljeno je 3496 takvih zahtjeva. Pomoć socijalno ugroženim osobama pruža se i preko donacija, a pri Centru se od 2010. provodi i projekt "Svi zajedno", u koji je dosad uključeno oko 300 djece i mladih koji nisu u mogućnosti u okviru vlastitih obitelji zadovoljiti potrebe za rekreativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim i drugim sadržajima - ističe Ante Bjažević iz Centra za socijalnu skrb.