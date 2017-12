Nevjerojatna razbojstva u Splitu: u tjedan dana isti počinitelj dva puta opljačkao istu poštu

Čini se da je poštanski ured na splitskom predjelu Brda postao bankomat naoružanom razbojniku koji ga je ovaj tjedan obišao već dva puta.

U srijedu u 19.45, uz prijetnju pištoljem, maskiran je ušao u poštu u Ulici gradišćanskih Hrvata i odnio nekoliko tisuća kuna. Isti poštanski ured imao je neželjeni posjet u ponedjeljak, takoreći u isto vrijeme, oko 19.30. I tada je došao maskirani muškarac te prijeteći pištoljem odnio novac. Kako službeni podaci navode, bilo je nekoliko tisuća kuna.

Pošta se nalazi između nebodera u zavučenom dijelu ulice, tako da ju je dosta teško pronaći ako se ne zna točna lokacija. Upravo zbog nepreglednosti položaja ureda, pogodan je za ovakve pljačke u večernjim satima, pred kraj radnog vremena. Počinitelj ima dosta mjesta za skrivanje između zgrada i na obližnjem omanjem parkiralištu s kojeg se vidi pošta i odakle može uočiti trenutak kada u pošti nema nikoga osim zaposlenica. Zbog zavučenosti pošte, ulična rasvjeta se ne dobacuje dovoljno do omanjeg prostora pred njom, te i to pogoduje oružanom prepadu.

Prema opisu, izgleda kako se radi o istoj osobi, a prema vraćanju u istu poštu koju je već opljačkao, dalo bi se zaključiti kako mu ponašanje diktira hitna potreba, što bi upućivalo na to da je pljačkaš ili ovisnik o drogi ili kockar. U svakom slučaju, policija traga za njim.

Isto tako, još uvijek traje kriminalistička obrada pljačke benzinske postaje u Ulici kralja Stjepana Držislava u nedjelju, malo poslije 3 sata ujutro. U prodajni prostor su ušli maskirani žena i muškarac, a oboje su imali pištolje, i uzviknuli: "Ovo je pljačka, daj pare!" Dvojica zaposlenika predala su im utržak od oko 2800 kuna te je razbojnički par pobjegao. Snimile su ih nadzorne kamere.