Splićani će ispaliti: planira se naplata parkinga u svim kvartovima, čak i na Sirobuji!

Gradska tvrtka "Split parking" izradila je prijedlog nove Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u kojoj bi glavna novina bila uvođenje takozvanih "kvartovskih zona" u sklopu uličnih parkirališta za stanare određenog kotara, što bi za posljedicu imalo neminovno povećanje broja prometnica koje bi se stavile pod naplatu. Trenutno, naime, u našem gradu postoje četiri parkirališne zone, ali naplata je uvedena samo u širem prstenu oko centra.



Kako nam je pojasnio Marko Bartulić, direktor gradske tvrtke "Split parking", prijedlog je da se ljudima u naselju u kojem stanuju ili rade omogući jedna vrsta povlaštenog uličnog parkiranja koje bi bilo kudikamo jeftinije od trenutne cijene mjesečne pretplate koja iznosi 175, 105 i 90 kuna za spomenute tri zone.



- Prijedlog je da ta, nazovimo je kvartovska mjesečna pretplata za prvu zonu bude 50 kuna, za drugu 40, te za treću zonu 30 kuna. Postoji i četvrta, odnosno nulta zona, koja je najskuplja i uključuje potez od Rive do Matejuške, unutar koje i inače ne postoji mogućnost pretplate. Cilj novog cjenika je u prvom redu zaštita stanara u odnosu na turiste i sve ostale koji tu ne žive - kazao nam je Bartulić.



U novoj shemi zona naplate parkinga proširila bi se tako, ističe Bartulić uz prethodnu suglasnost kotarskog Vijeća i na ostale, udaljenije kotareve poput Pujanki, Splita 3, Mertojaka, Brda, Mejaša, Sirobuje, Stobreča...



- Ako stanarima kvartova koji sada plaćaju pretplatu 175 kuna mjesečno damo pogodnost da na tom području izdvajaju 50 kuna, jasno je da ćemo u prvo vrijeme bilježiti gubitak, zbog čega će biti potrebno proširiti zonu naplate i na ostale dijelove grada - objašnjava nam naš sugovornik i dodaje da će ova vrsta pretplate biti dostupna svim stanovnicima određenih gradskih naselja.



Osim navedenog, novost koju bi donio ovaj prijedlog Odluke bila bi i uvođenje tjednih, mjesečnih i godišnjih parkirališnih karata za građane, s tim da bi za ove potonje bio odobren popust od deset posto za plaćanje unaprijed.

Primjerice, u prvoj zoni koja obuhvaća uži centar grada, za sve građane koji tu ne žive tjedna karta iznosila bi 144 kune, mjesečna 600, a godišnja 6480 kuna. Iz navedene računice vidimo da je tzv. kvartovska pretplata itekako isplativa u zonama u kojima su ulična parkirališta i sada pod naplatom, jer će stanari umjesto 175 kuna mjesečno, koliko sada iznosi mjesečna pretplata, plaćati 50, a za parkiranje u bilo kojem drugom kvartu čak 600 kuna!

Stanarima, s druge strane, godišnja pretplata za parkiranje u svom kvartu u prvoj zoni koštala bi tek 540 kuna, u drugoj 432, a u trećoj 324 kune.



Ono što će, sigurni smo, biti predmet rasprave i na kraju međusobnog dogovora, je radno vrijeme uličnih parkinga, u kontekstu rada nedjeljom i blagdanima. Naime, prema trenutnoj važećoj odluci nedjeljom i blagdanima parkiranje uz prometnice se ne naplaćuje, s tim da je parkiranje gratis već od subote iza 14 sati. Radnim danom načelno ostavljanje svog limenog ljubimca nećete platiti ni od 19 sati do 7 sati ujutro idućeg dana.



Valja napomenuti da je ovo samo prijedlog, s tim da smo naveli tek jednu varijantu cjenika, tako da se s ovim dokumentom mora još upoznati i gradonačelnik Andro Krstulović Opara te gradski vijećnici, čija je to nadležnost izglasavanja.



Što se tiče izvanuličnih parkirališta, predloženi dokument, napominje Bartulić, ne predviđa nikakve promjene.

Cjenik Odluka o organizaciji i načinu naplate parkirališta donesena je još prije deset godina, mada je tijekom tog razdoblja doživjela nekoliko, možemo reći, kozmetičkih izmjena.



U sklopu materijala koji su dio prijedloga novog funkcioniranja nalaze se usporedbe cijena i organizacije parkinga s ostalim hrvatskim gradovima poput Zagreba, Dubrovnika, Zadra, Rijeke, Osijeka i Šibenika.



Tako, primjerice, vidimo da se u Dubrovniku godišnja karta za drugu zonu plaća ogromnih 14 000 kuna, s tim da im parkirališta rade 24 sata dnevno, uključujući i nedjelje i blagdane, dok je ta cijena u Zagrebu za građane 3960 kuna. Prijedlog novog cjenika "Split parkinga" za građane za zimski i ljetni period na uličnim parkiralištima:

Tjedna karta:

I. zona - 144 kune

II. zona - 115,20 kuna

III. zona - 86,40 kuna



Godišnja karta:

I zona - 6480 kuna

II zona - 5184 kuna

III zona - 3888 kuna