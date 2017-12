'Bolesno je kako je bila zavezana': je li lutka s hotela Marjan opomena zbog 50 milijuna eura duga?

– Bolesno je kako je to bilo zavezano – rekao nam je Ante Gabelica, novi stečajni upravitelj hotelijerskog poduzeća "Adriatic", koji je u srijedu uklonio lutku ljudske veličine koju je netko konopcem, zavezanim oko vrata, objesio s vrha staklenog tornja hotela "Marjan".

– To uže je s druge strane bilo omotano oko limenih ploha poslaganih na vrhu tornja, a koje su iščupane iz konstrukcije koja se tamo nalazi – kaže Gabelica, koji je protiv nepoznatog počinitelja podnio kaznenu prijavu zbog narušavanja nepovredivosti poslovnog prostora.

Koliko je opasan zadatak penjati se prema vrhu tog tornja, visokog 11 katova, u kojemu godinama nema struje i kojemu je unutrašnjost devastirana, uvjerili smo se prije godinu dana kada smo tamo radili reportažu.

Jer treba se kretati mračnim stubištem bez ograde, preko razbacanih greda i drugog smeća, a sigurnosti prijete i nezaštićeni otvori voznog okna dizala.

Novi upravitelj naglasio je da osiguranje objekta nije adekvatno i da hitno treba naći novo rješenje. Treba vidjeti hoće li i kako u tome uspjeti, jer "Adriatic" u stečaju nema novca.

Tko je mogao lutku objesiti s vrha nekadašnjeg splitskog dragulja? Pitao je to Ante Ledenko, bivši zaposlenik "Adriatica u stečaju", u četvrtak na Trgovačkom sudu u Splitu, gdje je otvoren stečaj nad sestrinskom tvrtkom "Sapor", čiji je direktor i vlasnik Igor Sapunar, nećak Željka Keruma, i koja je bila glavni izvođač radova na "Marjanu".

Ledenko je rekao kako je moguće da je to, pred to ročište, bila poruka nekog od vjerovnika tvrtke "Adriatic", koja je iza sebe ostavila 50 milijuna eura dugova.

Lažna potraživanja

Ročište je pratilo još šestero bivših radnika "Marjana": Enes Čaušević, Jozo Šušnjara, Mian Biuk, Siniša Bilić, Vinka Benzon i Tomislav Juričević. Dugo su čekali "Saporov" stečaj, jer trebao se dogoditi još na ljeto 2015. godine, kada je Trgovački sud toj tvrtki odbio sklapanje predstečajne nagodbe.

No, godinu i pol dana nakon toga zagrebačka Fina nije podnijela prijedlog za stečaj te tvrtke koja je povezana sa Željkom Kerumom. Kada smo pitali zbog čega, tada su se međusobno optuživali Fina i Trgovački sud u Splitu.

– Račun "Sapora" blokiran je 317 dana na iznos 30,2 milijuna kuna. Direktor Sapunar dostavio je prokazni popis imovine po kojem imovinu tvrtke čine 35 tisuća kuna vrijedan inventar i 182 milijuna kuna potraživanja, od čega je 112 milijuna kuna potraživanja od "Adriatica" za radove izvršene na hotelu "Marjan" – rekao je na ročištu stečajni sudac Velimir Vuković.

Na to je Ledenko odgovorio da su tih 112 milijuna kuna lažna potraživanja za radove koji nisu obavljeni.

Zanimljivo je da je i obrt "Jelavić" pismeno obavijestio suca koji vodi stečaj "Adriatica" da je na inzistiranje osobe, koju je imenovao, "Saporu" morao fakturirati pet računa za radove koje nije obavio na Marjanu, nego u splitskim vrtićima Blatine, Spinut i Brda.

Da bi izbjegao daljnje optužbe na postupanje suda u slučaju "Sapora", sudac Vuković je dopustio bivšim radnicima "Marjana" da prate kako računalo automatski odabire stečajnog upravitelja za "Sapor".

Računalo je izbacilo ime Zorana Miletića. Tada je nastalo veselje među radnicima, jer radi se o bivšem upravitelju "Adriatica" koji je pratio trag novca iz "Marjana".

– Nije me obradovalo to imenovanje – kazao nam je Miletić.