2020. godine, godine na svitu, ajme ća će tek onda lipo bit na Marjanu! Sve bit će na botune i samo ćete tribati pritisnuti dugme za lift na novoj vidilici teškoj 4.5 milijuna kuna da bi s vrha razgledavali rekonstruirani Botanički i Zoološki vrt, adrenalinski park na Benama i dječju školu u prirodi. Gledat ćete turiste dok marendaju na pomno osmišljenim piknik zonama, pratiti one što se natječaju po biciklističkim stazama, ma uvest će se kompletna multimedijalna signalizacija i sve na Marjanu bit će automatik. Imat ćemo i stadione na Spinutu, na njima će možda igrati i svjetski šampioni u futsalu i košarci



I znamo to, jer je Grad Split bio nestrpljiv pa je par dana prije Božića otvorio poklon od 22.5 milijuna kuna – sedamdeset pet posto od toga je bespovratnih sredstava, a namijenjeni su projektu "Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti". Dobro, nije to baš poklon, jer pošteno su se naradili u Banovini i JU Park-šumi, a glavni i odgovorni za futurističku viziju brda kojim se ponosimo zove se Krešimir Budiša i savjetnik je gradonačelnika za EU fondove.







- Presretan sam zbog najljepšeg božićnog poklona za sve Splićane jer dobivamo potpunu obnovu sadržaja na Marjanu. Ponosan sam na ekipu iz tvrtke "UHY savjetovanje" koja je radila danonoćno na projektu uz javnu ustanovu na čelu s Robertom Koharevićem. Ovaj projekt veći je od svih dosadašnjih koje je Grad nosio, najveći iznos koji je dobio. Možda je najzanimljivija vrhunski dizajnirana osmatračnica na sedlu s liftom i panoramskim pogledom koju mogu koristiti i invalidi, zatim revitalizacija Botaničkog vrta, nove pomoćne staze i signalizacija, tu je električni autobus, razvoj suvenira i marketinga, rute za turiste, brojač posjetitelja, nadzorne kamere... - nabraja Budiša, pa pitamo, gdje je točno u toj priči dugo očekivana obnova Zoološkog vrta?







- Nismo ga smjeli uključiti u projekt jer je natječaj bio s naglaskom na prirodnu baštinu, ali kulturna kamo spadaju objekti oko Zoološkog su nažalost morali biti isključeni. Njih će Grad financirati drugim natječajima, do kraja projekta kroz ITU sredstva definirat ćemo novu namjenu i potpuno riješiti taj prostor. A na Benama će biti škola u prirodi za djecu, street work out park i plaža za invalide – najavljuje naš sugovornik, pa skreće pažnju kako se valja zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji jer je donirala sredstva za izradu projektne dokumentacije Gradu koji u to vrijeme, prije osam mjeseci, nije imao proračun.



Odlične su ovo vijesti, no kad se sjetimo da će Marjan možda uskoro završiti u rukama države, logično se zapitati, bi li se onda mogli povući toliki milijuni? Podsjetimo kako je Općinsko državno odvjetništvo (ODO) zatražilo od gradske uprave da im izda tabularnu izjavu kako bi se Republika Hrvatska uknjižila kao vlasnik većeg dijela zemljišta na Marjanu.



- Grad Split i park-šuma ne bi mogli dobiti na ovom natječaju da Marjan nije gradski, i svim sredstvima ćemo se boriti da ga zadržimo unatoč skupinama koje se zalažu da se Marjan oduzme Splitu i preda Hrvatskim šumama. Ovaj projekt, kao i svi budući, jamci su da ćemo zadržati Marjan.