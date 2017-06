10:48 - Stigla je interventna policija.

"Molimo vas da i dalje nastavimo ovako surađivati. Imajte na umu da ste danas ovdje došli zbog djeteta. Molimo vas da slušate naše upute i savjete", rekli su organizatori mnoštvu.

10:45 - Svoju podršku su dali i Splitski taksisti. Desetak taksija se parkiralo u ulicu pored zgrade u kojoj živi Nina Kuluz, a brojni okupljeni građani su ih pozdravili pljeskom. Na automobilima imaju natpise 'Cesare ostaje' i 'Non va cosi'.

Na prosvjed je došao i splitski pjevač Goran Karan.

10.27 - Među okupljenima je i saborski zastupnik Miro Bulj.

10.15 - Župnik don Božo Renić rekao je kako je Cesare uzoran ministrant i učenik, dječak koji treba ostati s majkom a otac svoja prava može ostvariti na drugi način.



9:59 - Na Pujanke je stigla i Severina Kojić.

9:50 - HRT javlja da su u Split stigli dječakov otac Alessandro Avenati, ali i generalni konzul Italije Paolo Palminteri.

Sažetak događanja na Pujankama Nekoliko stotina Splićana jutros se okupilo u splitskoj četvrti Pujanke ispred ulaza u zgradu u kojoj stanuje Nina Kuluz izražavajući protivljenje najavljenoj ovrsi njezina djeteta Cesarea, kojom bi on trebao biti vraćen ocu u Italiju, talijanskom državljaninu. Prosvjednici nose transparente s natpisima „Ne damo Cesarea“, „Cesare je naše dite“, „Danas Cesare sutra Duje“… Preko razglasa su okupljeni pozvani da se ponašaju mirno i korektno, bez provokacija te da se odmaknu od ulaza u zgradu i omoguće ulazak psihologu čiji je dolazak najavljen. Potom je policija koja osigurava skup postavila čelične ograde kojima se ograđuje prostor ulaza u zgradu u kojoj stanuje Nina Kuluz sa svojim djetetom. Prema odluci Županijskog suda u Splitu iz 2012. godine sedmogodišnji Cesarea je trebao biti vraćen u Italiju ocu, gdje je i rođen 2009. godine dok je Nina Kuluz bila u vezi s njegovim ocem, talijanskim državljaninom. Nina Kuluz se na takvu odluku Županijskog suda žalila Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji je četiri godine kasnije 2016. godine odbio njenu žalbu i potvrdio presudu Županijskog suda u Splitu. Nakon toga u rujnu 2016. odgođena je prvobitno zakazana ovrha Cesarea kojom je trebao biti vraćen ocu u Italiju.

Prema najavama prosvjednika ovršitelji bi danas trebali doći obaviti sudsku ovrhu oko 11 sati. Nakon rođenja Cesarea raskinut je odnos Nine Kuluz s njegovim ocem te se ona s Cesareom vratila u Hrvatsku. Po povratku u Hrvatsku nekoliko je godina s Cesareom otišla u Bosnu i Hercegovinu te je u to vrijeme za njom bila raspisana tjeralica, a 2016. vratila se u Split. Odluka Županijskog suda iz 2012. kojom se Cesarea dodjeljuje ocu u Italiji temeljena je na Haškoj konvenciji za međunarodnu otmicu djece koja regulira pravo da se malodobna djeca vrate u zemlju u kojoj su rođena.

Prosvjedu se pridružili Zagrepčani, Šibenčani Zadrani… Mirnom okupljanju u splitskom naselju Pujanke kojim se izražava protivljenje najavljene ovrhe sedmogodišnjeg sina Nine Kuluz Cesarea njegovom ocu u Italiju u prijepodnevnim satima pridružila se i skupina Zagrepčana koja je doputovala autobusom, doznaje se od organizatorice mirnog okupljanja Vande Plazonić. „Osim iz Zagreba pristižu nam i građani iz Zadra, Šibenika, Makarske, Biograda na Moru“, rekla je Plazonić. Građani okupljeni ispred ulaza zgrade u kojoj živi Nina Kuluz sa sinom Cesareom povremeno pjevaju pjesme kojima se slavi ljubav i briga prema djetetu. Splitska policija izvijestila je kako je današnje mirno okupljanje prijavljeno policiji i osiguranje obavlja sukladno odredbama Zakona o javnom okupljanju. „Mi postupamo sukladno Zakonu o policijskim ovlastima i Pravilniku koji određuje postupanje i suradnju policije i Centra za socijalnu skrb Split i suda u ovakvim situacijama, rekla je Ana Čepić iz Ureda za odnose s javnošću splitske policije. Dodala je kako policija pruža asistenciju sudu i Centru za socijalnu skrb Split koji su nadležni za provođenje ovakvih akata, odnosno ovršnog postupka. Oko 10 sati mirnom okupljanju pridružila se i poznata pjevačica Severina Kojić.

09:46 Ana Čepić iz Policije kazala je kako je policija tu da osigura red i mir te sigurnost svih građan,a no za pitanja oko ovrhe nadležan je sud.

09:25 - Mnoštvo okupljenih pjeva uglas 'Vjeruj u ljubav'.

U stan obitelji Kuluz propušten je psiholog. Osim njega i policije nema drugih službenih osoba. Svi pozivaju na mir i dostojanstvo.

Samo nas nebo rastavit može i ništa više, pjeva se... Okupljeno mnoštvo je zapjevalo i vjerske pjesme te molilo 'Oče naš'.

09:20 - Maja Belić, jedna od organizatorica inicijative #ijasammajka, kazala je za N1 kako je autobus iz Zagreba krenuo noćas u 3 sata te kako će na ovaj prosvjed doći i Severina. "Ona dolazi kao majka, ne kao zvijezda, već kao majka koja će dati podršku drugoj majci", kazala je Belić dodavši kako se nada da će "maleni dječak sutra ovim gradom šetati zajedno sa svojom majkom".

09:00 - Sve više ljudi okuplja se ispred zgrade na Pujankama. Policajci s najbližim članovima obitelji razgovaraju u portunu zgrade. Policija nije bila u stanu kako bi malenog dječaka zaštitili od dodatnih trauma.

08:30 - Stigao je autobus iz Zagreba a putnici su dočekani pljeskom. Pred zgradom su donijeli transparent s Konvencijom o pravima djeteta. Dijete ne može biti predmet ovrhe - poručuju.

Iako na Pujanke dolaze građani s djecom preporuka je da ona ostanu kod kuće.

07:31 - Neizvjesnost je sve veća. Stigle su ograde no odlažu se sa strane. Na mnogim licima vide se suze. Na jednom od transparenata piše 'Kiki vidimo se u 2b!'

Ispred zgrade je i Predsjednik Gradskog kotara Pujanke Petar Gudić i desetak članova Torcide. Postavili su transparentne, a sa zgrade visi natpis 'Danas Cesare, sutra Duje', onaj koji je visio i prije dva dana sa zvonika Svetog Duje.

07:00 - Brojni građani budni su dočekali jutro na Pujankama. Na dolazak policije stvoren je živi zid pred ulazom u zgradu, no dežurni policajci umiruju ljude govoreći im da je 11 sati još dalelo.

Dolazak dva autobusa iz Zagreba s ljudima koji žele sudjelovati na mirnom okupljanju očekivao se oko 6:30, ali još uvijek nisu stigli.

Vanda Plazonić koja je i organizirala grupu Spasimo malog Cesarea je pozvala sve na mirno okupljanje.

0:47 - Na Pujankama iz minute u minutu pristiže sve više ljudi, najviše žena. "Ne daj svoje dite Splite" piše na mnogim majicama. Torcida Pujanke već je pred zgradom, a očekuju se i torcidaši iz drugih kvartova. Susjedi iznose kavu i kolače, a okupljeni tiho pričaju nadajući se da do odvođenja djeteta neće doći.

Oko 6.30 očekuju se dva autobusa iz Zagreba s ljudima koji žele sudjelovati na mirnom okupljanju.

23:45 - Nešto prije ponoći na adresi Pujanke 71 u Splitu okupilo se tridesetak ljudi koji su došli dati podršku Nini Kuluz i njenom sinu kojem prijeti odvođenje u Italiju.



- Ovo je nepravda! Nigdi ne postoji ovrha nad ditetom osim kod nas. I sam sam dite razvadenih roditelja pa su me pitali na sudu za mišljenje - kaže Alen Crnjac s Brda.



Sanela je došla iz Bjelovara ogorčena na institucije koje ne rade svoj posao.



- Nijedna država ne radi protiv djeteta osim Hrvatske. Kod nas se i sigurne kuće otvaraju na poznatim adresama! Sutra ovo može biti bilo čije dijete - smatra Sanela.



Kako noć odmiče, brojka okupljenih raste, i mladih i starih. Svih je dotakla neizvjesna sudbina 7,5-godišnjaka Cesarea.

Za RTL Direkt progovorila je organizatorica prosvjeda i bliska Ninina prijateljica Vanda Plazonić koja je na mjestu sutrašnjeg prosvjeda, na splitskim Pujankama 71, gdje živi Nina Kuluz.

Prosvjed počinje sutra na mjestu gdje se nalazite u 9 sati - što očekujete?

Mi ne tražimo prosvjed nego mirno okupljanje građana koji će poslati poruku svim institucijama da se vidi da one ne obavljaju svoj posao. Vjerujem da je institucijama dovoljno pola sata da netko promijeni odluku, mi se iskreno tome i nadamo. Ja se nadam da će pobjediti razum i ljubav i da svi vide da se ovdje radi o jednoj strašnoj situaciji da dijete nije dobilo svoja osnovna prava koja ima po hrvatskom zakonu. I nadam se da će oni koji mogu kroz jutro imati vremena reagirati.

Ona danas nije razgovarala s novinarima, zna li ona što će se sutra dogoditi?

Ne mogu opisati koju snagu Nina ima, od samog početka je pokazala snagu i što pokazuje i njezin sin koji je sretno, veselo i opušteno dijete.

Kako dječak Cesare to podnosi?

On želi ostati s majkom. Moramo dati sve od sebe da prevlada ljudski razum i da svi shvate da to dijete mora ostati bezbrižno i sretno i nastavi imati djetinjstvo kakvo i ima.

Ninini odvjetnici ne odustaju, uputili su nekoliko žalbi da se ovrha odgodi i sud bi trebao o tome odlučiti?

To je posljednja nada kojoj se svi nadamo i u koju vjerujemo. Sutra je radni dan i vjerujte mi svi smo optimistični.