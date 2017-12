Nakon deset godina u staro rodilište uselit će se Traumatologija, u tijeku je i izgradnja dnevne bolnice na Onkologiji

Ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra napokon je pokrenulo projekt uređenja zapuštenih nekadašnjih prostora Klinike za ženske bolesti i porode, koji već gotovo osam godina propadaju unutar bolničkih zidova na Firulama.



Od veljače 2010. godine, kada je Ginekologija preseljena u zgradu novog rodilišta, prostorije u starom objektu propadaju, služe kao spremište, pa čak i smetište, a svojedobno su i golubovi u tom prostoru donosili na svijet svoje mlade. Prema zadnjim najavama iz KBC-ova čelništva, tome je došao kraj.



Prof. dr. Ivo Jurić, prvi čovjek najveće dalmatinske bolnice, upravo je uređenje stare Ginekologije najavio kao jedan od glavnih ciljeva svojeg upraviteljskog mandata, a sada je došao korak bliže tom obećanju. KBC je raspisao javno nadmetanje za građevinsko uređenje tog prostora, koje bi trebalo potrajati pola godine.



– Natječaj je u tijeku i očekujemo kako će radovi početi najkasnije u ožujku 2018. godine, a sve bi skupa trebalo biti dovršeno za najviše dvije godine. Vrijednost građevinskih zahvata, bez opremanja prostora uređajima, koštat će oko 25 milijuna kuna.



Za početak je raspisano nadmetanje vrijedno 8,75 milijuna kuna bez PDV-a, i to je samo iznos za prvu godinu rada na uređenju tog prostora. U trenutku kada sve bude završeno na prvom katu Firula, gdje je prije djelovala Ginekologija, uselit će se Traumatologija i Ortopedija, odnosno kompletna koštana kirurgija – ističe prof. dr. Jurić.



Naravno, čim prostorije budu uređene, opremljene i useljive, uslijedit će preseljenje Traumatologije iz prizemlja glavne bolničke zgrade na Firulama, kao i Ortopedije s Križina, gdje se sada nalazi.



– Dio Traumatologije i dalje će ostati u prizemlju Firula, a u dijelu koji je sada u produžetku Hitnog kirurškog prijama otvorit će se prostor za jednodnevnu kirurgiju. Što se tiče Ortopedije, nakon njezina preseljenja na Firule dobit ćemo veliki prostor na Križinama, gdje će se proširiti Kardiologija, a svoje mjesto naći će i razni novi laboratoriji koje imamo u planu otvoriti. Novac za uređenje stare Ginekologije osigurano je iz sredstava Ministarstva zdravstva, ali i fondova Europske unije – naglašava bolnički ravnatelj.



No, to nije jedina "projektna zona" na Firulama budući da su već u tijeku radovi na zgradi Onkologije.



– Gradimo dnevnu bolnicu i laboratorij za citostatike, a vrijednost radova je oko 20 milijuna kuna. Očekujemo završetak radova za godinu dana, a sredstva su osigurana iz Ministarstva zdravstva i EU-ovih fondova – zaključuje prof. dr. Jurić.

Prema svim spomenutim najavama, Split će uskoro, a najkasnije za dvije godine, dobiti značajne nove sadržaje unutar najveće zdravstvene ustanove u Dalmaciji.